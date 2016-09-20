Kullanışlı ve modern 15 göz alıcı mutfak

Mutfak her ne kadar mekansal olarak yemek pişirilen ve yiyecek ve yemek malzemelerinin ve aletlerinin depolandığı yer olsa da, aslında bundan çok daha fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Mutfaklar işlevsel olarak oldukça önemli yaşam alanları olsalar da, aynı zamanda sosyal olarak da evlerimizdeki en aktif odalardan birini oluşturuyorlar. Aile yemekleri, sabah kahvaltıları, akşam çayları ve keyifli sohbetler eşliğinde kahvelerin içildiği son derece yoğun ve aktif olarak kullanılan mutfakların dekorasyonları da hem fonksiyonel açıdan hem de sosyal açıdan incelikli düşünülmesi gereken bir konu. Özellikle modern yaşamın getirdiği pratikli faktörünü, şık ve çağdaş bir estetik anlayışıyla süsleyerek ergonomik tasarımlar oluşturmak mutfak dekorasyonlarının temel amacı. Bu yazımızda bu temel amacı kusursuz bir şekilde hayata geçirmeyi başarmış 15 modern ve fonksiyonel mutfak modelini derledik.
Kırmızı ve siyahın bir araya geldiğinde yarattığı modern cazibe her zaman göz alıcı bir estetik yaratmayı başarıyor. Bu mutfakta da bunun çarpıcı bir örneği ile karşılaşıyoruz. Siyah ve kırmızı mutfak dolaplarına beyaz tezgah ve açık renk duvarlar eşlik ediyor ve bu da ferah bir atmosfer oluşturuyor. Mutfak yalnızca renk tercihleriyle değil aynı zamanda küçük alanı mükemmel bir şekilde değerlendiren tasarımıyla da öne çıkıyor.
Modern mutfaklarda en çok aranılan özelliklerden biri de depolama alanının fazla olması elbette. Bu mutfakta da maksimum depolama alanı oluşturan özel bir tasarımla karşı karşıyayız. L şeklinde dizayn edilen yaşam alanına eşlik eden ekstra tezgah da hem depolama alanı olarak kullanılabilecek çift tarafları dolapları barındırıyor hem de pratik bir yemek masası olarak kullanılabiliyor.
Mutfak adaları son yıllarda dizayn edilen modern mutfakların en çarpıcı ve vazgeçilmez tasarım unsuru olarak öne çıkıyorlar. Üst dolaplarla alt dolapların iki farklı renkte seçildiği çift renkli mutfak dolabı uygulamaları da yine mutfak dekorasyonunda sıklıkla karşılaştığımız son trendlerden biri. Bu mutfakta da minimalist stilli yalın bir tasarım farklılığını ortaya koyuyor.
Küçük alanlarda mutfak dolaplarının tasarımı hayati bir öneme sahiptir. Özellikle bu örnekteki gibi standart dolapların uyum sağlayamayacağı mimari özelliklere sahip mutfaklarda alanı en etkili şekilde kullanacak özel tasarımlar gerekir.
Eğer mutfağınızın geniş bir alanı varsa bir cephedeki duvarı boydan boya mutfak dolaplarıyla kaplamak depolama alanını benzersiz şekilde genişleten ve etkili bir estetik sağlayan harika fikirlerden biri.
Her ne kadar bugün mutfak tezgahlarını pek çok farklı malzeme yelpazesinden tercih edebiliyor olsak da, mermer hâlâ en sağlam, en sağlıklı ve en modern görünümlü seçeneklerden biri.
Mutfağınızın tasarımı mutfak alanının genişliğinden ya da darlığından bağımsız olarak iç açıcı bir tasarım ve yüksek kullanışlı bir fonksiyonellik sağlayabilir. Özellikle küçük alanlarda bu örnekte olduğu gibi açık renkli mutfak dolapları ve U şeklinde bir yerleşim, eşlik eden geniş pencere ile aydınlık ve ferah bir atmosfer ortaya çıkarıyor.
Mutfak tezgahı ve dolaplarının arasında kalan alanda kullanacağınız malzeme, desen ve renk tercihlerinin de mutfağınızın görünümünde önemli bir rol oynadığını unutmayın. Mozaik fayanslar her zaman hareketli, şık ve canlı bir estetik sağladıkları için diğer seçeneklere göre bir adım öne çıkıyorlar.
U şeklindeki mutfak yerleşimi yalnızca küçük ve dar mutfaklarda işe yaramıyor elbette; bu örnekteki gibi geniş mutfaklarda da bol depolama ve çalışma alanı sağlayan bu modeller eşsiz bir görkem yaratıyor.
Modern mutfaklara renk katmak her zaman için harika bir fikir olmuştur. Dolap yerleşimi ve tasarımıyla göz kamaştıran bu mutfakta da yemyeşil unsurlarla atmosfere canlı bir doku katılmış.
Standart mutfak dolapları yerine kullanım alışkanlıklarına göre dizayn edilmiş dolaplar mutfağınızı kişiselleştirmenin ve mutfak alanındaki hayatınızı kolaylaştırmanın en dekoratif yollarından biri.
Modern mutfağına klasik dokunuşlar katmak isteyenler için koyu renk ahşap mutfak dolapları harika bir tercih olacaktır. L tarzında yerleştirilmiş bu örnek modelde de ahşap dolaplara kıvrımlı ve taş gövdeli bir bar tezgahı eşlik ediyor.
Bir tarafı duvara yaslanarak monte edilmiş olan minimal ve modern tasarımlı ekstra tezgahlar küçük mutfaklarda oturma alanı ve ekstra çalışma alanı yaratmak için en öne çıkan tasarım unsurlarından.
Mutfağınızı daha derin ve geniş göstermek istiyorsanız yeni nesil dekorasyon trendlerinden olan çift renkli mutfak dolaplarını alt dolaplar koyu, üst dolaplar açık tonlarda olacak şekilde tercih ederseniz yarattığınız bu kontrast şık ve derinlikli bir görünüm ortaya çıkaracaktır.
Işıklandırma da modern mutfak dekorasyonlarında en çok dikkat edilmesi gereken tasarım unsurlarından biri. Mutfağınızın ışıl ışıl görünmesi için sağlam bir aydınlatma şart.