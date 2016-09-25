Ayakkabılarımızı kullanışlı ve özgün bir şekilde düzenlemenin yolları

Nüfus sayısı çok, kalabalık ailelerde her bir bireyin birden fazla ayakkabısı olacağından tüm bu ayakkabılar çok fazla yer kaplar. Bu da evin girişini çirkin gösterebilir. Özellikle resimdeki gibi dar bir antreye sahipseniz bu durum sorun yaratacaktır. Ayakkabılar dışında aynı zamanda ceket, pardösü ve çanta gibi eşyalarınızı da yerleştirmeniz gerekir. Resimdeki örnekte tüm bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak ve özel olarak bu eve göre tasarlanmış bir ayakkabılık görüyoruz. İki parçadan oluşan ahşap ayakkabılığın üst kısmı geniş açık raftan oluşuyor. Alt kısmı ise kapalı yapılmış. Üst dolaba ince uzun bir sopadan askılık eklenerek giysi problemli de kolayca çözülmüş.