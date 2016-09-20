Dışarıdan tek katlı içi dubleks

Doğanın insanları hediyesi olan taş hem kolay bulunurluğu, hem sağlıklı ve dayanıklı oluşu, hem de estetik değeri açısından yüzyıllardır tercih edilen bir yapı malzemesi. Taş evler doğal ısı yalıtımına da sahip olduğu için hem ekonomik hem de çevre dostu bir özelliğe de sahip.
Bu yazımızda hoşunuza gideceğinden emin olduğumuz bir taş villaya konuk olacağız. İspanya'da bulunan villa dışarıdan rustik bir havaya sahipken, iç tasarımıyla son derece modern bir izlenim veriyor.
Taşın ustalıkla kullanıldığı bu villa dışarıdan geçenlerin kesinlikle dikkatini çekecek cinsten. Pencereler, kapılar ve çatı haricinde her tarafı taştan yapılan evin geri kalanında ahşap, çelik, seramik ve cam gibi malzemeler kullanılmış.
Dışarıdan bakıldığında tek katlı gibi görünen evin yer altında bir katı daha bulunuyor. Garaj ve bazı odalar zemin altındaki bu katta yer alıyor.
Küçük pencereler ve kapı haricinde taş arka cephe evin içini hala bir gizem gibi tutuyor. Başarılı peyzaj evin daha da kendini belirlemesine yaramış.
Oturma odası ve yemek odası bir arada. Bahçeye bakan geniş pencereler sayesinde ortam son derece aydınlık ve ferah. Ortadaki şömine şüphesiz oturma odasının baş rolünde.
Oturma odasını bir başka açıdan görüyoruz. Geniş pencerelerin odayı nasıl aydınlattığına daha yakından şahit oluyoruz. Oturma odasında yer alan oturma grubu ise oldukça konforlu görünüyor.
Mutfak son derece modern ve işlevsel bir görüntüye sahip. Geniş mutfak arka bölümünde ankastre cihazları barındırırken, ön tarafta mutfak adası bulunuyor. Geniş mutfak adası hem yemek hazırlama, hem de yemek yeme işlevlerini görüyor.
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İki katı harika bir ahşap merdiven bağlıyor. Askıda basamaklar mekana modern bir ambiyans katarken, bu ambiyans yerdeki el dokuması geleneksel halıyla dengeleniyor.
Evin odalarında beyaz renk hakim. Beyaz odalar, pencerelerden dolan gün ışığıyla da aydınlık ve ferah görünüyor. Geniş odalarda rahat bir uyku çekmek garanti gibi görünüyor. Odanın iç mekan tasarımı da çok abartılı bir anlayışla yapılmamış. Pastel renklerin hakim olduğu oda göz dolduruyor.
Son derece modern bir banyoyla karşı karşıyayız. Açık küvet hemen dikkat çekiyor. Ahşap şavabo tezgahı ise modern banyoya rustik bir dokunuş katmış.
Kitap kurdu her ev sahibinin hayalini kurduğu bir şeydir evde ayrıca bir kütüphane odası olması. Ancak bunu maalesef geniş bir eve sahip ev sahipleri gerçekleştirebilir. Bu evin sahibi de onlardan biri. Ahşap ve taşın harika bir bileşim olan kütüphane odasında, şöminenin çıtırtıları eşliğinde kitap okumak mümkün.
We end this book of ideas in the lovely garden of the house which includes, for the convenience of owners, a stunning terrace.
Taş evlere meraklıysanız, bu yazı da size göre.