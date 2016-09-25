70 metrekarelik kusursuz bir daire

Eskiden küçük bir daire olarak göreceğimiz 70 metrekarelik bir daire günümüz şartlarında iki oda, bir salon için standart büyüklükte denebilir. Çağımızda şehir içlerindeki arsalarının fiyatlarının aşırı artması nedeniyle konutların fiyatları da korkunç derecelerde yükseldi ve bu nedenle konut boyutlarında küçülme eğilimi baş gösterdi. Ancak bu boyutta daireler de doğru yerleşim planı ve doğru yapılmış bir dekorasyon ile kusursuz bir biçimde şık ve aynı zamanda konforlu olabilmektedir. Bugün sayfamıza konuk olan Milanolu mimarlık ofisi Ferlazzo Natoli tasarımı bu daire de bu tür konutlara mükemmel bir örnek. 70 metrekarelik boyutu, mahalle arasında yer almasından dolayı doğal gün ışığından nispeten az faydalanabiliyor olması gibi dezavantajlara rağmen doğru tasarım sayesinde ferah ve sofistike bir dekorasyona sahip şık bir ev yaratılmış. Gelin bu evi daha yakından göz atalım, bu ferah ve sorfistike görünüm nasıl oluşturulmuş inceleyelim.
Eski bir evin tadilat görmesiyle oluşturulan bu yeni konutun iç yapısı olduğu gibi değiştirilmiş. Hemen hemen her odanın yeri ya da şekli de bu vesileyde değişmiş. Mutfak alanı, yemek odası ve oturma odası ile daha uyumlu olması, geçişlerin rahalaması adına evin bu alanlarla aynı tarafa geçirilmiş. Böylece bir tarafaa mutfak, mutfağın yanında bir yemek odası ve yemek odasının yanında da oturma odası yerleştirilmiş. Mutfak alanı en-suite banyolu ve giyinme odalı ebeyevn yatak odası ile sırt sırta olduğu için oldukça dar bir alana yerleştirilmiş. Tek sıra halindeki mutfak dolaplarında beyaz renkli lake cila ve tamamen düz yüzeyler tercih edilmiş, bu da alanın olduğundan ferah görünmesini sağlamış.
’Küçük mutfaklar için 8 farklı düzenleme biçimi’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Mutfak kapısı direkt yemek odasına çıkıyor. Bu alanda da yoğun bir biçime beyaz renk tercih edilmiş. Konutun mahalle arasında yer alması nedeniyle doğal gün ışığından nispeten mahrum olduğundan bahsetmiştik; duvarlarda ve mobilyalarda kullanılan yoğun beyaz renk sayesinde ve aynı zamanda kuvvetli bir aydınlatma da oluşturularak, mekanların kasvetli olunmasının önüne geçilmiş. Ancak beyaz rengin kır noktada kırılması gerektiğinin farkında olan tasarımcılarımız, yer yer koyu gri ve antrasit gibi renkler kullanarak mekanı şık bir hale getimişler.
Yemek odasıyla aynı alanı paylaşan oturma odası ise mutfağın karşı köşesinde yer alıyor. Bir duvar boyunca kütüphane barındıran oturma odası son derece sade bir biçimde dekore edilmiş. Füme renkli kanepe yemek masasının arkasında yer alan antrasit boyalı duvar ile uyum içerinde. Kitapların renkli sırtları ve canlı yeşil bitkiler ise mekana zarif bir biçimde renk getirmiş.
Beyaz renkli yemek masası ve sandalyelerinin arkasında antrasit renginde duvar kullanılmış. Yoğun beyazlığı kırmaya yarayan bu duvar günümüzde en trendi dekorasyon unsurlarından biri olan kara tahta olarak da kullanılabilir.
Banyoda da beyaz yoğunluğu seramiklerde gri kullanılarak kırılmış ancak bu sefer, alan daha küçük olduğu için açık gri tercih edilmiş. Komple cam duş kabini ise mekanın daha da küçülmesini engellemiş.
70 metrekarelik dairenin nasıl organize edildiğine bir de kat planından bakalım. En-suite banyolu ve giyinme odalı bir ebeveyn yatak odası, arada ortak banyo, diğer taraftaki odada yatak olabilen bir bir kanepe ve gömme dolap, diğer tarafta ise balkon, mutfak, yemek odası ve yatak odası.