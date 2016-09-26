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Aynen kopya çekebileceğiniz 9 yatak odası fikri

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Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl Duvar & ZeminHalı & Kilimler
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Yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiğini düşününce hayatımızın en az üçte birini yatak odasında geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu kadar uzun vakit harcadığımız ve uyku mabedimiz olan bir odanın, ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlamasını beklememiz çok normal. Peki yatak odası dekorasyonuna giriştiğimizde en çok nelere dikkat etmemiz gerekir? Stilinden renk dengesine, konforundan kalitesine kadar her ayrıntısını özenle planlayacağınız yatak odası dekorasyonunuz için birbirinden güzel örnek tasarımlar bulmak istiyorsanız bu yazı tam size göre. 9 çarpıcı örnek tasarım eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler yatak odası dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir.

Dekorasyon yapmak odanın mimari özellikleri elverişli ise çok zevkli bir iştir ancak yeterince geniş olmayan ya da mimari yapısı dezavantajlı olan odalarda dekorasyon yapmak büyük bir ustalık gerektirebilir. Küçük bir yatak odası en iyi şekilde nasıl dekore edilir bilmek istiyorsanız “Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Konforlu ve sıcak bir dekorasyon

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Modern Yatak Odası
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Dekorasyonda aradığınız en önemli özellik konforsa işe sizin için en uygun yatağı seçerek başlamalısınız. Yatak seçiminde kalitesine, kullanılan kumaş ve dolgu malzemesine, ortopedik olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca yorgan ve yastık gibi ürünleri seçerken de benzer kalite özelliklerini soruşturmanızda fayda var. Yatak odası mobilyaları ve yataklar hakkında daha fazla fikir ve öneri için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.     

Ahşap tutkunlarına özel

Espacios, Natural Urbano Natural Urbano Ticari alanlar Oteller
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

Yatak odası dekorasyonunuzda kullanmayı düşündüğünüz malzemelerin başında ahşap geliyorsa bu tasarımı çok seveceksiniz. Ahşap yatak ve yatak başlığı, ahşap mobilyalar ve ahşap zemin döşemesi ile göz alıcı bir konsept oluşturan bu tasarım ahşap tutkunları için birebir. Siz de tasarımınız için bir tema belirleyerek daha dikkat çekici dizaynlar oluşturabilirsiniz.

Yaratıcı depolama alanları ile fonksiyonel bir tasarım

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Yatak odası dekorasyonu yaparken asla atlamamanız gereken detaylardan biri de depolama alanlarıdır. Dekorasyonunuzda ne kadar çok depolama alanı bulundurursanız o kadar kullanışlı bir tasarım elde edersiniz. Bazalı ve bu dekorasyondaki gibi kasalı karyolalar ek depolama alanı için en ideal fikir.

Modern ve şık

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical Modern Yatak Odası
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

Dekorasyonda kullanacağınız ögelerin bir uyum içerisinde olması da son derece önemlidir. Başarılı bir stil oluşturabilmek için stilin belirgin özelliklerini değerlendirmeli ve stile en uygun mobilya ile aksesuarları örnek almalısınız. Modern bir dekorasyon oluşturmak için sade mobilyalar ve desensiz kumaşlar seçebilirsiniz.

Beyaz severlere

Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

Ferahlık ve aydınlık bir yatak odası dekorasyonunun en önemli ögesi olabilir. Elbette uyku saatlerinden bahsetmiyoruz. Gün içerisinde doğal ışıktan faydalanabilen bir yatak odası çok daha sağlıklı ve kullanışlı olacaktır. Ayrıca beyaz tonlarda bir dekorasyon tercih ederek odanın ferahlığını garantileyebilirsiniz.

Sade ve kullanışlı

Vakantiehuis Schiermonnikoog, Binnenvorm Binnenvorm Kırsal Yatak Odası
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

Şatafattan ve gösterişten hoşlanmayanlar için en ideal dekorasyon sade ve fonksiyonel modeller olabilir. Tek renk ve desensiz tekstil ürünleri, abartısız mobilyalar ve açık renk bir oda ile son derece sade ve kullanışlı bir yatak odası dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Birkaç küçük renkli detay ile odanıza canlılık kazandırmak isterseniz bitkilendirmeden faydalanabilirsiniz.

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Az ve öz

House of Trace, TSURUTA ARCHITECTS TSURUTA ARCHITECTS Minimalist Yatak Odası
TSURUTA ARCHITECTS

House of Trace

TSURUTA ARCHITECTS
TSURUTA ARCHITECTS
TSURUTA ARCHITECTS

Kalabalık ve abartıdan hoşlanmıyorsanız minimal çizgilere sahip bu dekorasyon hoşunuza gidebilir. Duvar dekorasyonunda kullanılan ham detaylar ve ahşap malzemeler odaya natürel ve sıradışı bir hava kazandırmış ayrıca mobilya ve aksesuar seçimi de oldukça başarılı.

Akdeniz esintileri

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Rustik Yatak Odası
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Farklı ve daha canlı stilleri tercih edenler için bu tasarım harika bir örnek. Akdeniz stilinin taze ve renkli dokunuşlarını barındıran dekorasyonda konfor ve işlevsellik de ön planda tutulmuş. Canlı renklerle oluşturulan bu sıcacık dekorasyon sizin ilham kaynağınız olabilir.

Manzarasıyla göz alan bir dizayn

Villa Nerea, Miralbó Excellence Miralbó Excellence Modern Yatak Odası
Miralbó Excellence

Miralbó Excellence
Miralbó Excellence
Miralbó Excellence

Eğer evinizin mimari yapısı böyle bir dekorasyon için elverişli ise perde seçmeyi unutun. Odayı gökyüzü ile buluşturan bu muhteşem cam cepheler her dekorasyonu güzelleştirebilir. Odanın içi kadar manzarasına da önem veriyorsanız evin en güzel cepheli odasını seçmenizi ve geniş fransız pencereler kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Dar alanlar için parlak bahçe fikirleri
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