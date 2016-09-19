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Düşük maliyetli 8 harika ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
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İnşaat maliyetlerini düşürmenin yollarından biri alternatif ve hesaplı malzeme seçimidir. Bu malzemeler ekonomik olarak tasarruf sağladığı gibi inşaatı da kolaylaştırır. Kaliteli ve ucuz malzemelerin ortaya çıkışı, düşük maliyetli evlerin de konforlu evler olmasını kolaylaştırdı. 

Ayrıca düşük maliyetli malzemeler aynı zamanda çevre dostu özelliklere sahip olmalarıyla da önem kazanıyor. Böylece düşük maliyetli evler de günümüzün sürdürülebilirlik, ekonomiklik ve sağlamlık gereksinimlerini karşılıyor. Bugünkü yazımızda birbirinden güzel sekiz düşük maliyetli evi derledik. Sizin de bütçeniz kısıtlıysa, bu evlerden ilham alacağınızı düşünüyoruz.

1. Modern ve sade

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago Modern Evler
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

Ön cephesi oldukça sade olan bu ev kendine davet ediyor. Evinizle ilgili ne yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, bu şekilde düz bir ev yapmayı düşünebilirsiniz.

2. Dağlardaki güzellik

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Evler
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Muhteşem dağ manzaralı bu ev beton, çelik ve ahşabın bir birleşimi. 270 metrekarelik ev bulunduğu ortamla son derece uyumlu. Geniş pencereleriyle gün ışığını doyasıya içine alan evin iç tasarımı da harika. 

3. Avlunun içinde bir inci

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Evler
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Yalıtım panelleriyle kaplı evler hem sürdürülebilir hem de hesaplı. Yalıtım paneli olarak ahşap kullanmak da son derece mantıklı. Eski kagir evlerin nasıl da ısı yalıtım özelliğine sahip olduğunu düşününce bu düşüncemize hak vereceksiniz. Ahşap kullanarak hem ısı masraflarından tasarruf edebilir, hem de doğayla barışık bir eve sahip olabilirsiniz.

Evin taş avlusunda çiçek tarhlarındaki mevsim çiçekleri de ortama sıcak bir hava katıyor.

4. Paletler

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

Hem estetik hem de sürdürülebilir bir malzeme mi dediniz? O zaman size paletleri tavsiye edebiliriz. Dış cephesi paletlerle kaplanan bu evin ne kadar estetik göründüğünü söylemeye gerek yok. Evin geniş penceresinden dışarı sızan ışıklandırma da oldukça başarılı.

5. Prefabrik

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten Beşik çatı
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

En basit evin inşası bile en az iki ay sürer. Bu kadar beklemeye sabredemeyecek ev sahipleri için bir çözüm yolu da prefabrik evler. Hazır evler sadece montaj süresinin ardından kullanıma hazır oluyor. Hem ekonomik, hem de kişiye özel tasarlanabilen bu evler çevreye de son derece duyarlı. Prefabrik evler, her türlü malzemden olabileceği gibi ahşap malzemeden de olabiliyor.

6. Küp ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evler için çok farklı tasarımlardan söz etmek mümkün. Modüler bir eve örnek olarak resimde gördüğünüz evi seçtik. Ev farklı malzemelerden oluşan panellerin birleşiminden oluşmuş. Küçük ve maliyetsiz bir evde bir veranda bile olabileceğini gösteren ev son derece şık ve modern bir görüntüye sahip.

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7. Ekonomikten de öte

homify
homify

homify
homify
homify

Prefabrik evlerin en basiti konteyner evlerdir. Konteyner ev deyince aklınıza ısı ve ses yalıtımı olmayan demir yığınları gelmesin. Yeni gelişen teknolojiler ve malzemelerle son derece düşük maliyetli konteyner evlere de yalıtım çözümleri uygulamak mümkün.

8. Prefabrik ama modern

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Prefabrik evler serimize ve yazımıza en sofistike örnekle son veriyoruz. Farklı renklerde ahşap panellerle kaplanan ev prefabrik evlerin de estetik ve son derece şık olabileceğini bize gösteriyor. Evde bir adet ahşap panel veranda bulunuyor. İki girişi olan evin ana girişine iki basamakla ulaşılıyor.

Daha fazla sürdürülebilir ev fikri için tıklayın.

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