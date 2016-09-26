Modern evlere renkli girişler: Farklı 10 tasarım

Bir yapıyla ilgili ilk izlenim yapının ön cephesi ve girişi ile oluşur. Her ne kadar ilk izlenim sonradan, zamanla bir miktar değişebilse de, insanda oluşan bu ilk izlenimin iyi olmasına gayret ederiz. İlk izlenimin önemini bilen insanlar olarak da, sahip olduğumuz yapının dış cephesine ve girişine özel bir özen göstermemiz gerekir. İlk kez gördüğümüz bir yapıya yaklaşırken en önce baktığımız şey binanın girişi olur ve kendi girişimizin güzel ve davetkar görünmesini istemek son derece doğaldır; hem de yalnızca misafirlerimize hoş bir görüntü oluşturmak için değil, daha çok da kendi göz zevkimiz için.

Evin ana giriş kapısı evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir diyebiliriz. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir giriş arzu ederiz. Evin cephesine ve genel dekoruna uyumlu, dağınık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir ana giriş kapısı, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.

Bugünkü yazımızı da birbirinden güzel evlerin birbirinden güzel girişlerine adadık. Her biri son derece modern olmakla birlikte tamamen farklı yapılarda olan ve tamamen farklı zevklere hitap eden bu ön cepheler ve ana giriş kapılarından size hitap eden bir modeli siz de kendi kapınıza adapte edebilir ya da ondan alacağınız ilhamla kendinize özel bir tasarım oluşturabilirsiniz.