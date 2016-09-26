Dar alanlar için parlak bahçe fikirleri

Bahçeler evlerimizi süsleyen, nefes almamızı ve evimizin doğal bir ev olmasına katkı sağlayan alanlardır. Bu alanlar düzenli bir peyzaj çalışması ile muhteşem görselliklere sahip oldukları gibi evinizin göz alıcı bir güzelliğe de sahip olmasını sağlar. Düzenli bir şekilde bakılmayan bahçeler sönük görüntüleri ile evinizi daha kötü gösterir. Bahçe için yeterli alanı olmayan ev sahipleri balkon, teras gibi dar alanları bahçe şeklinde dekore ederek evlerinin güzelliğini artırmaya çalışırlar. Dar alanlarda bahçe uygulaması zor bir işlem olduğu için dikkatli ve özenli bir çalışma yapmanız gerekir. Ayrıca dar alan bahçe fikirleri için homify dar bahçe fikirlerinden yararlanmak işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu gün homify bahçe dekorasyonları arasında yer alan dar bahçeler için farklı fikirleri inceliyoruz.