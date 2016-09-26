Evinizi tasarruflu bir şekilde dekore etmenin yolları

Ev dekorasyonları emek ve zaman isteyen aynı zamanda büyük bütçelere mal olan düzenlemeler olduğu için evin her odası aynı güzellikte ve görsellikte dekore edilmeyebilir. Dekorasyon içinde yer alan tüm detaylar ve tüm ayrıntılar için özel çalışmalar yapıldığı için her bir ayrıntı ayrı bir masraf kalemi oluşturur. Bu detaylar üst üste konulduğunda dekorasyon bütçeleri devasa rakamlar ortaya çıkıyor. Büyük bütçelere gerek kalmadan tasarruf ederek evinizi tüm odalarınızı dekore etme şansınız var. Homify küçük bütçeli şık dekorasyon fikirleri ile evinizi ve odalarınızı hem görkemli hem de zarif bir şekilde dekore edebilir ve evinize davet ettiğiniz misafirlerin hayranlığını kazanabilirsiniz.