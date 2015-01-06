2015'in rengi Marsala olacak

2015'in ödüllü Pantone rengi Marsala ismi verilen mor tonlu renk oldu. Canlı bir renk olan Marsala 2014'ün ödüllü rengi Parlak Orkide'yle bir tezat oluşturuyor. Marsala'nın moda ve tasarım dünyasında çok talep edilen bir renk olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İster Kral Louis'in Versay Sarayı'ndan bir manzarayı canlandırın, isterseniz minimalist bir tasarım hedefleyin, Marsala her duruma uyum sağlayabilecek bir renk olma garantisi veriyor. Eğer kırmızı tonlarını seviyorsanız bu sene Marsala'nın sizin de favori renginiz olacağını görür gibiyiz.
Eğer bu canlı rengi evinize nasıl uygulayabileceğinizi merak ediyorsanız gelin sizin için seçtiğimiz aşağıdaki örneklere birlikte bakalım. Hazırsanız başlayalım.
İlk başta bu canlı ve göz alıcı rengi, antika bir masa üzerinde görüyoruz. Marsala'nın göz alıcı tonu bu eski masaya yeni bir nefes ve canlılık kazandırmış. Klasikten moderne bu renkle pek çok mobilyaya karakter kazandırmanız mümkün. Seçeneklerin sınırı yok. Yatak odanızı da, oturma odanızı da, banyonuzu da Marsala'nın canlı tonuyla renklendirebilirsiniz. Resimde de görüldüğü gibi üzerine koyacağınız yeşil yapraklar ya da antika bir şamdan Marsala'nın sağladığı etkiyi ikiye katlayacaktır.
Kırmızıdan elde edilen her rengin iştah açtığı bilinir. Bu yüzden bu tür renkler restoran ve kafe tasarımlarının vazgeçilmez rengidir. Bir ev mutfağında da aynı yöntem kullanılıp, iştah düzeyi en üst seviyeye çıkarılabilir. Bu resimde de Marsala'ya boyanmış mutfak dolaplarının mutfağa nasıl estetik bir görünüm kazandırdığını görmek mümkün. Sizce de çok şık durmuyorlar mı? Böyle bir mutfakta yemek yemek büyük bir keyif olsa gerek. Rengin etkisiyle porsiyonların büyüyeceği kesin. Ama siz yine de kendinizi kontrol edin, sonra kilo alırsanız bizi suçlamayın.
Evinizdeki küçük aksesuarları yeni bir renge boyamak evin renk paletini değiştirmenin bir başka yolu. Açık renklerle de uyum sağlaması açısından, Marsala iç mekanlarınızın pırıl pırıl görünmesine yardımcı olacaktır. Bu vazonun hem dokusu hem de rengi odanıza farklı bir boyut kazandırmayı vaat ediyor. Eğer vazoyu koyacağınız yerin arka planı da resimdeki gibi düz ve açık bir renk olursa yakalanacak uyum olağanüstü olacaktır. İsterseniz vazoyu antika bir sehpa ya da şifonyerin üstüne koyup içine kırmızı beyaz çiçekler koyun. Odanıza canlılık katacağına hiç şüphe yok. Bir ipucu daha verelim, bu vazoyu kullandığınız odanın beyaz duvarlarında aynı renkli bir kaç fotoğraf çerçevesinin olduğunu düşünsenize. Mükemmel bir uyum yakalanmaz mı?
Kırmızı deri 80'li yıllardan beri pek kullanılan bir malzeme değil belki ama yeniden moda olduğunu söylemek de fayda var. Bu renk ister endüstriyel ister modern tasarlanmış olsun oturma odanıza davetkar bir hava katacaktır. Koltuk oldukça rahat görünüyor değil mi? Özellikle beyaz duvarlarla oluşturduğu kontrast takdire şayan. Bu koltuğun üstünde bir akşamüstü şekerlemesi yapmak büyük bir keyif olsa gerek.
Çok köklü değişiklikler yapmadan da Marsala'yı evlerinize uygulayabilirsiniz. Beyaz ve gri tonlardaki fayanslarınızla tezat oluşturması için Marsala tonlarda seçilmiş havluları tercih edebilirsiniz. Böylece sakin ve huzur veren banyolarınıza romantik bir dokunuşta bulunmuş olursunuz. Hem de bunu yaparken çok büyük zahmetlere girmezsiniz.
Minimalist ve modern bir odada yemek masası sandalyeleri için seçilen Marsala'nın odaya nasıl da hoş bir hava kazandırdığını görüyoruz. Tam anlamıyla odaya bir ritim kazandırıyorlar. Marsala tıpkı mutfaklarda olduğu gibi yemek odalarında da tercih edilebilir, çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi iştah üzerinde olumlu etkileri var. Bu örnekte de bu rengin her odaya nasıl kolaylıkla uygulanabileceğine şahit oluyoruz. Ayrıca yine bu resim bize Marsala'nın siyahla da çok hoş bir uyum sağladığını gösteriyor. Masanın üstündeki beyaz bahar çiçeklerinin de tabloyu tamamladığına dikkat çekmekte fayda var.
Marsala'nın evinizin duvarlarında nasıl görüneceği hakkında fikir verebilecek bir örnekle yazımızı sonlandırıyoruz. Düşünsenize odanın beyaz bırakıldığını. Etkinin ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz değil mi?