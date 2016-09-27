Her ayrıntısıyla konforlu bir müstakil ev

Bu gün Polonya'nın Krakow şehrinde yer alan, konforu ile muhteşem bir yaşam standardına sahip olan ve müstakil bir ev olarak bir aile için en ideal yaşam alanlarına sahip bir evi ziyaret ediyoruz. Konforu ve modern dizaynı ile yüksek yaşam standartlarına sahip, çevre düzenlemesi ve zarafeti ile evin tüm bireylerine hitap eden bu ev klasik mimarisi ile göze hitap ediyor. Homify müstakilk ev dekorasyonları içinde bir inci olan, yıldız gibi parlayan bu müstakil ev; dekorasyonu, görselliği, şıllığı ve çevre düzenlemesi ile her insanın hayal ettiği müstakil ev özelliklerine tümüyle sahip. Bu evi yakından inceleyerek kendi evimizi için dekorasyon ve çevre düzenlemesi hakkında fikir edinebilir, veya birebir dekorasyonu kopyalayabilirsiniz.
Evin ön tarafı yola baktığı için çevre düzenlemesi ve bahçe peyzajı evin arka bölümüne yapılmış. Arka bahçe şeklinde dizayn edilen arka cephe hem evin dış cephe renklerinin güzelliği hem de bahçenin yemyeşil çimleri ile muhteşem bir canlılık oluşturmuş. Evin klasik mimarisi arka bahçeye açılan cam kapıları, çatı katında yer alan cam pencere evin hem görselliğini artırmış hem de gün ışığından faydalanma oranını artırmış.
Evin ön cephesi de arka cephe gibi canlı renklerin uyumu ve araba garajının ev ile uyumlu olması nedeniyle muhteşem bir görünüme sahip. Evin ana girişinin bağlı olduğu araba yolu garaja kadar oldukça görsel bir resim oluşturarak ilerliyor. Evin ön cephesinde yer alan pencereler ve evin gri kiremitleri evin kartpostaldan çıkmış görüntüsü oluşturuyor.
Evin bahçe duvarı ve giriş kapısı yalın bir şekilde kalmaması için görsel özelliklere sahip süslemeler ve boyama işlemleri yapılmış. Araba kapısı üzerine kuş motiflerini içeren beyaz resimler işlenmiş ve siyah ile beyaz renk uyumu kapının dış duvarın oldukça görsel ve zarif olmasını sağlamış.
Evin çatı katına ulaşım salondan yukarı doğru uzanan şık ve oldukça estetik olan bir merdiven ile sağlanmış. Merdiven ahşap bir merdiven olarak tasarlanmış, ahşap açık renk basamaklar koyu renk ana iskelet ile birlikte güzel bir kontrast oluşturmuş. Evin iç dekorasyonu ile de uyumlu renkler oluşturulmuş ve merdivenin estetiği en üst noktaya taşınmış.
Evin yemek odası arka bahçeye bakan salonun köşesine yapılmış. Bu sayede hem salon hem de yemek odası olan ortak bir alan oluşturulmuş. Yemek odasının pencere kenarında olması hem görsel manzaraya sahip olması açısından hem de aydınlık olması açısından fonksiyonel bir kullanım sağlamış. Geniş ve uzun ahşap masa ve sandalye takımı ile masa örtüleri muhteşem bir uyum oluşturmuş.
Bir evin üst düzey konfora sahip olması için veranda veya teras dinlenme alanına sahip olması gereklidir. Bu evimizde veranda evin bir cephesine yapılmış ve küçük bir açık mutfak ile bu alanın yemek keyiflerine ev sahipliği yapması sağlanmış. Renk uyumu ve bahçe manzarası özenle seçilerek yerleştirilmiş olan veranda akşam yemekleri için en ideal alan olmuş.