Bir giyinme odasının yeni baştan ortaya çıkışı

Bireyler için özellikle de bayanlar için soyunma odası çok önemli bir ihtiyaçtır. Bir çok evde yer almadığı için ev sahipleri yatak odasını aynı zamanda soyunma odası olarak kullanmak zorunda kaldıkları gibi yatak odalarının da küçülmesine razı olmak zorunda kılıyorlar. Bu kadar önemli olan soyunma odaları günümüzde modern dekorasyonlara sahip bir şekilde şık ve fonksiyonel odalar olarak dekore edilmeye başlanmıştır. Bu gün bir soyunma odasının kötü ve kullanışsız önceki hali ile lüks ve işlevsel sonrasını inceliyoruz. Bir soyunma odasının muhteşem görüntüsü, fonksiyonelliği ve zarafeti hem kullanıcılar açısından hem de görselliği açısından öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan farklılığı gözler önüne seriyoruz. Bu soyunma odası renk seçimleri, mobilya seçimleri ve yerleşim planı ile sağladığı kolaylığı homify farkı ile yakından inceleyelim.
soyunma odası için seçilen yer kullanılmayan ve ölü bir alana olarak atıl durumda bırakılan çatı katı olduğu için tavanı oldukça düşük olmuş. Düşük tavanlı olması hem basık bir iç ortama sahip olmasına hem de karanlık ve mobilya yerleşimlerinin istenildiği yapılmasına engel teşkil ediyor. Bu tavanın en az 1 metre daha yükseltilmesi ve daha kullanışlı hale getirilmesi gerekli.
Tavan yükseltilerek arada kalan boşluğa elbise dolapları ve depolama alanları yerleştirilmesi sağlanmış. Böylece hem tavanın verdiği basıklık giderilmiş hem de modern depolama alanları ile soyunma odasının daha kullanışlı olması sağlanmış. Ayrıca seçilen mobilyalar beyaz renklerde tercih edilerek ferah ve aydınlık bir soyunma odası olması sağlanmış.
Soyunma odasına ulaşımı sağlayan merdiveni tırmandığınızda önceleri boş ve kullanılmayan bir alan olan asma kata ulaşıyorsunuz. Atıl bir alan olduğu için kötü durumda olan bu asma kat yeniden düzenlenmiş ve evin bekleme alanı veya dinlenme alanı olarak dekore edilmiş. Beyaz duvarlar ile uyumlu koltuk ve korkuluklar iç ortam uyumunu artırmış.
Yatak odasına baktığınızda mobilyaların klasik tarzda tercih edildiğini görüyorsunuz. Mobilyaların dışında yatak odası tamamen klasik bir dekorasyona sahip olacak şekilde tasarlanmış. Günümüzde klasik tarzın modası pek kalmadığı için modern evin içinde göze batan bir alan olarak duran yatak odasınında modern bir dekorasyon ile şık bir yatak odasına dönüştürülmesi kaçınılmaz olmuş.
Yatak odasında ve soyunma odasında klasik tarz dolapların yerine modern ve şık raf sistemleri tercih edilmiş. Bu sayede hem soyunma odasının hem de yatak odasının görselliği ve dekorasyonun zarifliği bozulmamış. Modern raf sistemleri günümüzde tercih edilen depolama alanları olarak kullanıldıkları gibi dekorasyonun da bir parçası olarak soyunma odasının çok modern ve şık olmasına katkıda bulunmuş.