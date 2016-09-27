Her ayrıntısıyla konforlu bir müstakil ev

Bu gün Polonya'nın Krakow şehrinde yer alan, konforu ile muhteşem bir yaşam standardına sahip olan ve müstakil bir ev olarak bir aile için en ideal yaşam alanlarına sahip bir evi ziyaret ediyoruz. Konforu ve modern dizaynı ile yüksek yaşam standartlarına sahip, çevre düzenlemesi ve zarafeti ile evin tüm bireylerine hitap eden bu ev klasik mimarisi ile göze hitap ediyor. Homify müstakilk ev dekorasyonları içinde bir inci olan, yıldız gibi parlayan bu müstakil ev; dekorasyonu, görselliği, şıllığı ve çevre düzenlemesi ile her insanın hayal ettiği müstakil ev özelliklerine tümüyle sahip. Bu evi yakından inceleyerek kendi evimizi için dekorasyon ve çevre düzenlemesi hakkında fikir edinebilir, veya birebir dekorasyonu kopyalayabilirsiniz.