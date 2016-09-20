Dışarıdan tek katlı içi dubleks

Doğanın insanları hediyesi olan taş hem kolay bulunurluğu, hem sağlıklı ve dayanıklı oluşu, hem de estetik değeri açısından yüzyıllardır tercih edilen bir yapı malzemesi. Taş evler doğal ısı yalıtımına da sahip olduğu için hem ekonomik hem de çevre dostu bir özelliğe de sahip.

Bu yazımızda hoşunuza gideceğinden emin olduğumuz bir taş villaya konuk olacağız. İspanya'da bulunan villa dışarıdan rustik bir havaya sahipken, iç tasarımıyla son derece modern bir izlenim veriyor.