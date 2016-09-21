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Duvarlarınızı kaplamak için 10 güzel fikir

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Duvarlar genellikle boyanır. Bunun dışında akla gelen yollardan biri de duvarları kağıtla kaplamaktı. 80'li yıllarda oldukça popüler bir malzeme olan duvar kağıtları uzun bir süre eski günlerinden uzak kalsalar da bugünlerde tekrar tercih edilir oldular.

Ancak son dönemlerde duvarları kaplamanın farklı yolları ortaya çıktı. Çok farklı malzeme duvar kaplama işlevi görmeye başladı. Biz de bu yazıda duvar kaplama malzemesi olarak kullanılan 10 farklı malzemeyi sizler için derledik. Siz de duvarlarınızı ya da en azından bir duvarınızı boyadan farklı bir malzemeyle kaplamayı düşünüyorsanız, bu yazıdan ilham alabilirsiniz.

1. Doğal lifler

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ArquitectosERRE

ArquitectosERRE
ArquitectosERRE
ArquitectosERRE

Duvarları kaplamanın orijinal yollarından biri kenevir, palmiye gibi doğal lifler kullanmaktır. Farklı renk seçeneklerinde bulabileceğiniz bu malzemelerin bir dezavantajı kolay kirlenmeleri. Bu yüzden sürekli bakıma gereksinim duyuyorlar. Ayrıca bu lifler ses yalıtım özelliğine de sahip.

Farklı duvar kaplama çözümleri için profesyonellerimize danışabilirsiniz.

2. Sofistike mekanlar için mozaik

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Modern Banyo
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Mozaik özellikle banyo duvarlarını kaplamak için çok uygun bir malzeme. Çünkü mozaik çok sağlam ve kolay temizlenebilir olmasıyla da diğer pek çok malzemeye üstünlük sağlıyor. Mozaiğin tek başına soğuk bir malzeme olduğunu düşünebilirsiniz ama bu örnekteki gibi ahşap ve taş gibi diğer malzemelerle birleşince bulundukları mekana sıcak bir hava getirebilirler. 

3. Ahşabın sıcaklığı

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México Modern Yemek Odası
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

Ahşap kaplamalar estetik açıdan çok şık oldukları gibi, ses yalıtımı sağlamaları açısından dikkat çekiyorlar. Kolaylıkla uygulanabilen ahşabın türlü renk ve dokularda seçeneği var. Ahşap sıcak bir atmosfer yarattığı için özellikle yemek odalarına çok yakışıyor. Ahşabın bir diğer avantajı ise evdeki diğer mobilyalarla uyum sağlaması.

4. Tuğla

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Bugünlerde çok moda olan şeylerden biri evde bir duvarı tuğla ya da doğal taşla kaplamak. Bu yöntemin bir dezavantajı ışığı yansıtmaması. Bunu da tabana ve tavana yerleştireceğiniz spot ışıklarıyla çözebilirsiniz.

5. Sofistike

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Eklektik Oturma Odası
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Duvar kağıdı klasik bir dekorasyon unsuru. Çok kolay bulunan duvar kağıtlarında çok farklı renk ve desen seçenekleri mevcut.

6. Yemyeşil bir duvar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Duvarları kaplamanın bir diğer orijinal yolu da duvarı yeşilliklerle donatmak. Ancak genelde bakımı zor olduğu ve ışık yetersizliği yüzünden bunun için  yapay çiçekler tercih edilirken, doğal yeşil bitkilerin ortama katacağı ambiyans çok daha farklı oluyor. Hem duvarın rengi insanın içini açıyor hem de bitki ortama oksijen veriyor. Bu örnekte olduğu gibi yerdeki mermer yüzey yeşil duvarı yansıtınca ortaya çok daha güzel bir manzara çıkıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Modern sanat

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Oturma Odası
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Duvarınızı üç boyutlu malzemelerle donatmak da çözüm olabilir. Bu eserler sanat eseri değeri de taşıyabilir. İster resim, ister heykel, isterse de modern sanatla donatılmış duvarlar insana huzur verir.

8. Duvar kağıdı

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar kağıdı hem bulması hem de uygulanması çok kolay bir malzeme. Uygulanacak duvar pürüzsüzse duvar kağıdını kendiniz bile kolayca uygulayabilirsiniz. Çok farklı renk ve desende bulabileceğiniz duvar kağıtları sizi bakım zahmetinden de uzun süre kurtarır.

9. Üç boyutlu figürler

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

Salıncakta sallanan kız sanki odanın içinde gibi değil mi? Hazır satılan şablonlarla siz de duvarınızda bu tarz bir resme sahip olabilirsiniz.

10. Orman gibi

DUVAR KAĞIDI AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON Akdeniz Oturma Odası
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

DUVAR KAĞIDI

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

İstediğiniz herhangi bir manzara resmini duvar kağıdına uygulatmak da mümkün. Bu son örnek ülkemizde yer alıyor. Derinlikli bir orman manzarası oturma odasına göz alıcı bir perspektif kazandırmış.

Duvarınız için ilginç resimlere ne dersiniz? Merak ediyorsanız tıklayın.

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