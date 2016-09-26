Evinizi tasarruflu bir şekilde dekore etmenin yolları

Ev dekorasyonları emek ve zaman isteyen aynı zamanda büyük bütçelere mal olan düzenlemeler olduğu için evin her odası aynı güzellikte ve görsellikte dekore edilmeyebilir. Dekorasyon içinde yer alan tüm detaylar ve tüm ayrıntılar için özel çalışmalar yapıldığı için her bir ayrıntı ayrı bir masraf kalemi oluşturur. Bu detaylar üst üste konulduğunda dekorasyon bütçeleri devasa rakamlar ortaya çıkıyor. Büyük bütçelere gerek kalmadan tasarruf ederek evinizi tüm odalarınızı dekore etme şansınız var. Homify küçük bütçeli şık dekorasyon fikirleri ile evinizi ve odalarınızı hem görkemli hem de zarif bir şekilde dekore edebilir ve evinize davet ettiğiniz misafirlerin hayranlığını kazanabilirsiniz.
Bir mutfağın düşük bütçe ile dekore edilmesi için resimdeki gibi sade bir şekilde dekore edilmesi, küçük süs aksesuarları, canlı yeşil bitkiler ile süslenmesi yeterli olacaktır. Bu yöntem ile az bir bütçe kullanarak resimdeki gibi şık ve insana huzur veren güzellikte bir mutfak oluşturulabilir.
Evinizde banyolarda ve tuvaletlerde yer alan lavaboları şık bir şekilde dekore ederek evinizin görselliğini katlayabilirsiniz. Aynaları ve led şerit aydınlatmaları kullanarak resimdeki gibi şık ve insana mutluluk veren ferahlığa sahip lavabolar ile evlerinizi daha güzel hale getirirken çok minimal bütçelere muhteşem dekorasyonlar yapmış olursunuz.
Yatak odasını dekore ederken süs aksesuarları kullanıp aydınlatmalar ile kendinize özel bir alan oluştururken maddi açıdan cebinize zarar vermeden küçük bütçelere sahip dekorasyonlar yapmalısınız Aydınlatmalar ve aksesuarlar maliyeti az olan dekorasyon unsurları olduğu için yatak odanızda az para harcayarak resimdeki gibi güzel bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Oturma odasında ana mobilya grubu dışında kalan her detay size maliyet oluşturur. Bu nedenle dekorasyon planı yaparken en az maliyet oluşturacak şekilde plan yapılmalıdır. Resimde oturma odası ; oturma grubu dışında duvar aydınlatması tablolar, duvar kağıtları ile şık bir şekilde dekore edilmiş ve ortaya muhteşem bir dekorasyon çıkarılmış. Sizler de birebir bu fikri evinize uygulayabilir ve muhteşem bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.
Teraslar bunaldığınızda veya nefes almaya ihtiyacınız olduğu anlarda yardımınıza koşan alanların başında gelir. BU nedenle dekorasyon yapılırken çok titiz bir çalışma gerektirir. Titiz bir çalışma yapılırken resimdeki kadar güzel ancak oldukça düşük maliyetlere sahip bir dekorasyon çalışması yapılmalıdır. Basit bir masa ve sandalye takımı, ahşap üst örtü ve oturma grubu terasınızın muhteşem bir teras olmasını sağlayacağı gibi maliyetini de düşürecektir.
Çalışma odası her evde yer almamasına rağmen özenli bir dekorasyona sahip olan alanlardır. Bu odalar insanların motive olmasını sağlayan, verimli çalışma imkanı oluşturan odalar olmak zorundadır. Bu da maliyeti artıran faktörler olarak karşınıza çıkar. Bu nedenle sade bir dekorasyon yaparak bir çalışma masası ve aydınlatma ile yapacağınız dekorasyon hem şık hem verimli çalışma imkanı sağlayan hem de az bütçeli bir dekorasyon yapmış olursunuz.