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Basit ve pratik mutfak sırları

nihal e. nihal e.
Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler..., Dekorelle.com.tr Dekorelle.com.tr MutfakMutfak Malzemeleri
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Mutfak sırları deyince akla ilk olarak yemek tarifleri gelse de bu defa mutfakta işinize yarayacak depolama ve dekoratif önerileri derledik. Şimdi sırayla göz atalım.

​Farklı boyutlarda çekmeceler

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Sıfırdan mutfak yaptırıyorsanız eğer tabak, bardak, çatal, bıçak, tava gibi her biri başka bir boyutta olan malzemeler için farklı boyutlarda çekmeceler tercih edin. Bu sayede yalnızca çatal bıçak yerleştirmek için çok büyük bir çekmece kullanmanız gerekmez.

​Sepetler

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Hasırdan yapılma sepetler hiçbir zaman modası geçmeyen mutfak ürünlerden biridir. Hem sevimli bir görüntüsü vardır hem de taşınması kolaydır. Bu örnekte çekmece içine yerleştirilen iki sepet görüyoruz. Sepetlere uygun olarak çekmece içerisine iki adet delik açılmış. Bu sayede çekmece daha verimli kullanılabiliyor.

​Sevimli kavanozlar

Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler..., Dekorelle.com.tr Dekorelle.com.tr MutfakMutfak Malzemeleri
Dekorelle.com.tr

Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler…

Dekorelle.com.tr
Dekorelle.com.tr
Dekorelle.com.tr

Mutfakta kullanılan en basit ve pratik saklama kaplarından biri kavanozlardır. Bu kavanozları hazır alabileceğiniz gibi dilediğiniz takdir de kendiniz de yapabilirsiniz. Üstelik süslemek için de sayısız alternatif var.

​Yaratıcı açacak

Duvara monte açacak RusticWoodenArt MutfakMutfak Malzemeleri
RusticWoodenArt

Duvara monte açacak

RusticWoodenArt
RusticWoodenArt
RusticWoodenArt

Hemen hemen her evde ihtiyaç duyulan açacak küçük olduğu için bazen kaybolabilir. Açacağınızın hem el altında olmasını hem de estetik durmasını istiyorsanız bu örnek size göre. Duvara monte edilen tahta parçası üzerinde açacaklar birlikte kapakları biriktiren bir mıknatıs bulunuyor.

​Renk farkı

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfak mobilyalarından masa ve sandalyeler dayanıklı dahi olsalar zaman içinde demode görünebilirler. Çünkü dekorasyon trendleri çok hızlı değişir. Her sene yeni bir mobilya takımı almak şüphesiz çok masraflı ve gereksiz olacaktır. O halde mevcut mobilyalar üzerinde değişiklik yapmaya ne dersiniz? Örneğin sandalyelerden birini farklı bir renge boyayarak sıkıcı bir görünümden kurtulmanız çok kolay.

​Muzip kaşıklar

Neşeli Mutfak Ürünleri www.sonsuzdekorasyon.com MutfakMutfak Malzemeleri
www.sonsuzdekorasyon.com

Neşeli Mutfak Ürünleri

www.sonsuzdekorasyon.com
www.sonsuzdekorasyon.com
www.sonsuzdekorasyon.com

Özellikle miniklerin çok seveceği bu örnekte kaşık uçlarına takılmış sevimli başlıkları görüyoruz. Her biri ayrı bir pasta şeklindeki kaşıkların tatlı kaşığı olduğu göz önüne alınırsa kullanım alanıyla da gayet uyumlu olduğu anlaşılır.

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​Pratik depolama

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Eğer dolaplarınızda yeterince boşluk yoksa ve bazı eşyalarınızı görünür biçimde depolamak istiyorsanız bu tasarım size göre. Ahşaptan yapılma eskitme görünümlü duvar rafı çok az yer kapladığı gibi kancalı askısı sayesinde bardakları asmak çok kolay.

​Sürpriz masa

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Pratik mutfak sırlarında bu defa özellikle küçük mutfaklarda işe yarayacak bir tasarım fikri var. Resimde gördüğünüz birbirine karşılıklı duran iki mutfak tezgahı arasında masa yerleştirmek imkansız gibi. Çünkü hareket alanı çok daralır. Bu duruma çözüm olarak tezgahların birinden uzanan pratik masayı düşünmüş tasarımcılar. Gayet basit değil mi?

​Akıllıca çözümler

Lowerable power outlet strip in the kitchen island homify MutfakDolap & Raflar
homify

Lowerable power outlet strip in the kitchen island

homify
homify
homify

Blender, mikser gibi çeşitli elektronik aletler için mutfaklarda prize ihtiyaç vardır. Bununla birlikte tezgah üzerine yemek hazırlanan alanlar olduğu için ıslak olabilir. Bu da tehlikelere yol açar. Bu soruna çare olarak tezgah ortasına açılan bir deliğe priz yerleştirilmiş. Üzerine konan kapak sayesinde tehlikenin de önüne geçilmiş.

​Fincan lamba

Lieselotte handgefertigte Hängelampe Milchkännchen mit grünem Floraldekor, Lieselotte Lieselotte MutfakIşıklandırma Porselen Yeşil
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

Eski ve büyük bir fincandan tasarlanan tavan lambası çok yaratıcı olmakla birlikte aslında gayet kolay. Alt kısmı oyularak meydana getirilen lambayı biraz araştırarak kendiniz de evde yapabilirsiniz.

​Tekerlekli masa

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison MutfakMasa & Oturma Grupları
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

Büyük oranda eskitme görünümlü ahşaptan dekore edilen mutfak bu retro tarzıyla oldukça hoş görünüyor. Bu örnekteki temel nokta ise ortada bulunan masanın tekerlekli olması. Böylece kolayca hareket ettirebilmek mümkün hale geliyor.

​Özgün fikirler

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall MutfakDepo & Kiler
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

Oldukça küçük ve eski görünümlü bir mutfak örneği görüyoruz resimde. Öyle ki mutfak dolapları dahi yok. Ama sorun değil. Dolap yerine mıknatıslı bir duvar panosu monte edilerek tüm çelik tavalar duvara yapıştırılmış.

​Çiçekler

Die Becherprimel - Zimmerpflanze des Monats Februar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Artık mutfaklarda daha çok yer alan yeşil bitkiler ve çiçekler için bir yer aramanın zamanı geldi. Resimdeki gibi ince demirlerden oluşan şeffaf bir askılık ise mekanı daraltmadığı gibi gayet güzel görünüyor.

Daha fazla mutfak yazısı okumak isterseniz ’İç açıcı bir mutfak için 13 orijinal fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

Küçük ama tam donanımlı 8 harika mutfak
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