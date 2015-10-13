Salonlarınızı zenginleştirecek köşe takımı modelleri

Yeni bir ev dekore edeceğimizde veya evimizi yenileyeceğimizde ilk olarak işe mobilyalarla başlarız. Özellikle salon mobilyaları listenin ilk sıralarını kapar. Salon mobilyaları hakkında binlerce farklı örnek bulabilirsiniz. Biz size bu yazımızda salon mobilyaları arasında en kullanışlı ve pratik olanlarını yani köşe takımı modellerini sunacağız. Birbirinden modern ve şık köşe takımı modellerinden, salon ve oturma odası dekorasyonunuz için ilham alabilirsiniz.

Ayrı ayrı parçalarla takım yapılan koltuk setleri son zamanların trendi olsa da köşem koltuklar kullanışlı ve pratik yapısı ve modern modelleri ile diğer takımları geride bırakmayı başarıyor. Özellikle dar salonlarda odanın merkezini oluşturma işini başarıyla üstlenen köşe takımları, daha derli toplu yapısıyla son derece şık dekorlar yaratabiliyor.

Salon oturma grupları, koltuk takımları, berjerler veya köşe takımları hakkında daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Oturma odası dekorasyonu hakkında fikirler bulabileceğiniz “Modern stilden klasiğe oturma odası dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.