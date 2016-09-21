Duvarlarınızı kaplamak için 10 güzel fikir

Duvarlar genellikle boyanır. Bunun dışında akla gelen yollardan biri de duvarları kağıtla kaplamaktı. 80'li yıllarda oldukça popüler bir malzeme olan duvar kağıtları uzun bir süre eski günlerinden uzak kalsalar da bugünlerde tekrar tercih edilir oldular.
Ancak son dönemlerde duvarları kaplamanın farklı yolları ortaya çıktı. Çok farklı malzeme duvar kaplama işlevi görmeye başladı. Biz de bu yazıda duvar kaplama malzemesi olarak kullanılan 10 farklı malzemeyi sizler için derledik. Siz de duvarlarınızı ya da en azından bir duvarınızı boyadan farklı bir malzemeyle kaplamayı düşünüyorsanız, bu yazıdan ilham alabilirsiniz.
Duvarları kaplamanın orijinal yollarından biri kenevir, palmiye gibi doğal lifler kullanmaktır. Farklı renk seçeneklerinde bulabileceğiniz bu malzemelerin bir dezavantajı kolay kirlenmeleri. Bu yüzden sürekli bakıma gereksinim duyuyorlar. Ayrıca bu lifler ses yalıtım özelliğine de sahip.
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Mozaik özellikle banyo duvarlarını kaplamak için çok uygun bir malzeme. Çünkü mozaik çok sağlam ve kolay temizlenebilir olmasıyla da diğer pek çok malzemeye üstünlük sağlıyor. Mozaiğin tek başına soğuk bir malzeme olduğunu düşünebilirsiniz ama bu örnekteki gibi ahşap ve taş gibi diğer malzemelerle birleşince bulundukları mekana sıcak bir hava getirebilirler.
Ahşap kaplamalar estetik açıdan çok şık oldukları gibi, ses yalıtımı sağlamaları açısından dikkat çekiyorlar. Kolaylıkla uygulanabilen ahşabın türlü renk ve dokularda seçeneği var. Ahşap sıcak bir atmosfer yarattığı için özellikle yemek odalarına çok yakışıyor. Ahşabın bir diğer avantajı ise evdeki diğer mobilyalarla uyum sağlaması.
Bugünlerde çok moda olan şeylerden biri evde bir duvarı tuğla ya da doğal taşla kaplamak. Bu yöntemin bir dezavantajı ışığı yansıtmaması. Bunu da tabana ve tavana yerleştireceğiniz spot ışıklarıyla çözebilirsiniz.
Duvar kağıdı klasik bir dekorasyon unsuru. Çok kolay bulunan duvar kağıtlarında çok farklı renk ve desen seçenekleri mevcut.
Duvarları kaplamanın bir diğer orijinal yolu da duvarı yeşilliklerle donatmak. Ancak genelde bakımı zor olduğu ve ışık yetersizliği yüzünden bunun için yapay çiçekler tercih edilirken, doğal yeşil bitkilerin ortama katacağı ambiyans çok daha farklı oluyor. Hem duvarın rengi insanın içini açıyor hem de bitki ortama oksijen veriyor. Bu örnekte olduğu gibi yerdeki mermer yüzey yeşil duvarı yansıtınca ortaya çok daha güzel bir manzara çıkıyor.
Duvarınızı üç boyutlu malzemelerle donatmak da çözüm olabilir. Bu eserler sanat eseri değeri de taşıyabilir. İster resim, ister heykel, isterse de modern sanatla donatılmış duvarlar insana huzur verir.
Duvar kağıdı hem bulması hem de uygulanması çok kolay bir malzeme. Uygulanacak duvar pürüzsüzse duvar kağıdını kendiniz bile kolayca uygulayabilirsiniz. Çok farklı renk ve desende bulabileceğiniz duvar kağıtları sizi bakım zahmetinden de uzun süre kurtarır.
Salıncakta sallanan kız sanki odanın içinde gibi değil mi? Hazır satılan şablonlarla siz de duvarınızda bu tarz bir resme sahip olabilirsiniz.
İstediğiniz herhangi bir manzara resmini duvar kağıdına uygulatmak da mümkün. Bu son örnek ülkemizde yer alıyor. Derinlikli bir orman manzarası oturma odasına göz alıcı bir perspektif kazandırmış.
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