Basit ve pratik mutfak sırları

Mutfak mobilyalarından masa ve sandalyeler dayanıklı dahi olsalar zaman içinde demode görünebilirler. Çünkü dekorasyon trendleri çok hızlı değişir. Her sene yeni bir mobilya takımı almak şüphesiz çok masraflı ve gereksiz olacaktır. O halde mevcut mobilyalar üzerinde değişiklik yapmaya ne dersiniz? Örneğin sandalyelerden birini farklı bir renge boyayarak sıkıcı bir görünümden kurtulmanız çok kolay.