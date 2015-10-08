Banyo dekorasyonunu estetik kılan duş kabinleri

Mekansal işlevsellik arayışı, evin diğer alanlarında olduğu gibi banyo dekorasyonu için de oldukça önemli. Neredeyse evin en küçük alanına birçok ıvır zıvırı sığdırmak ve fonksiyonelliği yok etmeden banyo dizaynını çözmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Günlük rutinlerin ardından pratik bir şekilde oyalanmadan banyo ihtiyaçlarınızı gidermek isteyebilirsiniz. Yıkanma ihtiyacını karşılamak üzere modern duş kabinleri günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Çeşitli materyallerin kullanıldığı duş kabinleri modelleri için mat ya da şeffaf duş kabinleri banyo dekorasyonu ihtiyacına göre belirlenebiliyor. Cam duşakabinlerin ayrıca banyoya derinlik katan özelliği olduğunu, duvar dekorunu görselleştirebilecek seçeneklerinin değerlendirilebildiğini söyleyebiliriz. Öte yandan buzlu cam duş kabinleri de farklı kullanıcının tercihlerine hitap ediyor olabilir. Farklı stillerde banyo duş kabinleri modelleriyle derlediğimiz örneklerimizi birlikte incelemeye başlayabiliriz. İlginizi çekecek duş kabini modelleri bulacağınızı umuyoruz.