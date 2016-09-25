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Ayakkabılarımızı kullanışlı ve özgün bir şekilde düzenlemenin yolları

nihal e. nihal e.
Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
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Bayram tatilinin bittiği şu günlerde hepimiz çok iyi biliriz ki uzun bir tatilin ardından tek isteğimiz bir an önce eve varıp ayakkabılarımızı çıkarıp dinlenmektir. Tatil dışında da okul veya iş hayatının stresinden kurtulup ayaklarımızı uzatmak hepimizin arzusudur. Kısacası ayakkabılarımızı pratik ve düzenli tutacak bir mobilyaya her zaman ihtiyacımız var. Özellikle kalabalık bir aileye sahipsek. Standart ayakkabı dolapları haricinde evi güzel gösterecek dekoratif bir dolap ayakkabılık için idealdir. Bugünkü yazımızda her bir farklı bir şekle sahip ayakkabılık örneklerine bakacağız. Siz de modelleri inceleyerek nasıl bir ayakkabılık istediğinize karar verebilirsiniz.

​Boşlukları değerlendirin

Storage under stairs Fraher and Findlay Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

Ayakkabılarınız çoğaldıkça dolaplarınız yetersiz kalabilir. Ancak çoğu evde antre ve koridorlar pek geniş değildir. Üstelik ikinci bir dolap sığsa bile ev girişiniz çok daralır. Ek bir ayakkabılık için en iyi çözüm boşlukları değerlendirmekten geçer. Örnekte olduğu gibi merdiveninizle aynı malzeme ve renkten bir raflık yaparak gizli bir dolap daha elde edebilirsiniz.

​Parçalı ayakkabılık

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Nüfus sayısı çok,  kalabalık ailelerde her bir bireyin birden fazla ayakkabısı olacağından tüm bu ayakkabılar çok fazla yer kaplar. Bu da evin girişini çirkin gösterebilir. Özellikle resimdeki gibi dar bir antreye sahipseniz bu durum sorun yaratacaktır. Ayakkabılar dışında aynı zamanda ceket, pardösü ve çanta gibi eşyalarınızı da yerleştirmeniz gerekir. Resimdeki örnekte tüm bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak ve özel olarak bu eve göre tasarlanmış bir ayakkabılık görüyoruz. İki parçadan oluşan ahşap ayakkabılığın üst kısmı geniş açık raftan oluşuyor. Alt kısmı ise kapalı yapılmış. Üst dolaba ince uzun bir sopadan askılık eklenerek giysi problemli de kolayca çözülmüş.

​Renkli modeller

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

Alacağınız ayakkabı dolabının işlevselliği kadar estetik görünümü de önemlidir. Zira artık o evinizin bir parçası haline gelir. Bir önceki örnekte kullanışlı ancak ham ahşaptan yapılma bir tasarım görmüştük. Bu defa ise kare şeklinde bir metalin üzerine monte edilmiş, biri dikey diğer yatay iki adet kapaklı raf görüyoruz. Koyu mavi ayakkabılığın rengi kadar ilginç şekli de dikkat çekiyor.

​Dekoratif kutular

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

Eğer çok fazla ayakkabınız yoksa ve koridorunuz için şık bir ayakkabılık arıyorsanız bu model sizin için ideal. Beyaz ahşaptan, kare şeklindeki dolapta dört adet eski görünümlü kutu bulunuyor. Her biri ayakkabı kutusu bunların. Üzerinde ise vazo gibi çeşitli süs aksesuarlarıyla duvarda iki adet güzel resim bulunuyor. Zarif ve cazip.

​Minimalist tasarım

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Bazen en basit fikirler en iyisidir. Özellikle tek yaşayanlar için devasa dolaplara hiç ihtiyaç yok. Giderek artan stüdyo daireleri düşününce ne kadar az yer kaplasa o kadar iyi. Resimdeki hem küçük bir giysi askılığı hem de ayakkabılık olarak tasarlanan eşya son derece kullanışlı.

​Basit ve temiz

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

Antre ve yatak odası gibi alanlarda kullanılan komodinler ayakkabılık olarak da iş görür. Üstelik tamamen kapalı görünümüyle karmaşık bir manzarayı engellemiş olur. Resimde gördüğünüz çocukların da rahatlıkla erişebileceği model sade bir tarz sevenler için.

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​Aynalı dolap

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

Çift fonksiyonlu eşyalar her zaman daha avantajlıdır. Yine az yer kaplayan bir başka model daha. Kapağı tamamen ayna ile kaplı dolabın içi raflık biçiminde.

​Bir sandık

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

Bu örnek biraz daha farklı. Eğer geri dönüşüm seviyorsanız eski bir sandığı da ayakkabılık olarak değerlendirmek mümkün. Tekerlekleri sayesinde de kolayca hareket ettirebilir. Özellikle daha az kullandığınız ve mevsime uymayan ayakkabılarınızı sandık içinde muhafaza edebilirsiniz.

​Sıra dışı

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Ev İçiDepo
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

Son örneğimiz özellikle çocukların seveceği eğlenceli bir tasarım. Lego şeklindeki küçük kutuları andıran ayakkabılık oldukça neşeli.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yeni bir evde olması gereken 10 eşya’ başlığına bakabilirsiniz.

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