Yarım saate hızlı ev temizliği

Evin antrelerle birlikte en çok kirlenen zemini mutfak zeminidir. Yemek hazırlığı esnasında yere düşen ufak parçalar, damlayan sıvılar vs. gibi göze batmayan kirler zamanla yerleri çöplüğe çevirebilir. Bu nedenle mutfakta elimizin altında bir kürek ve faraş tutmak her zaman pratik bir çözümdür. Özellikle açık renkli ve tek renge sahip zemin karoları en ufak bir kırıntıyı bile gösterecektir. Dolayısıyla, yerleriniz her an pırıl pırıl olsun, yere dökülen en ufak bir zerrecik dahi görünsün istiyorsanız ve sürekli zemin temizliği yapmakta bir sıkıntı görmüyorsanız, yerleriniz tek renkli ve açık renklerde gönül rahatlığı ile döşeyebilirsiniz. Ancak, yere dökülen en ufak kırıntılar dahi sizi rahatsız ediyorsa ancak hayatınızı temizlik işine adamak istemiyorsanız, pratik çözüm yerleri desenli karolarla kaplamakta olabilir. Böylece mutfak zemin temizliğinizi günde tek sefere, hatta arzu ederseniz birkaç günde bire yayabilirsiniz, nitekim bu tür karolar küçük kırıntıları, iz bırakmış sıvı damlalarını saklamakta ustadır.