Küçük bir bahçede kusursuz havuzu inşa etmek için 6 ipucu

Yaz mevsiminin son sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde yüzmek için de son şansımız. İmkanı olanlar yazın tatile gitti veya yazı kendi yazlığında geçirdi. Kimi insanların ise o kadar uzun tatilleri olamıyor. Bu gibi pek fazla tatil imkanı olmayanlar için yaz sıcağında eve kapanmak zor olmalı. Yalnızca iki günden oluşan hafta sonları yazlık beldelere gitmek için oldukça kısa. O halde ne yapmalı? Eğer kendinize ait bir eviniz varsa bahçeye havuz yaptırmak bir alternatif olabilir. Elbette masraflı görünebilir ama bir yazlık satın almak kadar değil. Bugünkü proje konumuz mütevazi bir bahçeye sahip olup nasıl değerlendireceğine karar veremeyenler için. Eğer uygun bir bahçe boşluğunuz ve biraz bütçeniz varsa bu alanı eğlenceli bir şey yapmak için neden değerlendirmeyesiniz? Pek tabii başka türlü de kullanabilirsiniz; örneğin çiçek yetiştirebilir, bir barbekü ve yemek masası ekleyebilirsiniz. Ancak daha fazlasını isteyenler risk alıp havuz yaptırmayı düşünebilir. Yazının girişinden de anlayacağınız üzere proje konumuz havuz inşaatı üzeri. Peyzaj mimarlığı uzmanı Team Adelfinger tasarımı bu ilham verici projeye gelin hep birlikte bakalım.
Havuzun bir köşesine yapılmış küçük şelale oldukça sevimli. Bu tür bir şelaleye sık sık rastlamazsınız. Bahçe içinde yapılır ama havuz kenarında nadir olur. Doğal taşlardan yapılmasından ötürü rustik bir görünümü var. Seyretmesi oldukça keyifli olan şelale havuza da özgünlük katıyor.
İlk olarak bahçenin şantiye halini görüyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi yüzme havuzunun sağlam bir temel ihtiyacı var. Mevcut arazinin önemli bir bölümünü kaplayan havuz epey geniş olacak gibi. Havuz yapımı standart inşaat işlemleri gerektirdiğinden bu kısmı kısa geçip bitmiş haline bakacağız şimdi.
Havuz yapımı tamamen bitmiş, gayet güzel görünüyor. Ahşap teras kısımları hariç oldukça da büyük bir havuz tasarlanmış. Her ne kadar havuz için epey yer açılsa da aslında bahçe çok büyük sayılmaz. Yani bu alana bir masa takımı konsaydı veya bitkilere ayrılsaydı klasik bir bahçeden farkı olmayacaktı. Havuzların genellikle lüks binaların büyük bahçelerinde olacağı ön yargısını da kırıyor proje. Gördüğünüz gibi daha mütevazi evlerin de havuzu olabilir.
Ana konumuz havuz da olsa terası da es geçmeyelim. Arazinin büyük kısmı havuza ayrılsa da teras unutulmadı. Girintili çıkıntılı bir şekli olan havuzun her iki tarafına ahşap teras yapıldı. Bu teraslardan büyük olanı üzerinde dört kişilik ahşap yemek masası bulunuyor. Gölgelik sağlaması için de beyaz renkli tente tercih edilmiş. Ahşap terasın daha küçük olan kısmında ise güneşlenmek için bir şezlong bulunuyor.
Ahşap terası hariç büyük kısmı doğal taşlarla çevrili havuz son derece güzel ve natürel bir görünüme sahip. Bunun dışında beyaz bahçe duvarları ve bahçeyi çevreleyen rengarenk çiçeklerle birlikte bahçede genel olarak Akdeniz stili ağır basıyor. Bu açıdan bakıldığında ahşap terasa üç basamaklı bir merdivenle çıkıldığını görüyoruz.
Havuzu ve etrafını turladığımıza göre gezintimizin de sonuna geldik. Terası, yemek masası, şezlongları ve güzel çiçekleriyle nefis bir havuz meydana gelmiş. Geriye sadece suya girip serinlemek kalıyor. Tabii aile ve arkadaşlardan oluşan davetler de dahil. Artık hafta sonları eve tıkılıp televizyon başında oturmak yerine açık havadan yararlanıp havuz keyfi yapabilecek ev sakinleri. Sizin de boş ve atıl duran bir bahçeniz varsa bu projeden ilham alarak havuz yaptırmayı düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sonuç göz kamaştırıcı.
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