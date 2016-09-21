Aynen kopya çekebileceğiniz 44 palet fikri

Gelişen çevre bilinciyle birlikte tüm dünyada yaygınlaşan geri dönüşümlü eşyalar artık Türkiye'de de gözde hale gelmiş durumda. Geri dönüşümlü eşyalar sadece çevre dostu olmalarıyla değil düşük maliyetleriyle de kulalnıcıya avantaj sağlıyorlar.

Geri dönüşümün mobilya alanındaki en sık kullanılan uygulamalarını ise çok ucuza mâl edilen endüstriyel paletlerde görüyoruz. Basit, sade, ucuz ve ekolojik bir malzeme olan paletlerin temel avantajı biraz el becerisi, biraz da yaratıcılıkla her türden mobilya yapımına olanak tanımaları. Aşağıda göreceğiniz gibi basit bir paleti alıp boyayarak, söküp takarak, dekore ederek istediğiniz ya da ihtiyacınız olan bir mobilyaya kendiniz de dönüştürebilirsiniz. Bu yazıda palet kullanarak kendiniz yapabileceğiniz 44 mobilya fikrinden bir derleme hazırladık. Esinlenmeye ve kolları sıvamaya hazırsanız başlayalım.