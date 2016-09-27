Yarım saate hızlı ev temizliği

Gözümüzü en çok korkutan, en yorucu işlerin belki de en başında ev temizliği geliyor. Ertelemek için çeşitli işlerle kendimizi oyaladığımız, bir türlü girişemediğimiz, sürekli biraz daha sarkıtarak ertelediğimiz, ancak ertelediğimiz süre boyunca da sırtımızda yükünü hissettiğimiz ev temizliği işi aslında iyi bir düzen tutturulursa korkulacak bir eylem olmaktan çıkabilir. Ev temizleme konusunda daha pratik ve akıllıca davranarak hem temizliğe ayırdığımız saatleri azaltabilir hem de temizlik zamanını her hafta gözümüzde büyüyen bir işkence olmaktan çıkarabiliriz.

Hafta sonlarımızı gezmeye, eğlenmeye, ailemiz ve arkadaşlarımız ile vakit geçirmeye harcamak yerine temizliğe harcayarak geçiriyorsak, iş disiplinimizde ufak bir değişiklik yapmak gerekiyor demektir. Bunun için de, bu yazımızı bazı basit önerilere ayırdık. Basit, büyük olasılıkla hepinizin önceden bildiği bu önerilerle ilgili önemli olan şey hakikaten de onları hakikaten de uygulamak. Göreceksiniz ki, böylece hem eviniz hem sürekli olarak daha temiz olacak hem de uzun saatlerinizi, hatta bir tam gününüzü temizliğe ayırmadan da temiz bir evde yaşıyor olmanın tadını çıkarabileceksiniz.