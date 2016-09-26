현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Modern evlere renkli girişler: Farklı 10 tasarım

Özlem K. Özlem K.
Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Pencere & Kapılar Ahşap Ahşap rengi
Loading admin actions …

Bir yapıyla ilgili ilk izlenim yapının ön cephesi ve girişi ile oluşur. Her ne kadar ilk izlenim sonradan, zamanla bir miktar değişebilse de, insanda oluşan bu ilk izlenimin iyi olmasına gayret ederiz. İlk izlenimin önemini bilen insanlar olarak da, sahip olduğumuz yapının dış cephesine ve girişine özel bir özen göstermemiz gerekir. İlk kez gördüğümüz bir yapıya yaklaşırken en önce baktığımız şey binanın girişi olur ve kendi girişimizin güzel ve davetkar görünmesini istemek son derece doğaldır; hem de yalnızca misafirlerimize hoş bir görüntü oluşturmak için değil, daha çok da kendi göz zevkimiz için.

Evin ana giriş kapısı evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir diyebiliriz. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir giriş arzu ederiz. Evin cephesine ve genel dekoruna uyumlu, dağınık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir ana giriş kapısı, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir. 

Bugünkü yazımızı da birbirinden güzel evlerin birbirinden güzel girişlerine adadık. Her biri son derece modern olmakla birlikte tamamen farklı yapılarda olan ve tamamen farklı zevklere hitap eden bu ön cepheler ve ana giriş kapılarından size hitap eden bir modeli siz de kendi kapınıza adapte edebilir ya da ondan alacağınız ilhamla kendinize özel bir tasarım oluşturabilirsiniz.

1) Kırık beyaz tonları ve ahşap kapı uyumu

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Ahşap kapılar günümüzde oldukça az kullanılan, ancak kullanıldıkları evlere de mutlak suretle elit bir hava kazandıran unsurlar. Eğer evinizde kaliteli, ahşap bir giriş kapısı kullanmayı düşünüyorsanız, dış cephe badanası için de beyaz rengi ya da kırık beyaz tonları tercih edebilirsiniz. Bu ikili yapıya hem geleneksel hem de stil sahibi bir hava kazandıracaktır.

2) Sütlü kahve tonları

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Modern Evler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Sütlü kahve tonları da birçok malzemede doğal olarak bulunan ve bir arada kullanıldığında mükemmel sonuçlar veren bir renk grubudur. Bu renk tonlarında mermer ve başka çeşitte doğal taşlar ve ayrıca ahşap bulunuyor. Bu malzemeleri bir arada kullanıp dış cephe badananızı da bunlara uyumlu olacak yumuşak bir tonda yaparsanız, şık ve davetkar bir ana giriş oluşturmuş olursunuz.

3) Kontrast renkler, geometrik şekiller (1)

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Minimalist Evler
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

Siyah ve beyaz gibi sert kontrastlar da doğru kullanıldığı takdirde dış cephelerde ve ana girişlerde muhteşem sonuçlar vermektedir. Özellikle dikdörtgen prizmalardan oluşmuş gibi görünen çağdaş mimariye sahip evlerde her bir prizma için ayrı bir renk kullanıldığında son derece şık bir görünüm oluşmaktadır.

4) Kontrast renkler, geometrik şekiller (2)

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Modern Evler Ahşap Beyaz
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Siyah ve beyaz kontrastı bir önceki örneğe oranla daha yumuşak bir şekilde de kullanılabilir. Bu örnekte beyaz badanalı bir ev ve siyah giriş kapısı ve otopark kapısı görmekteyiz.

5) Pembe ve yeşil

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Evler Pembe
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Siyah ve beyaz gibi sert kontrastların yerine fotoğraftaki örnektede olduğu üzere daha yumuşak kontrastlar da tercih edebilirsiniz. Renklerden birinin canlı bitkilerden gelmesi ise ayrı bir güzellik katıyor.

6) Çağdaş çizgiler ve tropik bitkiler

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing Minimalist Evler
arQing

arQing
arQing
arQing

Tıpkı sütlü kahve örneğimiz gibi, gri tonlarının kullanıldığı ana giriş kapıları ve ön cepheler de çok şık ve modern durmaktadır. Keskin hatların kullanıldığı bu Asyatik tandanslı yapı bambu bitkileri ile kombine edilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Kompotiz malzemeler

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Modern Evler
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Cepheleriniz için ahşapla kombine edeceğiniz alüminyum ya da kompozit renkli kaplamaları da kullanabilir ve son derece çağdaş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

8) Toskana sarısı

FACHADAS, AH Arquitectos Hernandez AH Arquitectos Hernandez Eklektik Evler
AH Arquitectos Hernandez

AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez
AH Arquitectos Hernandez

Daha geleneksel bir görüntü içinse Toskana sarısı olarak bilinen pastel sarı rengi harika bir görünüm oluşturacaktır. Yapının bayık renkli ve eski moda görünmemesi için koyu renklerle kontrast oluşturmayı unutmayın!

9) Çok renk bir arada

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Birden fazla rengin ve farklı yapılardaki malzemelerin bir arada kullanıldığı ana giriş kapıları ve ön cepheler de eğleceli ve davetkar bir görünüm oluştururlar. Soğuk renkleri ağırlıklı olarak kullanıp sıcak renklerle ya da doğal malzemelerle dekoru tamamlayabilirsiniz.

10) Beyaz!

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office Minimalist Pencere & Kapılar
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

Her bir unsuru başka bir malzemeden oluşsa da, tamamı beyaza boyalı ön cepheler ve ana giriş kapıları da her zaman için kusursuz bir görünüm vermektedir.

Beyaz dekorasyon ile ilgili çekinceleriniz varsa, ’Tamamen beyaz dekorasyon soğuk ve sıkıcıdır! Doğru mu, yanlış mı?’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Küçük bir bahçede kusursuz havuzu inşa etmek için 6 ipucu
Bu ön cepheleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler