Natürel dokunuşlarla 10 muhteşem kır evi mutfağı

Yüksekliği ayarlanabilen ya da kolaylıkla ihtiyaca göre yer değiştirme olanağı sunan tabureler, kullanım avantajı sağlayan özgün mobilya ürünleri arasında yer alıyor. Ahşap masa ile maviye boyanan kapı ise kır evi mutfağına renk ve estetik katan detaylardan sadece birkaçı. Huzur veren şirin bir kır evin mutfağı.

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