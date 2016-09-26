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Evinizi tasarruflu bir şekilde dekore etmenin yolları

umit atdağ umit atdağ
Discovery Primea | Manila, Nelson W Design Nelson W Design Modern Oturma Odası
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Ev dekorasyonları emek ve zaman isteyen aynı zamanda büyük bütçelere mal olan düzenlemeler olduğu için  evin her odası aynı güzellikte ve görsellikte dekore edilmeyebilir. Dekorasyon içinde yer alan tüm detaylar ve tüm ayrıntılar için özel çalışmalar yapıldığı için her bir ayrıntı ayrı bir masraf kalemi oluşturur. Bu detaylar üst üste konulduğunda  dekorasyon bütçeleri devasa rakamlar ortaya çıkıyor. Büyük bütçelere gerek kalmadan tasarruf ederek evinizi tüm odalarınızı dekore etme şansınız var. Homify küçük bütçeli şık dekorasyon fikirleri ile evinizi ve odalarınızı hem görkemli hem de zarif bir şekilde dekore edebilir ve evinize davet ettiğiniz misafirlerin hayranlığını kazanabilirsiniz. 

Mutfaklar

Kitchen DDWH Architects Modern Mutfak
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Bir mutfağın düşük bütçe ile dekore edilmesi için resimdeki gibi sade bir şekilde dekore edilmesi, küçük süs aksesuarları, canlı yeşil bitkiler ile süslenmesi yeterli olacaktır. Bu yöntem ile az bir bütçe kullanarak resimdeki gibi şık ve insana huzur veren güzellikte bir mutfak oluşturulabilir.

Lavabolar

THE JACK WHITE HOUSE , STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON Eklektik Banyo
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

Evinizde banyolarda ve tuvaletlerde yer alan lavaboları şık bir şekilde dekore ederek evinizin görselliğini katlayabilirsiniz. Aynaları ve led şerit aydınlatmaları kullanarak resimdeki gibi şık ve insana mutluluk veren ferahlığa sahip lavabolar ile evlerinizi daha güzel hale getirirken çok minimal bütçelere muhteşem dekorasyonlar yapmış olursunuz.

Yatak odası

homify Endüstriyel Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasını dekore ederken süs aksesuarları kullanıp aydınlatmalar ile kendinize özel bir alan oluştururken   maddi açıdan cebinize zarar vermeden küçük bütçelere sahip dekorasyonlar yapmalısınız Aydınlatmalar ve aksesuarlar maliyeti az olan dekorasyon unsurları olduğu için yatak odanızda az para harcayarak resimdeki gibi güzel bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Oturma odası

Discovery Primea | Manila, Nelson W Design Nelson W Design Modern Oturma Odası
Nelson W Design

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

Oturma odasında ana mobilya grubu dışında kalan her detay size maliyet oluşturur.  Bu nedenle dekorasyon planı yaparken en az maliyet oluşturacak şekilde plan yapılmalıdır. Resimde oturma odası ; oturma grubu dışında duvar aydınlatması  tablolar, duvar kağıtları ile şık bir şekilde dekore edilmiş ve ortaya muhteşem bir dekorasyon çıkarılmış. Sizler de birebir bu fikri evinize uygulayabilir ve muhteşem bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

Teraslar

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Teraslar bunaldığınızda veya nefes almaya ihtiyacınız olduğu anlarda yardımınıza koşan alanların başında gelir. BU nedenle dekorasyon yapılırken çok titiz bir çalışma gerektirir. Titiz bir çalışma yapılırken resimdeki kadar güzel ancak oldukça düşük maliyetlere sahip bir dekorasyon çalışması yapılmalıdır. Basit bir masa ve sandalye takımı, ahşap üst örtü ve oturma grubu terasınızın muhteşem bir teras olmasını sağlayacağı gibi maliyetini de düşürecektir.

Çalışma odası

AP Home Office - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design İskandinav Çalışma Odası
MUDA Home Design

AP Home Office – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Çalışma odası her evde yer almamasına rağmen özenli bir dekorasyona sahip olan alanlardır. Bu odalar insanların motive olmasını sağlayan, verimli çalışma imkanı oluşturan odalar olmak zorundadır. Bu da maliyeti artıran faktörler olarak karşınıza çıkar. Bu nedenle sade bir dekorasyon yaparak bir çalışma masası ve aydınlatma ile yapacağınız dekorasyon hem şık hem verimli çalışma imkanı sağlayan hem de az bütçeli bir dekorasyon yapmış olursunuz.

Temiz ve düzenli bir ev için 6 fikir
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