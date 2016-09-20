Kullanışlı ve modern 15 göz alıcı mutfak

Mutfak her ne kadar mekansal olarak yemek pişirilen ve yiyecek ve yemek malzemelerinin ve aletlerinin depolandığı yer olsa da, aslında bundan çok daha fazlası olduğunu hepimiz biliyoruz. Mutfaklar işlevsel olarak oldukça önemli yaşam alanları olsalar da, aynı zamanda sosyal olarak da evlerimizdeki en aktif odalardan birini oluşturuyorlar. Aile yemekleri, sabah kahvaltıları, akşam çayları ve keyifli sohbetler eşliğinde kahvelerin içildiği son derece yoğun ve aktif olarak kullanılan mutfakların dekorasyonları da hem fonksiyonel açıdan hem de sosyal açıdan incelikli düşünülmesi gereken bir konu. Özellikle modern yaşamın getirdiği pratikli faktörünü, şık ve çağdaş bir estetik anlayışıyla süsleyerek ergonomik tasarımlar oluşturmak mutfak dekorasyonlarının temel amacı. Bu yazımızda bu temel amacı kusursuz bir şekilde hayata geçirmeyi başarmış 15 modern ve fonksiyonel mutfak modelini derledik.