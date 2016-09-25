70 metrekarelik kusursuz bir daire

Eskiden küçük bir daire olarak göreceğimiz 70 metrekarelik bir daire günümüz şartlarında iki oda, bir salon için standart büyüklükte denebilir. Çağımızda şehir içlerindeki arsalarının fiyatlarının aşırı artması nedeniyle konutların fiyatları da korkunç derecelerde yükseldi ve bu nedenle konut boyutlarında küçülme eğilimi baş gösterdi. Ancak bu boyutta daireler de doğru yerleşim planı ve doğru yapılmış bir dekorasyon ile kusursuz bir biçimde şık ve aynı zamanda konforlu olabilmektedir. Bugün sayfamıza konuk olan Milanolu mimarlık ofisi Ferlazzo Natoli tasarımı bu daire de bu tür konutlara mükemmel bir örnek. 70 metrekarelik boyutu, mahalle arasında yer almasından dolayı doğal gün ışığından nispeten az faydalanabiliyor olması gibi dezavantajlara rağmen doğru tasarım sayesinde ferah ve sofistike bir dekorasyona sahip şık bir ev yaratılmış. Gelin bu evi daha yakından göz atalım, bu ferah ve sorfistike görünüm nasıl oluşturulmuş inceleyelim.