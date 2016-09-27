Derli toplu bir mutfak için 12 ipucu

Eğer mutfağınız yemek odası, salon gibi odalarla iç içeyse sınır koyun. Çünkü salon ve yemek odası gibi yerler genellikle çok sayıda eşyanın ve aksesuarın bulunduğu odalardır. Bunların yüzünden mutfağınız da karışık görünebilir. Her ne kadar arada duvar olmasa da renk seçimleri veya zemin farkı ile mutfakla diğer odalar arasında sınır çizebilirsiniz.