Duvarlarınızı kaplamak için 10 güzel fikir

Duvarlar genellikle boyanır. Bunun dışında akla gelen yollardan biri de duvarları kağıtla kaplamaktı. 80'li yıllarda oldukça popüler bir malzeme olan duvar kağıtları uzun bir süre eski günlerinden uzak kalsalar da bugünlerde tekrar tercih edilir oldular.

Ancak son dönemlerde duvarları kaplamanın farklı yolları ortaya çıktı. Çok farklı malzeme duvar kaplama işlevi görmeye başladı. Biz de bu yazıda duvar kaplama malzemesi olarak kullanılan 10 farklı malzemeyi sizler için derledik. Siz de duvarlarınızı ya da en azından bir duvarınızı boyadan farklı bir malzemeyle kaplamayı düşünüyorsanız, bu yazıdan ilham alabilirsiniz.