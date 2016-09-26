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Dar alanlar için parlak bahçe fikirleri

umit atdağ umit atdağ
Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Bahçeler evlerimizi süsleyen, nefes almamızı ve evimizin doğal bir ev olmasına katkı sağlayan alanlardır. Bu alanlar düzenli bir peyzaj çalışması ile muhteşem görselliklere sahip oldukları gibi evinizin göz alıcı bir güzelliğe de sahip olmasını sağlar. Düzenli bir şekilde bakılmayan bahçeler sönük görüntüleri ile evinizi daha kötü gösterir. Bahçe için yeterli alanı olmayan ev sahipleri  balkon, teras gibi dar alanları bahçe şeklinde dekore ederek evlerinin güzelliğini artırmaya çalışırlar. Dar alanlarda bahçe uygulaması zor bir işlem olduğu için dikkatli ve özenli bir çalışma yapmanız gerekir. Ayrıca dar alan bahçe fikirleri için homify dar bahçe fikirlerinden yararlanmak işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Bu gün homify bahçe dekorasyonları arasında yer alan  dar bahçeler için farklı fikirleri inceliyoruz.

Duvar saksıları

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Rustik Bahçe
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

Balkon veya teras gibi alanlarda bahçe düzenlemesi yapmak için yeterli ve ideal ölçülerde boş alan bulunmadığı için resimdeki gibi şık tasarımlara sahip duvar saksıları tercih edilebilir. Ahşap, metal veya çuha kullanılarak özel saksı cepleri yapabilir ve duvarınızın doğal, canlı bir bahçe gibi görünmesini sağlayarak dar alanları en ideal şekilde canlandırabilirsiniz.

Taş süslemeleri

İstanbul-Göktürk Çisem Peyzaj Tasarım Modern Bahçe
Çisem Peyzaj Tasarım

İstanbul-Göktürk

Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım

Bahçenizde peyzaj yapacak veya düzenleyecek alanınız az ise resimdeki gibi taş süslemeleri tercih edebilir ve muhteşem görünen taş bahçelerine sahip olabilirsiniz. Taş renkleri ve düzenleyeceğiniz alanına bağlı olarak şekilleri size bağlı olarak değişebilir.

Duvar kenarları

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Bahçe için yeterli alana ve balkona sahip değilseniz resimdeki gibi duvarlarınızın kenarına özel toprak alanı yaparak bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Bahçenizin görselliğini artırmak adına taşları canlı pastel renklere boyayabilir,  renkli canlı bitki tercihleri ile muhteşem bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

Merdiven kenarları

Giriş alanı konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. yalova,konseptde,peyzaj,landscape,esenköy,modelleme,görselleştirme
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Giriş alanı

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Evimin etrafında bitkilerden oluşan bir bahçe veya mini bahçecik olsun istiyorsanız merdiven kenarları bu  düşünce için en ideal alanlardır. Merdiven kenarında küçük toprak alanları oluşturup bu alanları küçük taşlar ile sınırlandırıp canlı yeşil bitkiler dikerek hem merdivenin şıklığını artırmış olursunuz hem de resimdeki gibi muhteşem güzelliğe sahip bir bahçeye sahip olmuş olursunuz.

Balkon saksıları

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Modern Balkon, Veranda & Teras
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Balkonunuz için özel bir çalışma yaparak resimdeki gibi güzel ve görsel bir bahçe düzenlemesine sahip olabilirsiniz. Şık taş saksıları küçük beyaz taşlar arasına yerleştirerek muhteşem ve insana huzur veren bir balkon bahçesi yapmış olursunuz. Ahşap zemin ile balkonunuzun doğallığını artırmış olursunuz.

Teras bahçeleri

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Teraslar bahçe için ideal alanlar olmasa da resimdeki gibi doğal bir teras düzenlemesi yaparak terasınızın bir yaşam alanı olmasını bir huzur kaynağı alanı olmasını sağlayabilir ve evinizin dinlenme köşesi olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Değişik boyutlarda ve renklerde saksılar ile renkli yeşil bitkileri tercih edip terasınızın göz alıcı bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Özel tasarımlar

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Balkon veya teraslar için özel tasarımlar yaparak şık olduğu kadar cezbedici bir güzelliğe sahip olan balkonlara sahip olabilirsiniz. Cam masalar ahşap süslemeler ile balkon düzenlemesinin resimdeki gibi şık ve doğal bir balkon olmasını sağlayıp misafirlerinizi bu balkonda ağırlayabilir ve misafirlerinizin hayranlığını kazanabilirsiniz. Yeşil bitkilerin görselliği, özel tasarım ve yerleşim planı, ahşabın doğallığı size mutlu bir yaşam vadediyor.

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