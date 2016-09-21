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Aynen kopya çekebileceğiniz 44 palet fikri

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Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios BahçeMobilyalar
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Gelişen çevre bilinciyle birlikte tüm dünyada yaygınlaşan geri dönüşümlü eşyalar artık Türkiye'de de gözde hale gelmiş durumda. Geri dönüşümlü eşyalar sadece çevre dostu olmalarıyla değil düşük maliyetleriyle de kulalnıcıya avantaj sağlıyorlar. 

Geri dönüşümün mobilya alanındaki en sık kullanılan uygulamalarını ise çok ucuza mâl edilen endüstriyel paletlerde görüyoruz. Basit, sade, ucuz ve ekolojik bir malzeme olan paletlerin temel avantajı biraz el becerisi, biraz da yaratıcılıkla her türden mobilya yapımına olanak tanımaları. Aşağıda göreceğiniz gibi basit bir paleti alıp boyayarak, söküp takarak, dekore ederek istediğiniz ya da ihtiyacınız olan bir mobilyaya kendiniz de dönüştürebilirsiniz. Bu yazıda palet kullanarak kendiniz yapabileceğiniz 44 mobilya fikrinden bir derleme hazırladık. Esinlenmeye ve kolları sıvamaya hazırsanız başlayalım.

1. Bahçe ve teraslar için şahane bir oturma grubu

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

2. Basit bir cila ve ayak ilavesiyle güzel bir sehpanız olabilir

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios BahçeMobilyalar
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

3. Çevre dostu bir oturma grubu: İç mekânlarda da kullanılabilir

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios BahçeMobilyalar
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

4. Dört tekerlek ilavesiyle bahçenin her yerinde kullanılabilecek bir palet sehpa

MULHACÉN mesa palets. 120x80cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

5. Paletten kanepe neden olmasın ki?

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

6. Paleti boyayıp odanızın renklerine uydurabilirsiniz

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets BahçeMobilyalar
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

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7. Teras düzenlemenin en çevreci ev ekonomik yöntemi

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Beyaz
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

8. Kim demiş palet mobilya konforlu olmaz diye

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets BahçeMobilyalar
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

9. Tropikal ortamda ahşap esintisi

homify Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

10. Beyaza boyanmış paletlerle iç açıcı bir oturma grubu

Palettenlounge "Lulatsch" (groß), Paletten-Style Paletten-Style Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap
Paletten-Style

Paletten-Style
Paletten-Style
Paletten-Style

11. İnşaat tahtasından mobilya olur mu demeyin

Salas Ecológicas , Biogibson Biogibson Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

12. Ahşabın sıcaklığıyla ısınan bir mekân

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk BahçeMobilyalar
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

13. Palet mobilyalar iç mekânlarda da gayet güzel durabilir

Mesas, Equilibra Equilibra Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

14. Bahçenize renk getirmeye ne dersiniz?

Mesas, Equilibra Equilibra Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

15. Tek yapmanız gereken uygun boyutlarda cam kestirmek

Meubels van pallets, Pallethandel Zoetermeer Pallethandel Zoetermeer BahçeMobilyalar
Pallethandel Zoetermeer

Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer

16. Işıklandırmayla farklı bir havaya bürünen paletler

Bire Bar, BRENSO Architecture & Design BRENSO Architecture & Design Eklektik Okullar Yeme & İçme
BRENSO Architecture &amp; Design

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

18. Paletten şezlong yapmaya ne dersiniz?

Der Sitz Ferdl, palettenmoebel.at palettenmoebel.at Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

19. Sadece mobilya değil dekoratif olarak da kullanabilirsiniz

I nostri lavori, asdf asdf BahçeMobilyalar
asdf

asdf
asdf
asdf

20. Modern bir eve ahşap sıcaklığı katmanın ucuz ve kolay yolu

RUSELL mesa palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Ev İçiEv Aletleri
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

21. İki palet bir minderle gelen konfor

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Rengarenk
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

22. Paletten yatak arkası da yapabilirsiniz

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

23. Hatta paletten yatak bile yapabilirsiniz

homify Duvar & ZeminKarolar
homify

homify
homify
homify

24. İşte orijinal bir baza fikri

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Yatak Odası
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

25. Hatta biraz daha ileriye gidebilirsiniz

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

26. Komodin ihtiyacını paletle gidermek fena fikir olmayabilir

ARCE mesa cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

27. Dünyanın en ucuza çıkan komodini bu olabilir

Palettenmöbel - Nachtschrank "Natur", starg starg Yatak OdasıKomodinler
starg

starg
starg
starg

28. Minik bir sehpaya ne dersiniz?

Pallet Bedside Table, Piggledy Pallet Furniture Piggledy Pallet Furniture Yatak OdasıKomodinler Ahşap Ahşap rengi
Piggledy Pallet Furniture

Pallet Bedside Table

Piggledy Pallet Furniture
Piggledy Pallet Furniture
Piggledy Pallet Furniture

29. Geri dönüşümlü bir yemek masası neden olmasın?

Esszimmertisch aus Industriepalette !, La maison La maison Yemek OdasıMasalar
La maison

La maison
La maison
La maison

30. Kendine ait bir köşe

homify Yemek OdasıSandalye & Banklar
homify

homify
homify
homify

31. Vintage sevenler için büyüleyici dönüşüm

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

32. Cam ilavesiyle şık bir sehpa

TEIDE mesa palets. 80×68 cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Ev İçiEv Aletleri
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

33. Orta sehpayı değiştireceksiniz ama paranız mı yok? İşte çaresi!

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Rustik Oturma Odası
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

34. Paletle çok-amaçlı mobilyalar da yapmak mümkün

EUCALIPTO revistero cajas fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

35. Palet ve kasalardan oluşan bir oda

homify Endüstriyel Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

36. Paleti çevirip duvara çakıyorsun ve bir rafın oluyor

Regale, Palettano Palettano Oturma OdasıRaflar
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

37. Kim tahmin eder ki bunun çok ucuza çıkmış bir mobilya olduğunu

VELETA estantería palets. 68cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Ev İçiEv Aletleri
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

38. Banyoda da palet!

CEDRO estantería cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Ev İçiEv Aletleri
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

39. Bahçeler için bir başka parlak fikir

Chicken Bar Monchos, Paletto's Furnature Paletto's Furnature Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Paletto&#39;s Furnature

Paletto's Furnature
Paletto&#39;s Furnature
Paletto's Furnature

40. Saksılarınızı koyacak yer mi lazım?

MARBORÉ jardinera palets. 120x80cm, 3 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

41. Paletten basamaklar

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

42. Böyle güzel bir duvar süsünü başka nerede gördünüz

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

43. Çevreci bir ürünü bu amaçla kullanmak paha biçilmez

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

44. Boş bir bahçe duvarı için daha iyi bir fikriniz var mı?

Terraza JAM Hostel, Aida Lopez Paisajista Aida Lopez Paisajista Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Aida Lopez Paisajista

Aida Lopez Paisajista
Aida Lopez Paisajista
Aida Lopez Paisajista

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