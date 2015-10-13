İçinizi açacak teras ve çatı modelleri

İster kırsalda bir çiftlik evinde yaşayın, ister şehir içinde bahçeli bir evde ya da bir apartman dairesinde, eğer sizi gökyüzü ile buluşturan bir terasınız varsa milyonlarca şehirli insandan biraz daha şanslısınız demektir. Teras, bahçe, çatı katı, kış bahçesi gibi yapılar evinize zenginlik ve şıklık kazandırdığı gibi vaktinizin çoğunu geçirmek isteyeceğiniz mükemmel yaşam alanları da sunar. Bu yazımızda sizlere birkaç örnek çatı modeli ile birbirinden şık teras modelleri derledik. Ev almaya karar verdiyseniz ve evle ilgili önceliklerinizi netleştirmeye çalışıyorsanız bu tasarımlar size ilham kaynağı olacaktır.

Çatı tipleri hakkında daha önce detaylı bilgiler içeren yazılar yayınlamıştık, bu yazımızda sadece birkaç örnek ile çatılı evlerin diğer modellerden daha natürel bir görüntüye sahip olduğunu anlatacağız. Çatı modelleri hakkında daha fazla detay için “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Teras modelleri hakkında ise pergolalı teras, üzeri tamamen açık teras ve apartman dairesi terasları üzerine birkaç örnek tasarım sunacağız. Teras mobilyaları ve aksesuarları hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz.