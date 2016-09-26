Aynen kopya çekebileceğiniz 9 yatak odası fikri

Yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiğini düşününce hayatımızın en az üçte birini yatak odasında geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu kadar uzun vakit harcadığımız ve uyku mabedimiz olan bir odanın, ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlamasını beklememiz çok normal. Peki yatak odası dekorasyonuna giriştiğimizde en çok nelere dikkat etmemiz gerekir? Stilinden renk dengesine, konforundan kalitesine kadar her ayrıntısını özenle planlayacağınız yatak odası dekorasyonunuz için birbirinden güzel örnek tasarımlar bulmak istiyorsanız bu yazı tam size göre. 9 çarpıcı örnek tasarım eşliğinde sunacağımız fikir ve öneriler yatak odası dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir.

Dekorasyon yapmak odanın mimari özellikleri elverişli ise çok zevkli bir iştir ancak yeterince geniş olmayan ya da mimari yapısı dezavantajlı olan odalarda dekorasyon yapmak büyük bir ustalık gerektirebilir. Küçük bir yatak odası en iyi şekilde nasıl dekore edilir bilmek istiyorsanız “Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.