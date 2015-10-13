Beyaz dekorlarıyla göz dolduran yatak odası modelleri

Beyaz renk mekanlarda daha geniş ve ferah algısı yaratır. Saflığın, temizliğin, asaletin ve masumiyetin rengi olarak da bilinen beyaz, ev dekorasyonunda da sıklıkla kullanılan renklerden biridir. Özellikle dar alanlarda tercih edilen beyaz, evlerde en çok banyo ve mutfak gibi küçük ve fazla doğal ışık almayan mekanlarda kullanılır. Işığı yansıtma özelliği olduğu için bu tür mekanlar için oldukça da doğru bir seçenektir. Temizliği ve sağlığı çağrıştırdığı için, beyaz renk hastanelerde de en çok kullanılan renktir. Kiri göstermesi nedeniyle profesyonel mutfaklarda da hem iç mimari de hem de üniformalarda beyaz renk tercih edilir, böylece çalışanlar hijyene çok daha fazla dikkat etmek zorunda kalırlar.

Öte yandan, otelde kaldığımızda daha iyi bir uyku çekmemizin nedenlerinden biri olarak da otel odalarının beyaz ağırlıklı dekorasyonu ve beyaz çarşaf ve nevresim takımı kullanmaları gösterilir. Temiz, aydınlık, ferah ve asil bir renk olan beyaz misafir odaları dekorasyonunda da bu nedenle özellikle tercih edilir. O halde, neden kendi yatak odamızı da beyaz ya da beyaz monkromunda dekore etmeyelim?

Bu sayfamızda, özellikle sabah uyanmakta güçlük çeken veya yatak odasının boyutları küçük olan veyahut beyaz renginin ferahlatıcı hissini yatak odalarına taşımak isteyen okuyucularımız için beyaz yatak odası dekorasyon örneklerinden oluşan bir derleme yaptık.

(Daha önce siyah ve gri gibi koyu renklerin yoğun olarak kullanıldığı yatak odalarıyla ilgili detaylı bir derleme yapmıştık. Uyku problemi çeken okuyucularımıza özellikle tavsiye ettiğimiz koyu renk dekorlu yatak odalarıyla ilgili Yeni trend: Koyu renklerin hakim olduğu yatak odası takımları başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)