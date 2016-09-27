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Derli toplu bir mutfak için 12 ipucu

nihal e. nihal e.
Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ MutfakMutfak Malzemeleri
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Mutfak dağınıklığından kurtulmak ve daha derli toplu tutmak için 12 öneri listeledik. Şimdi sırayla göz atalım.

​1- Gereksiz eşyalardan kurtulun

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Her mutfağın demirbaşı olan mutfak dolaplarıyla işe başlayalım. Dolaplar düzenli olmadıkça mutfak da derli toplu görünemez çünkü. O halde ilk önce dolapları düzenliyoruz. Bu da demek oluyor ki dolaplarda bulunan ama hiç kullanmadığımız gereksiz ıvır zıvırdan kurtuluyoruz.

​2- Mutfak temizliği

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Tarihi geçmiş gıdalar ya da bir gün lazım olur diye sakladığımız ama hiç kullanmadığımız tabak çanaktan kurtulduktan sonra sıra temizliğe geldi. Eğer mutfak dolaplarınız ahşaptan yapılmaysa bu malzemeye zarar veren kimyasal temizleyiciler yerine ahşaba uygun ürünler satın almalısınız.

​3- Güzel kokular

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Bir odayı güzel ve temiz gösteren şey derli toplu olması kadar iyi de kokmasıdır. Çünkü kötü bir koku ne kadar titiz olursanız olun mutfağınızın kirli olduğu fikrini uyandıracaktır. O halde mutfağın güzel kokması için kolları sıvayalım. Hazır spreyler yerine hoş kokulu bitkiler kullanmak daha iyi sonuç verecektir.

​4- Narin takımlar

with sketches, aylin bilgic aylin bilgic MutfakYemek Takımı & Bardaklar
aylin bilgic

with sketches

aylin bilgic
aylin bilgic
aylin bilgic

Sık sık kullanmadığınız, daha çok konuklarınıza hazırladığınız sofralarda bulunan porselen, seramik gibi misafir takımlarını her an el altında bulundurmanın pek bir anlamı yoktur. Bu gibi özel parçaları mutfak dolabının daha üst raflarında saklayabilirsiniz.

​5- Akıllı depolama

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Eğer çok sayıda mutfak malzemeniz varsa depolama sizin için önemli bir konudur. Çünkü çok fazla tabak, bardak veya yiyecek malzemesi açıkta durursa yığılır ve kötü bir görüntü oluşturur. Düzenli bir mutfak için dekoratif ürünler dışında kalan diğer ürünlerin açıkta durmaması gerekir. Kısacası farklı depolama alternatiflerine göz atmalı, en iyi olanı seçilmeli.

​6- Askı kullanın

Le contemporain épouse l’ancien, mllm mllm Eklektik Mutfak
mllm

mllm
mllm
mllm

Pratik depolama yöntemlerinden birisi duvar askılarıdır. Kupalardan tutun da bıçak setlerine dek pek çok malzemenizi duvara monte edilmiş askılarda depolayabilirsiniz. Hem el altında bulunur ve kolayca erişirsiniz hem de dolaplarınız sıkışmamış olur. Metal askılar gibi mıknatıslı askılar da oldukça pratik.

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​7- Tavaları iç içe koyun

Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ MutfakMutfak Malzemeleri
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Hayal Mutfak

HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Bardak, çatal, bıçak gibi bir sürü malzemeyi tek tek yerleştirmek zorunda olsak da bazı eşyalar daha pratik saklama imkanı sağlar. Bunların başında tavalar gelir. Eğer bir tava setiniz varsa iç içe yerleştirerek alandan verim sağlayabilirsiniz. Tabii çizilmemesi için peçete koymalısınız içlerine.

​8- Kavanozlar

Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler..., Dekorelle.com.tr Dekorelle.com.tr MutfakMutfak Malzemeleri
Dekorelle.com.tr

Mutfaklar için şık dekoratif el yapımı ürünler…

Dekorelle.com.tr
Dekorelle.com.tr
Dekorelle.com.tr

Sık sık kullandığınız nane, kekik, karabiber gibi baharatlar genellikle kavanozlarda muhafaza edilir bildiğiniz gibi. Bu gibi malzemeleri sağlık açısından cam kavanozlara koyun. Bu sayede daha uzun ömürlü olur. Aynı zamanda şeffaf olursa aradığınızı bulmanız daha kolay olur.

​9- En sık kullandıklarınızı göz önüne koyun

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Mutfakta seri ve pratik bir şekilde iş yapmanın yolu doğru düzenlenmeden geçer. Yani en çok kullandığınız bardak, tabak gibi malzemeleri her zaman el altında tutun. Böylece vakit kaybetmeden işinizi halledebilirsiniz.

​10- Mutfağı bölümlere ayırın

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture Modern Mutfak
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Eğer mutfağınız yemek odası, salon gibi odalarla iç içeyse sınır koyun. Çünkü salon ve yemek odası gibi yerler genellikle çok sayıda eşyanın ve aksesuarın bulunduğu odalardır. Bunların yüzünden mutfağınız da karışık görünebilir. Her ne kadar arada duvar olmasa da renk seçimleri veya zemin farkı ile mutfakla diğer odalar arasında sınır çizebilirsiniz.

​11- Malzemeleri kullanım amacına göre yerleştirin

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Rustik Mutfak
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Standart bir mutfakta bardak, tabak, çatal, bıçak, tencere, tava gibi sayısız malzeme bulunur. Bunun yanında gıda malzemeleri, konserveler ek olarak tost makinesi, blender gibi çeşitli elektronik aletler de vardır. Tüm bu eşyaları kullanım amacına göre yerleştirmek şüphesiz mutfağı düzenli tutmaya yarar.

​12- Abartıdan kaçının

maison à Limoges, Jean-Paul Magy architecte d'intérieur Jean-Paul Magy architecte d'intérieur Modern Mutfak
Jean-Paul Magy architecte d&#39;intérieur

Jean-Paul Magy architecte d'intérieur
Jean-Paul Magy architecte d&#39;intérieur
Jean-Paul Magy architecte d'intérieur

Bir mutfağı temiz ve tertipli göstermek için aşırıdan kaçınmalısınız. Yani çok fazla aksesuar veya baskın renkler yerine yumuşak tonların olduğu sade bir mutfak tercih etmelisiniz.

Mutfaklarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Basit ve pratik mutfak sırları’ başlığına bakabilirsiniz.

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