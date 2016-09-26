Modern evlere renkli girişler: Farklı 10 tasarım

Bir yapıyla ilgili ilk izlenim yapının ön cephesi ve girişi ile oluşur. Her ne kadar ilk izlenim sonradan, zamanla bir miktar değişebilse de, insanda oluşan bu ilk izlenimin iyi olmasına gayret ederiz. İlk izlenimin önemini bilen insanlar olarak da, sahip olduğumuz yapının dış cephesine ve girişine özel bir özen göstermemiz gerekir. İlk kez gördüğümüz bir yapıya yaklaşırken en önce baktığımız şey binanın girişi olur ve kendi girişimizin güzel ve davetkar görünmesini istemek son derece doğaldır; hem de yalnızca misafirlerimize hoş bir görüntü oluşturmak için değil, daha çok da kendi göz zevkimiz için.
Evin ana giriş kapısı evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir diyebiliriz. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir giriş arzu ederiz. Evin cephesine ve genel dekoruna uyumlu, dağınık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir ana giriş kapısı, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.
Bugünkü yazımızı da birbirinden güzel evlerin birbirinden güzel girişlerine adadık. Her biri son derece modern olmakla birlikte tamamen farklı yapılarda olan ve tamamen farklı zevklere hitap eden bu ön cepheler ve ana giriş kapılarından size hitap eden bir modeli siz de kendi kapınıza adapte edebilir ya da ondan alacağınız ilhamla kendinize özel bir tasarım oluşturabilirsiniz.
Ahşap kapılar günümüzde oldukça az kullanılan, ancak kullanıldıkları evlere de mutlak suretle elit bir hava kazandıran unsurlar. Eğer evinizde kaliteli, ahşap bir giriş kapısı kullanmayı düşünüyorsanız, dış cephe badanası için de beyaz rengi ya da kırık beyaz tonları tercih edebilirsiniz. Bu ikili yapıya hem geleneksel hem de stil sahibi bir hava kazandıracaktır.
Sütlü kahve tonları da birçok malzemede doğal olarak bulunan ve bir arada kullanıldığında mükemmel sonuçlar veren bir renk grubudur. Bu renk tonlarında mermer ve başka çeşitte doğal taşlar ve ayrıca ahşap bulunuyor. Bu malzemeleri bir arada kullanıp dış cephe badananızı da bunlara uyumlu olacak yumuşak bir tonda yaparsanız, şık ve davetkar bir ana giriş oluşturmuş olursunuz.
Siyah ve beyaz gibi sert kontrastlar da doğru kullanıldığı takdirde dış cephelerde ve ana girişlerde muhteşem sonuçlar vermektedir. Özellikle dikdörtgen prizmalardan oluşmuş gibi görünen çağdaş mimariye sahip evlerde her bir prizma için ayrı bir renk kullanıldığında son derece şık bir görünüm oluşmaktadır.
Siyah ve beyaz kontrastı bir önceki örneğe oranla daha yumuşak bir şekilde de kullanılabilir. Bu örnekte beyaz badanalı bir ev ve siyah giriş kapısı ve otopark kapısı görmekteyiz.
Siyah ve beyaz gibi sert kontrastların yerine fotoğraftaki örnektede olduğu üzere daha yumuşak kontrastlar da tercih edebilirsiniz. Renklerden birinin canlı bitkilerden gelmesi ise ayrı bir güzellik katıyor.
Tıpkı sütlü kahve örneğimiz gibi, gri tonlarının kullanıldığı ana giriş kapıları ve ön cepheler de çok şık ve modern durmaktadır. Keskin hatların kullanıldığı bu Asyatik tandanslı yapı bambu bitkileri ile kombine edilmiş.
Cepheleriniz için ahşapla kombine edeceğiniz alüminyum ya da kompozit renkli kaplamaları da kullanabilir ve son derece çağdaş bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Daha geleneksel bir görüntü içinse Toskana sarısı olarak bilinen pastel sarı rengi harika bir görünüm oluşturacaktır. Yapının bayık renkli ve eski moda görünmemesi için koyu renklerle kontrast oluşturmayı unutmayın!
Birden fazla rengin ve farklı yapılardaki malzemelerin bir arada kullanıldığı ana giriş kapıları ve ön cepheler de eğleceli ve davetkar bir görünüm oluştururlar. Soğuk renkleri ağırlıklı olarak kullanıp sıcak renklerle ya da doğal malzemelerle dekoru tamamlayabilirsiniz.
Her bir unsuru başka bir malzemeden oluşsa da, tamamı beyaza boyalı ön cepheler ve ana giriş kapıları da her zaman için kusursuz bir görünüm vermektedir.
Beyaz dekorasyon ile ilgili çekinceleriniz varsa, ’Tamamen beyaz dekorasyon soğuk ve sıkıcıdır! Doğru mu, yanlış mı?’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.