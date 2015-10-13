İçinizi açacak teras ve çatı modelleri

İster kırsalda bir çiftlik evinde yaşayın, ister şehir içinde bahçeli bir evde ya da bir apartman dairesinde, eğer sizi gökyüzü ile buluşturan bir terasınız varsa milyonlarca şehirli insandan biraz daha şanslısınız demektir. Teras, bahçe, çatı katı, kış bahçesi gibi yapılar evinize zenginlik ve şıklık kazandırdığı gibi vaktinizin çoğunu geçirmek isteyeceğiniz mükemmel yaşam alanları da sunar. Bu yazımızda sizlere birkaç örnek çatı modeli ile birbirinden şık teras modelleri derledik. Ev almaya karar verdiyseniz ve evle ilgili önceliklerinizi netleştirmeye çalışıyorsanız bu tasarımlar size ilham kaynağı olacaktır.
Çatı tipleri hakkında daha önce detaylı bilgiler içeren yazılar yayınlamıştık, bu yazımızda sadece birkaç örnek ile çatılı evlerin diğer modellerden daha natürel bir görüntüye sahip olduğunu anlatacağız. Çatı modelleri hakkında daha fazla detay için “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Teras modelleri hakkında ise pergolalı teras, üzeri tamamen açık teras ve apartman dairesi terasları üzerine birkaç örnek tasarım sunacağız. Teras mobilyaları ve aksesuarları hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz.
Çocukluk hayallerimizi süsleyen masalsı evlerin en büyük özelliği çatılı ve bahçeli olmasıdır değil mi? Hatta bahçesinde havuzu vardır ve istediğimiz kadar ev hayvanı besleyebiliriz. O hayaller yeni nesil mimari sistemlerle artık çok uzak değil. Çelik konstrüksiyon yapılardan, hızlı betonarme yapılara kadar birçok yeni teknik ile müstakil evler yeni çağın yükselen değeri oluyor. İnsanların şehir yaşantısına karşı duyduğu bıkkınlık ile güçlenen bahçeli müstakil ev merakı giderek yaygınlaşıyor. Bu habere en çok evin küçük bireyleri sevinecek sanırız. Görselde bulunan L tipi çatılı ev, bahçesi, çatı katı, kış bahçesi ve balkonları ile unutulmaz anlar için birçok güzel yaşam alanı sunuyor. Eğer siz de şehir yaşantısından bıktıysanız ve hem kendiniz hem çocuklarınız için bahçeli bir eve sahip olmak istiyorsanız, çatılı müstakil evlerden oluşan site projelerine bir göz atabilirsiniz. Eğer kırsal bölgelerde arsanız varsa çelik konstrüksiyon villa modellerine yine sitemizdeki yazılardan ulaşabilirsiniz.
İş veya başka nedenlerle şehir merkezinde kalmanız gerekiyorsa teraslı apartman daireleri de size biraz olsun teneffüs alanı sunabilir. Bir apartman dairesinin çatısında bulunan bu teras hem mobilya ve dekorasyonu ile hem de mimarisi ile dikkat çekiyor. Mimarisi oldukça güzel düşünülmüş olan terasın yer kaplaması, korkulukları ve bitkilendirmesi çok başarılı. Kullanılan alüminyum kasa mobilya grubu kullanışlı bir yapıya sahip. Kışın veya yağmurlu günlerde sadece minderlerini toplayıp kaldırarak koruyabilirsiniz. İstediğiniz kadar bitkilendirebileceğiniz bu geniş teras size son derece huzurlu akşam yemekleri veya çay sohbetleri için mekan olacaktır.
Suya ve güneşe dayanıklı, kolay yıpranmayan yapılarıyla hasır mobilyalar bahçe ve teraslar için ideal. İstediğiniz renk ve desende, minder veya kırlentlerle kombinasyon yapabileceğiniz hasır koltuk ve mobilyalar, hem şık, hem kullanışlı, hem de konforlu bir tercih. Bu dekorasyon, yine yüksek binaların arasında kalmış bir teras mimarisine uygulanmış. Şehir kalabalığının içinde geniş ve ferah bir nefes alanı olan bu terasın mobilya ve aksesuarları da dikkat çekici. Farklı ve renkli desenlerin kullanıldığı tekstil ürünleri ile hasır mobilyalara canlılık kazandırılmış.
Uzun ve dar bir teras dekorasyonu için büyük mobilyalar kullanmak mümkün olmadığından daha pratik ve az yer kaplayan eşyalarla bir dekorasyon yaratmanız gerekecek. Bunun için ahşap ürünler özellikle de sandalyeler kurtarıcınız olabilir. Ayrıca terasa çatı olarak açılır kapanır tenteler monte edip her mevsim kullanılır hale getirebilirsiniz. Bu dekorda kullanılan sandalye ve masalar farklı ve canlı renkleri ile teras dekorasyonuna yenilik ve hareketlilik kazandırmış.
A tipi çatısı ile dikkat çeken, siyah mantolama yapılmış bu müstakil ev tam bir rüya evi görünümüne sahip. Sadece bahçesi ve çatısı değil, balkonlu bölmenin üzerinde bulunan terası ile de göz dolduruyor. Aile yemekleri, toplantılar, partiler, film seansları gibi birçok etkinlik için veya sadece kendinizle baş başa kalıp kafa dinlemek için kullanabileceğiniz mükemmel bir alan. Henüz bahçe ve balkon altı bakımı tamamlanmamış olan bu evin son halini biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.
Terasların en sevdiğimiz yönü şüphesiz bizi dört duvar arasından çıkarıp sonsuz bir gökyüzü ile buluşturmasıdır. Bu natürel konsepte en yakışacak aksesuar da şüphesiz bitkiler olacaktır. Sadece aksesuar değil ekolojik bir gereklilik olarak da düşünürsek terasları bitkilendirmenin önemini herkes kabul eder. Bu terasta kullanılan ağaç ve bitkiler dev saksılarda, doğal ortamlarında yaşıyor gibi sağlıklı ve canlılar. Siz de teras dekorasyonunuzda istediğiniz her çeşit bitkiyi büyük saksılarda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.
Bahçeli ev tanımını modern çizgide yapan bir mimariye sahip bu ev son derece şık ve huzur dolu ortamlar sunuyor. Çatı kullanılmayan bu tip evlerde dam yapısını istediğiniz gibi değerlendirme şansınız var. Ancak evde balkon, teras veya kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz alanlar olduğundan damı değerlendirmeye ihtiyaç bile duymayabilirsiniz.
Bahçeli ev tanımını bütün detayları ile karşılayan bu ev, terasından balkonuna, çatısından bahçesine, bütün ögeleri ile mükemmel bir yaşam alanı sunuyor. Ahşap mantolaması ve çatısıyla doğal görünümünü tamamlayan ev, geniş bahçesi ve balkonlarıyla da rahatlık ve konfor sunuyor. Nm Mimarlık Danışmanlık İnşaat imzası taşıyan tasarım, kırsal hayatı özleyenler için büyük ve güçlü bir ilham kaynağı olabilir. Firma sayfasından evin diğer alanlarında bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Farklı büyüklük ve mimarilere sahip olan villalardan oluşan bu villa sitesinin havuzu ve bahçesi adeta bir cennet bahçesi gibi. Sitede bulunan bütün villaların her detayı ince ince düşünülmüş, özellikle balkon, teras gibi alanlara geniş yer verilmiş ve dekorasyonu da son derece başarılı yapılmış. Muğla'da bulunan bu proje farklı genişlik ve mimaride müstakil villa seçenekleri ile şehir hayatından kaçmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Mükemmel manzarası ve tertemiz havasıyla böyle bir ortamda yaşamak ömrünüze ömür katar.
Teras yapıları genelde üzeri açık olacak şekilde tasarlansa da yağmurlu günler için bir takım önlemler alınması gerekebilir. Teras pergolaları bu konuda yardımınıza koşuyor. İster pergolaları kapalı yaptırın, ister açık yaptırın üzerine tente gerdirin her iki durumda da terasınızı farklı hava şartlarında kullanıma açacaktır. Bu dekorda kullanılan beyaz pergolalar dekorun rengi ile dekorun ferah yapısına eşlik ediyor. Terasta kullanılan açık renk ahşap ve beyaz minderli mobilyalar da övgüyü hak eden detaylardan.