Küçük bir bahçede kusursuz havuzu inşa etmek için 6 ipucu

Yaz mevsiminin son sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde yüzmek için de son şansımız. İmkanı olanlar yazın tatile gitti veya yazı kendi yazlığında geçirdi. Kimi insanların ise o kadar uzun tatilleri olamıyor. Bu gibi pek fazla tatil imkanı olmayanlar için yaz sıcağında eve kapanmak zor olmalı. Yalnızca iki günden oluşan hafta sonları yazlık beldelere gitmek için oldukça kısa. O halde ne yapmalı? Eğer kendinize ait bir eviniz varsa bahçeye havuz yaptırmak bir alternatif olabilir. Elbette masraflı görünebilir ama bir yazlık satın almak kadar değil. Bugünkü proje konumuz mütevazi bir bahçeye sahip olup nasıl değerlendireceğine karar veremeyenler için. Eğer uygun bir bahçe boşluğunuz ve biraz bütçeniz varsa bu alanı eğlenceli bir şey yapmak için neden değerlendirmeyesiniz? Pek tabii başka türlü de kullanabilirsiniz; örneğin çiçek yetiştirebilir, bir barbekü ve yemek masası ekleyebilirsiniz. Ancak daha fazlasını isteyenler risk alıp havuz yaptırmayı düşünebilir. Yazının girişinden de anlayacağınız üzere proje konumuz havuz inşaatı üzeri. Peyzaj mimarlığı uzmanı Team Adelfinger tasarımı bu ilham verici projeye gelin hep birlikte bakalım.