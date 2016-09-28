Bir giyinme odasının yeni baştan ortaya çıkışı

Bireyler için özellikle de bayanlar için soyunma odası çok önemli bir ihtiyaçtır. Bir çok evde yer almadığı için ev sahipleri yatak odasını aynı zamanda soyunma odası olarak kullanmak zorunda kaldıkları gibi yatak odalarının da küçülmesine razı olmak zorunda kılıyorlar. Bu kadar önemli olan soyunma odaları günümüzde modern dekorasyonlara sahip bir şekilde şık ve fonksiyonel odalar olarak dekore edilmeye başlanmıştır. Bu gün bir soyunma odasının kötü ve kullanışsız önceki hali ile lüks ve işlevsel sonrasını inceliyoruz. Bir soyunma odasının muhteşem görüntüsü, fonksiyonelliği ve zarafeti hem kullanıcılar açısından hem de görselliği açısından öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan farklılığı gözler önüne seriyoruz. Bu soyunma odası renk seçimleri, mobilya seçimleri ve yerleşim planı ile sağladığı kolaylığı homify farkı ile yakından inceleyelim.