2015'in rengi Marsala olacak

2015'in ödüllü Pantone rengi Marsala ismi verilen mor tonlu renk oldu. Canlı bir renk olan Marsala 2014'ün ödüllü rengi Parlak Orkide'yle bir tezat oluşturuyor. Marsala'nın moda ve tasarım dünyasında çok talep edilen bir renk olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İster Kral Louis'in Versay Sarayı'ndan bir manzarayı canlandırın, isterseniz minimalist bir tasarım hedefleyin, Marsala her duruma uyum sağlayabilecek bir renk olma garantisi veriyor. Eğer kırmızı tonlarını seviyorsanız bu sene Marsala'nın sizin de favori renginiz olacağını görür gibiyiz.

Eğer bu canlı rengi evinize nasıl uygulayabileceğinizi merak ediyorsanız gelin sizin için seçtiğimiz aşağıdaki örneklere birlikte bakalım. Hazırsanız başlayalım.