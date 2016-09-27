Yarım saate hızlı ev temizliği

Gözümüzü en çok korkutan, en yorucu işlerin belki de en başında ev temizliği geliyor. Ertelemek için çeşitli işlerle kendimizi oyaladığımız, bir türlü girişemediğimiz, sürekli biraz daha sarkıtarak ertelediğimiz, ancak ertelediğimiz süre boyunca da sırtımızda yükünü hissettiğimiz ev temizliği işi aslında iyi bir düzen tutturulursa korkulacak bir eylem olmaktan çıkabilir. Ev temizleme konusunda daha pratik ve akıllıca davranarak hem temizliğe ayırdığımız saatleri azaltabilir hem de temizlik zamanını her hafta gözümüzde büyüyen bir işkence olmaktan çıkarabiliriz.
Hafta sonlarımızı gezmeye, eğlenmeye, ailemiz ve arkadaşlarımız ile vakit geçirmeye harcamak yerine temizliğe harcayarak geçiriyorsak, iş disiplinimizde ufak bir değişiklik yapmak gerekiyor demektir. Bunun için de, bu yazımızı bazı basit önerilere ayırdık. Basit, büyük olasılıkla hepinizin önceden bildiği bu önerilerle ilgili önemli olan şey hakikaten de onları hakikaten de uygulamak. Göreceksiniz ki, böylece hem eviniz hem sürekli olarak daha temiz olacak hem de uzun saatlerinizi, hatta bir tam gününüzü temizliğe ayırmadan da temiz bir evde yaşıyor olmanın tadını çıkarabileceksiniz.
Dağınıklık evi kirden daha kötü gösterir. Dolayısıyla önceliğimiz evi derli toplu tutmakta olmalı. Oturma odasına yayılan çocuk oyuncakları, televizyon izlerken yeyip içtiğimiz şeylerin kapları, üzerimizden çıkarıp bir kenara bıraktığımız giysilerimiz… Bunlar hepimizi sıklıkla yaşadığı sıradan durumlar. Ortalığın mahşer alanına dönmemesi için yapmamız gerekenler: O odaya ait olmayan eşyaları günlük olarak yerlerine geri götürün.
İki temizlik arasında geçen zaman arttıkça doğal olarak ev çok daha fazla kirlenecek ve yapılacak iş miktarı da çok daha fazla olacaktır. Tüm günümüzü temizliğe ayırıp akşama yorgun düşmek istemiyorsak, bu zaman aralığını mümkün olduğunca kısa tutmamız gerekir. Yere dağılacak bir şeyler dökülmesi, kışları açık kapı/pencereden içeri is ve kurum girmesi vs. gibi durumlarda o alanı derhal temizlemeliyiz. Genel zemin temizliği ve toz alma gibi işlemleri ise birkaç günde bir, icabında kullan-at mendil ve bezlerle, iki temizlik arasını çok açmadan yaparsak hem evin fazla kirlenmesine fırsat vermemiş oluruz hem de işin birikmesi sonucu ağırlamasını engelleriz.
Evin dışarıdan ilk giriş ve tüm odalara geçiş alanı olan antreler evin en çok kirlenen mekanlarının başında geliyor. O nedenle öncelikli hedefimiz mekanın kirlenmesini engellemek olmalı? Mesela içeri ayakkabıyla girmemeli, dışarıdan getirdiğimiz çanta, poşet, valiz gibi eşyaların altlarının temiz olup olmadığına dikkat etmeden ortalığa bırakmamalıyız. Antrenin kirli olması demek, bu alandan tüm eve o kirliliğin yayılması demek.
Kullandığınız malzemeleri ve alanları onlarla işiniz bittiği anda temizlemeniz gerekmektedir. Hem mutfak hijyeni hem de temizlik işinin birikip aşırı bir yük haline gelmemesi için, mutfakta kullandığınız tüm malzemeleri ve alanları hazırlık ve pişirme aşaması esnasında derhal temizlerseniz, yemekler ortaya çıktığında temizlik işinin epey bir kısmını halletmiş olduğunuzu görebilirsiniz.
Evin antrelerle birlikte en çok kirlenen zemini mutfak zeminidir. Yemek hazırlığı esnasında yere düşen ufak parçalar, damlayan sıvılar vs. gibi göze batmayan kirler zamanla yerleri çöplüğe çevirebilir. Bu nedenle mutfakta elimizin altında bir kürek ve faraş tutmak her zaman pratik bir çözümdür. Özellikle açık renkli ve tek renge sahip zemin karoları en ufak bir kırıntıyı bile gösterecektir. Dolayısıyla, yerleriniz her an pırıl pırıl olsun, yere dökülen en ufak bir zerrecik dahi görünsün istiyorsanız ve sürekli zemin temizliği yapmakta bir sıkıntı görmüyorsanız, yerleriniz tek renkli ve açık renklerde gönül rahatlığı ile döşeyebilirsiniz. Ancak, yere dökülen en ufak kırıntılar dahi sizi rahatsız ediyorsa ancak hayatınızı temizlik işine adamak istemiyorsanız, pratik çözüm yerleri desenli karolarla kaplamakta olabilir. Böylece mutfak zemin temizliğinizi günde tek sefere, hatta arzu ederseniz birkaç günde bire yayabilirsiniz, nitekim bu tür karolar küçük kırıntıları, iz bırakmış sıvı damlalarını saklamakta ustadır.
Evin en az ayak altında olan, yalnızca sahipleri tarafından kullanılan bu odaları temizlemek en basit temizlik işidir. Önceliğimiz her zamanki gibi odayı derli toplu tutmakta olmalı çünkü yatak odasını kirli gösterecek şey dağınık yatak ve ortalıktaki giysiler olacaktır. Yatak toplamayı alışkanlık haline getirmek ve giysilerinizi de her zaman dolapların/çekmecelerin içinde, yerli yerinde tutmak işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Geriye kalan zemin ve mobilyalardan toz alma işi ise haftada bir yapılabilir.
Çocuğunuza odasını toplamayı erken yaşlarda alışkanlık haline getirtmek çok önemlidir çünkü bu alışkanlıklar genç yaşta kazanılır ve ilk dönemler (hatta belki yıllarca sürecek bir dönem) boyunca başkaldırı ve itirazlarla karşılaşacak olsanız bile, bu alışkanlık çocuğunuza yerleşir ve ömrü boyunca da sürdürülür.
Hijyen konusunda en dikkatli olmamız gereken yerlerin başı elbette banyo ve tuvaletlerimizdir. Tuvaletler her kullanıldığında sifon çekilmelidir. Gerekli durumlarda tuvalet fırçası kullanılmalı ve bu alışkanlık çocuklara mutlaka erken yaşta kazandırılmalıdır. Haftada bir kez ise klozet çamaşır suyu içeren kuvvetli bir temizlik maddesi ile temizlenmelidir. Kalabalık bir aileniz varsa bu temizliği daha sık yapmanız gerekebilir. Ayrıca, vitrifiye ve armatürler gerektikçe bir kireç çözücü ile temizlenmeli, üzerlerinde kalıcı lekelerin oluşması engellenmelidir.
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