Natürel dokunuşlarla 10 muhteşem kır evi mutfağı

Mütevazi ama büyüleyici kır evi mutfakları, huzur veren atmosferi ve yalın çizgileri ile görenleri büyülüyor. Bu yazımızda özellikle kır evi mutfakları ile ilgilenenler için birbirinden güzel 10 kır evi mutfağını bir araya getirdik. Dekorasyonda retro öğeler ilginizi çekiyorsa, natürel materyalleri kullanmayı tercih ediyorsanız huzur bulacağınız country stil mutfaklar size hitap ediyor olabilir. Doğal güzellikleri içine alan ve geçmişin izlerini taşıyan country ve rustik stil dekorasyon öğelerinin kullanımı, günümüzde de oldukça beğeni ile tercih ediliyor. Ferah ve iç açan atmosferi ile derlediğimiz iham veren kır evi mutfaklarını mutlaka gözden geçirin!
Servis tabakları, bardak ve kaseler için dekoratif açık raf dizaynı ahşap materyalden imal ediliyor. Aynı zamanda rustik bir hava oluşturan ahşap mutfak tezgahı, dolaplar ve açık raflar doğal malzemeleri öne çıkaran huzur veren bir mutfak oluşmasını sağlıyor. Açık ahşap raflar kır evi mutfaklar, kır evi mutfaklarının hem işlevsel hem de estetik öğeleri arasında yer alıyor. Döşeme zemininde kullanılan seramik kaplama ise desenleri ile estetik katıyor ve kır evi tarzını tamamlıyor.
İhtiyaca uygun istenilen ebatlarda üretilen meşe mutfak dolapları oldukça göze hitap ediyor. Akılcı depolama sistemleri işlevsellik katarken, mavi perde yardımıyla sık kullanılan dolap alanının kapatılması, aynı zamanda bir köy evi havası katıyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak modeli bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Mutfağa geçmiş dönemlerin izlerini katarak rustik etkilerle dekore etmek mümkün. Hem özgün fırın modeli ile hem de köy evini anımsatan tezgah altı depolama alanını perde ile örtmek oldukça kullanışlı ve estetik bir görünüm ortaya çıkarıyor. Doğal malzemelerin dokuları ve renkleri ise mekana sıcaklık katıyor.
Hem renkleri ile hem de natürel dokuları ile içinizi açacak bir mutfak daha. Bitkilerle natürel bir hava oluşturmak, sıcak renk tonları ile ahşap mutfak dolaplarını değerlendirmek, objeleri depolama ve sunma amaçlı açık rafları kullanmak kır evi atmosferi oluşturabilir.
Yalın çizgilerle bir mutfak dekore edilirken, küçük detaylarla estetik unsurlar yakalanabilir. Gri mutfak çekmeceleri oldukça işlevsel ve çekmece kulpları form açısından dönemsel izler yakalıyor. Bakır tonları ya ada altın sarılı çekmece kulpları, ahşap döşeme zemini farkı kır evi mutfağı dekore etmek isteyenlerin ilgisini çekebilir.
Şişeler için özel olarak dizayn edilen bu çekmeceler hem kullanım kolaylığı hem de muhafaza alanı sağlıyor. İstenilen ebatlarda ve ihtiyaca göre tasarlanan çekmece modelleri pratiklik açısından değerlendirmeye değer.
Doğal malzemeler kır evi mutfaklarının vazgeçilmez öğeleri arasında yer alıyor. Mermer mutfak tezgahı kullanılan bu örnekte ahşabın sıcak dokusunu tavandan döşeme zeminine kadar görebilirsiniz. Sıcak atmosfer tercih edenler için ideal mutfak.
Farklı malzemeleri bir araya getirirken natürel renk tonlarını bir arada kullanabilirsiniz. Kahverengi, bej, krem rengi tonları ve doğal malzeme dokuları natürel bir hava oluşmasını kolaylaştıracaktır. Natürel renklerle daha huzurlu ve ferah bir alan oluşturabilirsiniz.
Dokuların ve renklerin estetik kattığı mutfaklarda farklı stil öğelerini bir araya getirmek mümkün. Özellikle rustik stil öğelere kır evi mutfakları göze hitap eden etkileyici sonuçlar ortaya çıkarıyor. Eski usüllere göre halen kullanışlı olan açık raf dizaynları ise nostaljik bir hava katıyor.
Yüksekliği ayarlanabilen ya da kolaylıkla ihtiyaca göre yer değiştirme olanağı sunan tabureler, kullanım avantajı sağlayan özgün mobilya ürünleri arasında yer alıyor. Ahşap masa ile maviye boyanan kapı ise kır evi mutfağına renk ve estetik katan detaylardan sadece birkaçı. Huzur veren şirin bir kır evin mutfağı.
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