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Dışarıdan tek katlı içi dubleks

Aydin Sanli Aydin Sanli
Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
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Doğanın insanları hediyesi olan taş hem kolay bulunurluğu, hem sağlıklı ve dayanıklı oluşu, hem de estetik değeri açısından yüzyıllardır tercih edilen bir yapı malzemesi. Taş evler doğal ısı yalıtımına da sahip olduğu için hem ekonomik hem de çevre dostu bir özelliğe de sahip. 

Bu yazımızda hoşunuza gideceğinden emin olduğumuz bir taş villaya konuk olacağız. İspanya'da bulunan villa dışarıdan rustik bir havaya sahipken, iç tasarımıyla son derece modern bir izlenim veriyor.

Dışardan

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Taşın ustalıkla kullanıldığı bu villa dışarıdan geçenlerin kesinlikle dikkatini çekecek cinsten. Pencereler, kapılar ve çatı haricinde her tarafı taştan yapılan evin geri kalanında ahşap, çelik, seramik ve cam gibi malzemeler kullanılmış.

İki katlı

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Dışarıdan bakıldığında tek katlı gibi görünen evin yer altında bir katı daha bulunuyor. Garaj ve bazı odalar zemin altındaki bu katta yer alıyor.

Arka cephe

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Küçük pencereler ve kapı haricinde taş arka cephe evin içini hala bir gizem gibi tutuyor. Başarılı peyzaj evin daha da kendini belirlemesine yaramış.

Aydınlık iç mekan

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Oturma odası ve yemek odası bir arada. Bahçeye bakan geniş pencereler sayesinde ortam son derece aydınlık ve ferah. Ortadaki şömine şüphesiz oturma odasının baş rolünde.

Konforlu oturma grubu

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Oturma odasını bir başka açıdan görüyoruz. Geniş pencerelerin odayı nasıl aydınlattığına daha yakından şahit oluyoruz. Oturma odasında yer alan oturma grubu ise oldukça konforlu görünüyor.

Fonksiyonel tasarım

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Mutfak
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Mutfak son derece modern ve işlevsel bir görüntüye sahip. Geniş mutfak arka bölümünde ankastre cihazları barındırırken, ön tarafta mutfak adası bulunuyor. Geniş mutfak adası hem yemek hazırlama, hem de yemek yeme işlevlerini görüyor.

Siz de işlevsel mutfak tasarımları için mutfak planlayıcılarımızdan yardım alabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Birbirleriyle iletişim içinde iki kat

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

İki katı harika bir ahşap merdiven bağlıyor. Askıda basamaklar mekana modern bir ambiyans katarken, bu ambiyans yerdeki el dokuması geleneksel halıyla dengeleniyor. 

Konforlu odalar

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Evin odalarında beyaz renk hakim. Beyaz odalar, pencerelerden dolan gün ışığıyla da aydınlık ve ferah görünüyor. Geniş odalarda rahat bir uyku çekmek garanti gibi görünüyor. Odanın iç mekan tasarımı da çok abartılı bir anlayışla yapılmamış. Pastel renklerin hakim olduğu oda göz dolduruyor.

Modern

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Son derece modern bir banyoyla karşı karşıyayız. Açık küvet hemen dikkat çekiyor. Ahşap şavabo tezgahı ise modern banyoya rustik bir dokunuş katmış.

Kütüphane

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Kitap kurdu her ev sahibinin hayalini kurduğu bir şeydir evde ayrıca bir kütüphane odası olması. Ancak bunu maalesef geniş bir eve sahip ev sahipleri gerçekleştirebilir. Bu evin sahibi de onlardan biri. Ahşap ve taşın harika bir bileşim olan kütüphane odasında, şöminenin çıtırtıları eşliğinde kitap okumak mümkün.

Harika bir teras

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

We end this book of ideas in the lovely garden of the house which includes, for the convenience of owners, a stunning terrace. 

Taş evlere meraklıysanız, bu yazı da size göre.

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