Aynen kopya çekebileceğiniz 9 yatak odası fikri

Yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiğini düşününce hayatımızın en az üçte birini yatak odasında geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu kadar uzun vakit harcadığımız ve uyku mabedimiz olan bir odanın, ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlamasını beklememiz çok normal. Peki yatak odası dekorasyonuna giriştiğimizde en çok nelere dikkat etmemiz gerekir? Stilinden renk dengesine, konforundan kalitesine kadar her ayrıntısını özenle planlayacağınız yatak odası dekorasyonunuz için birbirinden güzel örnek tasarımlar bulmak istiyorsanız bu yazı tam size göre. 9 çarpıcı örnek tasarım eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler yatak odası dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir.
Dekorasyon yapmak odanın mimari özellikleri elverişli ise çok zevkli bir iştir ancak yeterince geniş olmayan ya da mimari yapısı dezavantajlı olan odalarda dekorasyon yapmak büyük bir ustalık gerektirebilir. Küçük bir yatak odası en iyi şekilde nasıl dekore edilir bilmek istiyorsanız “Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Dekorasyonda aradığınız en önemli özellik konforsa işe sizin için en uygun yatağı seçerek başlamalısınız. Yatak seçiminde kalitesine, kullanılan kumaş ve dolgu malzemesine, ortopedik olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca yorgan ve yastık gibi ürünleri seçerken de benzer kalite özelliklerini soruşturmanızda fayda var. Yatak odası mobilyaları ve yataklar hakkında daha fazla fikir ve öneri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunuzda kullanmayı düşündüğünüz malzemelerin başında ahşap geliyorsa bu tasarımı çok seveceksiniz. Ahşap yatak ve yatak başlığı, ahşap mobilyalar ve ahşap zemin döşemesi ile göz alıcı bir konsept oluşturan bu tasarım ahşap tutkunları için birebir. Siz de tasarımınız için bir tema belirleyerek daha dikkat çekici dizaynlar oluşturabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonu yaparken asla atlamamanız gereken detaylardan biri de depolama alanlarıdır. Dekorasyonunuzda ne kadar çok depolama alanı bulundurursanız o kadar kullanışlı bir tasarım elde edersiniz. Bazalı ve bu dekorasyondaki gibi kasalı karyolalar ek depolama alanı için en ideal fikir.
Dekorasyonda kullanacağınız ögelerin bir uyum içerisinde olması da son derece önemlidir. Başarılı bir stil oluşturabilmek için stilin belirgin özelliklerini değerlendirmeli ve stile en uygun mobilya ile aksesuarları örnek almalısınız. Modern bir dekorasyon oluşturmak için sade mobilyalar ve desensiz kumaşlar seçebilirsiniz.
Ferahlık ve aydınlık bir yatak odası dekorasyonunun en önemli ögesi olabilir. Elbette uyku saatlerinden bahsetmiyoruz. Gün içerisinde doğal ışıktan faydalanabilen bir yatak odası çok daha sağlıklı ve kullanışlı olacaktır. Ayrıca beyaz tonlarda bir dekorasyon tercih ederek odanın ferahlığını garantileyebilirsiniz.
Şatafattan ve gösterişten hoşlanmayanlar için en ideal dekorasyon sade ve fonksiyonel modeller olabilir. Tek renk ve desensiz tekstil ürünleri, abartısız mobilyalar ve açık renk bir oda ile son derece sade ve kullanışlı bir yatak odası dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Birkaç küçük renkli detay ile odanıza canlılık kazandırmak isterseniz bitkilendirmeden faydalanabilirsiniz.
Kalabalık ve abartıdan hoşlanmıyorsanız minimal çizgilere sahip bu dekorasyon hoşunuza gidebilir. Duvar dekorasyonunda kullanılan ham detaylar ve ahşap malzemeler odaya natürel ve sıradışı bir hava kazandırmış ayrıca mobilya ve aksesuar seçimi de oldukça başarılı.
Farklı ve daha canlı stilleri tercih edenler için bu tasarım harika bir örnek. Akdeniz stilinin taze ve renkli dokunuşlarını barındıran dekorasyonda konfor ve işlevsellik de ön planda tutulmuş. Canlı renklerle oluşturulan bu sıcacık dekorasyon sizin ilham kaynağınız olabilir.
Eğer evinizin mimari yapısı böyle bir dekorasyon için elverişli ise perde seçmeyi unutun. Odayı gökyüzü ile buluşturan bu muhteşem cam cepheler her dekorasyonu güzelleştirebilir. Odanın içi kadar manzarasına da önem veriyorsanız evin en güzel cepheli odasını seçmenizi ve geniş fransız pencereler kullanmanızı tavsiye ediyoruz.