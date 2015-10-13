Beyaz dekorlarıyla göz dolduran yatak odası modelleri

Beyaz renk mekanlarda daha geniş ve ferah algısı yaratır. Saflığın, temizliğin, asaletin ve masumiyetin rengi olarak da bilinen beyaz, ev dekorasyonunda da sıklıkla kullanılan renklerden biridir. Özellikle dar alanlarda tercih edilen beyaz, evlerde en çok banyo ve mutfak gibi küçük ve fazla doğal ışık almayan mekanlarda kullanılır. Işığı yansıtma özelliği olduğu için bu tür mekanlar için oldukça da doğru bir seçenektir. Temizliği ve sağlığı çağrıştırdığı için, beyaz renk hastanelerde de en çok kullanılan renktir. Kiri göstermesi nedeniyle profesyonel mutfaklarda da hem iç mimari de hem de üniformalarda beyaz renk tercih edilir, böylece çalışanlar hijyene çok daha fazla dikkat etmek zorunda kalırlar.
Öte yandan, otelde kaldığımızda daha iyi bir uyku çekmemizin nedenlerinden biri olarak da otel odalarının beyaz ağırlıklı dekorasyonu ve beyaz çarşaf ve nevresim takımı kullanmaları gösterilir. Temiz, aydınlık, ferah ve asil bir renk olan beyaz misafir odaları dekorasyonunda da bu nedenle özellikle tercih edilir. O halde, neden kendi yatak odamızı da beyaz ya da beyaz monkromunda dekore etmeyelim?
Bu sayfamızda, özellikle sabah uyanmakta güçlük çeken veya yatak odasının boyutları küçük olan veyahut beyaz renginin ferahlatıcı hissini yatak odalarına taşımak isteyen okuyucularımız için beyaz yatak odası dekorasyon örneklerinden oluşan bir derleme yaptık.
(Daha önce siyah ve gri gibi koyu renklerin yoğun olarak kullanıldığı yatak odalarıyla ilgili detaylı bir derleme yapmıştık. Uyku problemi çeken okuyucularımıza özellikle tavsiye ettiğimiz koyu renk dekorlu yatak odalarıyla ilgili Yeni trend: Koyu renklerin hakim olduğu yatak odası takımları başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
İlk örneğimiz İtalyan iç mimar Paola Favretto'dan geliyor. Rustik yapıdaki çatı katı yatak odasında muhteşem bir yatak başına sahip beyaz bir yatak kullanmış. Beyaz badanalı mekanda oda kapıları da beyaz renge boyanmış ancak bunu yaparken ahşabın doğal desenlerinin kaybolmasına izin verilmemiş. Beyaz Fas işi fenerler yatağın iki yanında başucu lambası - abajur görevi görüyor. Beyaza boyalı bir güvercin evi yatağın karşına raf düzeneği olarak yerleştirilmiş. Ahşap çatı doğal renginde bırakılmış ve yine ahşap olan zeminle uyum içerisinde. Beyaz bir sallanır koltuk ve açık gri perdeler ile tamamlanan eklektik dekorasyon ferah, sade ve şık.
Yer yer bej tonların detaylarda kullanıldığı, country (kırsal) tarza sahip bu yatak odası sayvanlı yatağı ile dikkat çekiyor. Beyaz ahşap bir pano yatak arkasına yerleştirilmiş, tavan ve zemin de beyaza ve açık bir bej tonuna boyanmış vaziyette. Odanın çift kanatlı kapısı eskitilmiş görünümlü beyaz patine cilalı. Komodinler, makyaj masası ve XVI. Louis makyaj sandalyesi beyaz ve bej tonlarında. Yatak üzerinde de nevresim takımı ve yatak örtüsü olarak bej detaylı beyaz ürünlere yer verilmiş. Zeminde açık renkli jüt halı var. Bej tonlarının detaylarda kullanıldığı, beyaz ağırlıklı bu yatak odası mobilya ve diğer dekoratif unsurlardaki renk ve model uyumu ile göz dolduruyor.
İspanyol iç mimarlık firması LF24 Arquitectura Interiorismo tarafından dekorasyonu yapılan bu konutun tamamında beyaz renk ile ahşabın doğal dokusu bir arada kullanılmış. Bu çatı katı yatak odasının en büyük avantajı sahip olduğu çok sayıda pencere ve kapı sayesinde bol bol güneş ışığı alıyor olması. Dezavantajı ise boyutu. Beyaz rengin yoğun bir şekilde kullanılması sayesinde odanın boyutunun ufak olması göze batmıyor. Bembeyaz dekore edilen ve çok az miktarda eşya kullanılan oda küçük yatak odası dekorasyonu için adeta bir eğitim sunuyor. Yatak başucu lambaları olarak kullanılan iki çarpıcı aydınlatma birimi ise odanın adeta yıldızı olmuş. Sadeliğinden ödün vermeden tarz olmayı başarabilmiş, basit ve şık bir çalışma.
Birleşik Krallık'tan SDA Architecture firması tarafından dekore edilen bu yatak odası jakarlı dokumaya sahip bembeyaz nevresim takımı ve aynı desendeki duvar kağıdı ile dikkat çekiyor. Beyaz üzerine beyaz desenli olan ve doku farkı sayesinde görünen desenlerde çiçek ve yaprak motifleri var. Beyaz karyola, beyaz komodinler beyaz makyaj masası, beyaz etajer ve beyaz abajurların kullanıldığı dekorasyonda kırık beyaz halı ve pudra rengi perdeler kullanılmış. Yatak baş ucunda bulunan muhteşem ayna tasarımı ise odaya şık bir dokunuş katmış.
Bu seferki örneğimizde denizcilik ve plaj teması kullanılmış. Yatlarda da sıklıkla kullanılan beyaz renk Alman tasarım firması Rafael Design tarafından bu yatak odasına mükemmel bir şekilde adapte edilmiş. Modern bir rustik dekor yorumuna sahip olan konutun yatak odasında beyaz cibinlikli sayvanlı yatak ve beyaz renkli bir giysi dolabı kullanılmış. Ahşap rabıta zemin ve ahşap çatı beyaza boyalı. Yatağın arkasında da beyaz ahşap bir panel bulunuyor. Bej ve mavi minderlerle süslenmiş odada temeya uygun olacak şekilde bir de can simidi bulunuyor.
Bu örnekle, Eke Mimarlık tarafından dekore edilen Çeşme Port Alaçatı odalarında birine misafiriz. Bu çalışma beyaz rengin bilinçli kullanımı için çok iyi bir örnek. Yatak odasının boyutu aslında epey ufak ancak beyaz dekorasyon, beyaz mobilyalar ve doğru tasarım sayesinde oldukça geniş ve ferah görünüyor. Bu yatak odası hem sade hem de gösterişli olmayı başarabilmiş özel bir çalışma.
Son derece çarpıcı bir örnek ile karşınızdayız. Bu geniş ve ferah yatak odasında beyaz dışında hiçbir renk kullanılmamış. Tabandan tavana, kapı-pencerede mobilyalara, tüm tekstil ürünlerinin ve tüm dekoratif unsurların dahi beyaz olduğu bu oda adeta rüyalardan fırlamış gibi. İnsanda gerçek dünya ile hayal dünyası çizgisini kaybettiren bu tasarım mono renk kullanılarak yapılan dekorasyon çalışmalarına muhteşem bir örnekç
Arthur & Miller tarafından satışı gerçekleştirilen Novo Maison Gündoğan konutlarındaki bu yatak odasında ağırlıklı olarak beyaz renk kullanılmış ancak detaylarda mavi, bej, kızıl be gri renklerine de yer verilmiş. Ancak bu renklerin kullanılması mekanın beyaz bütünlüğünü bozmamış. Oda ferah, şık, modern ve beyazın asaletini monotonluğa yol açmadan koyuyor.
Bu yatak odasında beyaz temel renk olarak kullanılmış, araya eser miktarda gri ve bej tonları karıştırılmış. Açık griyi yatağın baş ucunun arkasında başlayan, tavan boyunca devam edip karşı duvara geçen ve televizyon arkasından zemine kadar inen alçıpan panelde görüyoruz. Ayrıca cam ve kapının çerçevesi de gri seçilmiş. Bej ise beyaz renkli laminant parkede ahşap desenlerinden esinlenilmiş şekillerde ve nevresimin iç kısımlarında kullanılmış. Abajur ise odaya müthiş bir sıcaklık veren kahverengi tonlarında. Beyaza boyalı harman tuğla duvar görünümüne sahip duvarlar, kullanılan modern mobilyalar ve retro görünümlü dekorlarla harika bir eklektik tasarım örneği.
Beyaz karyola beyaz yatak örtüsü ve minderler ile kombine edilmiş. Beyaz renkli komodinlere bembeyaz, sürgü kapılı bir giysi dolabı eşlik ediyor. Yatağın üç yanına beyaz, tüylü yolluklar serilmiş. Evn genç bireyinin bir noktada isyan! diye bağırdığını duyar gibiyim. Odaya pembe bir perde ve aynı pembe tonuna sahip bir puf ve masmavi bir tablo ile renk getirilmiş. Yatak, dolap gibi büyük kütleleri beyaz seçip ve duvarları bembeyaz yaptıktan sonra, arzu edilen renklerle odaya canlı ve neşeli bir hava getirmek tıpkı fotoğraftaki As Tasarım – Mimarlık çalışması örneğinde de gördüğümüz üzere mümkün.