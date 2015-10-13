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Salonlarınızı zenginleştirecek köşe takımı modelleri

Homify Homify
VIVIENDA LES CORTS, The Room Studio The Room Studio Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Yeni bir ev dekore edeceğimizde veya evimizi yenileyeceğimizde ilk olarak işe mobilyalarla başlarız. Özellikle salon mobilyaları listenin ilk sıralarını kapar. Salon mobilyaları hakkında binlerce farklı örnek bulabilirsiniz. Biz size bu yazımızda salon mobilyaları arasında en kullanışlı ve pratik olanlarını yani köşe takımı modellerini sunacağız. Birbirinden modern ve şık köşe takımı modellerinden, salon ve oturma odası dekorasyonunuz için ilham alabilirsiniz.

Ayrı ayrı parçalarla takım yapılan koltuk setleri son zamanların trendi olsa da köşem koltuklar kullanışlı ve pratik yapısı ve modern modelleri ile diğer takımları geride bırakmayı başarıyor. Özellikle dar salonlarda odanın merkezini oluşturma işini başarıyla üstlenen köşe takımları, daha derli toplu yapısıyla son derece şık dekorlar yaratabiliyor.

Salon oturma grupları, koltuk takımları, berjerler veya köşe takımları hakkında daha fazla örnek dekora ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Oturma odası dekorasyonu hakkında fikirler bulabileceğiniz “Modern stilden klasiğe oturma odası dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı önemle tavsiye ederiz.

Geniş salonlar için en uygun köşe takımı

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Köşe takımları diğer takımlara göre daha düzenli bir yerleşim sağlasa da hacim olarak daha fazla yer kaplıyor olabilir. Bu nedenle köşe takımı seçerken uygulayacağınız mekanın genişliğini göz önünde bulundurmayı sakın ihmal etmeyin. Bu dekorda oldukça büyük bir salon kullanılmış. E haliyle mekan geniş olunca geniş bir köşe takımı seçmek de en uygun fikir. Kullanılan köşe takımı U yapısı ile salonun ortasında geniş ve düzenli bir merkez oluşturmuş. Siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı kumaş döşeme köşe takımı hem renkleri hem de stili ile salona oldukça iyi uyum sağlıyor. Ayrıca konforlu bir yapısı olan köşe takımı ev sahiplerine mükemmel bir rahatlık sunacaktır.

Dar alanların kurtarıcısı köşe takımları

Realizacja projektu mieszkania 54 m2 w Krakowie, Lidia Sarad Lidia Sarad Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Lidia Sarad

Lidia Sarad
Lidia Sarad
Lidia Sarad

Duvara bitişik yerleştirilen bu köşe takımı sıradan bir koltuk takımına göre çok daha doğru bir yerleşim sağlamış. Antrasit rengi ile hemen her dizayna uyum sağlayabilecek yapıdaki bu köşe takımını istediğiniz renk ve stilde kırlentler ile kombine edebilir ve keyfinize göre dekore ettiğiniz mekanlarda kullanabilirsiniz. Bu dekorda beyaz fon ve ahşap zemin ile kullanılan köşe takımı birçok farklı zemin ve duvar uygulamasına uyum sağlayacaktır. Ayrıca dekorun vurgu renklerinin kırlent ve tablolara verilmiş olması da dekoru modern stilin çekici örneklerinden biri yapıyor.

Canlı renkler

LE MONDE, design Leonardo Talarico, 2014, NOTI NOTI Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
NOTI

LE MONDE, design Leonardo Talarico, 2014

NOTI
NOTI
NOTI

Kırmızı rengi herkes sever. Şu an ben sevmem diyeceklerin bile beğenerek kullandığı kırmızı bir objesi vardır. En azından biz tasarım meraklıları olarak buna inanmak istiyoruz. Çünkü kırmızı renk kullanıldığı her dekoru benzerlerinden ayıran bir özelliğe sahiptir. Bu dekorda kullanılan kırmızı köşe takımı özellikle modern ve eklektik dizaynlara son derece yakışacaktır. Takımın turuncu kırlentleri renk dengesi bakımından önemli bir görev üstlenmiş, kırmızı sehpa ve aksesuarlar ile köşe takımı arasındaki sürtone sorununu armonik bir renk kullanarak çözen tasarımcı övgüyü hak ediyor.

Sanatsal bir dekor

Industrial design - Doimo sofas -Metropolis, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Metal iskelet üzerine yerleştirilen puf minderler şeklinde tasarlanan bu köşe takımını istediğiniz formda yerleştirebilirsiniz. Odanın yapısına göre şekil verebileceğiniz bu köşe takımı son derece kullanışlı, pratik ve konforlu bir model. Renk ve kumaş seçimi ile de dikkat çeken model kullanıldığı endüstriyel stile oldukça iyi uyum sağlamış. Aksesuarları ve dekorda kullanılan materyalleri ile sanatsal bir çizgi yakalayan dizaynın renk ve yerleşim dengesi hem sıra dışı hem de oldukça başarılı.

Kontur çizgileriyle farklı bir yaklaşım

medcezir corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

medcezir corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Bu dekorda kullanılan köşe takımı diğerlerinden farklı bir kapitone formuna ve renk dengesine sahip. Kapitone formu sıradan minder konseptinde değil de büzgülü bir çantadan ilham alınmışcasına tasarlanmış. Ayrıca kahverengi kontur çizgileri ile farklı bir hava yakalamış. Pufu ve minderleri ile son derece konforlu bir görünümü olan bu köşe takımı özellikle oturma odası için ideal bir model. Trabcelona Design imzası taşıyan tasarım köşe takımına farklı bir yaklaşım kazandırmış. Firmanın diğer tasarımlarına da bir göz atmanızda fayda var zira birçok farklı köşe takımı modeli ile dikkat çekiyorlar.

Farklı renk ve desen kombinasyonları

VIVIENDA LES CORTS, The Room Studio The Room Studio Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Köşe takımlarının belki de en popüler olan olanı farklı renk ve desenlerin bir arada kullanıldığı modellerdir. Birbiriyle uyumsuz gibi duran renk ve desenlerin oluşturduğu takımlar oldukça modern çizgiler yaratıyor. Taş görünümlü duvarlar ve ahşap aksesuarlar ile tamamlanan dekorun aydınlatması da çok başarılı. Duvara bitişik yerleştirilen köşe takımı ile alanda doğru ve düzenli bir yerleşim sağlanmış.

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Geniş puflar

Departamento CM, kababie arquitectos kababie arquitectos Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

L biçimli köşe takımlarının en büyük tamamlayıcısı puf ve kırlentleridir. Kırlentlerin pofuduk ve çok olması pufların ise geniş olması makbuldür. Bu dekorda kullanılan puf oldukça geniş yapısıyla odanın mobilya açığını mükemmel kapatıyor. Özellikle çocukların bayılacağı bu büyük puflu modeller salonunuza şıklık ve konfor katacaktır. Rengi ve modeli ile odanın ahşap duvar uygulamalarına ve aksesuarlarına mükemmel uyum sağlayan bir köşe takımı seçilmiş.

Modası hiç geçmeyen antrasit tonlar

OTURMA ODASI TASARIMLARI Ysk Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Ysk Dekorasyon

OTURMA ODASI TASARIMLARI

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Köşe takımlarında en çok tercih edilen renk gri ve antrasit tonları olarak biliniyor. Her stile ve mekana uyabilen ve farklı kumaş türlerinde de orijinal görüntüsünden taviz vermeyen antrasit tonları özellikle modern dekorlara çok yakışıyor. Bu dekorda kullanılan köşe takımı duvarlar, aksesuarlar ve tabii ki halı ile başarılı bir bütün oluşturmuş. Halının eski görüntüsü dekora orijinallık katmış. Ayrıca fransız pencerelerin odayı ne kadar ferah ve modern bir çizgiye yerleştirdiğini söylemeye gerek yok sanırız.

Standart köşe takımı

Plenty Köşe Koltuk K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.

Plenty Köşe Koltuk

K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.
K105 Mobilya Pazarlama Danışmanlık San.İç ve Dış Tic.LTD.ŞTİ.

Köşe takımı denince ilk akıllarda beliren model tam olarak budur. Kolçaksız ve ince ayaklı, keskin çizgileri ve belirgin modeli ile son derece modern ve şık bir model. Küçük köşe grubu olarak kullanılabilecek en uygun modeldir. Farklı renk ve desenlerde kırlent veya minderler kullanılabilir. Ayrıca istediğiniz puf ile de kombinasyonunu yapabilirsiniz.

Olabildiğince sade, beyaz ve şık

FINE SOFA, Aziz Sariyer Aziz Sariyer Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Aziz Sariyer

FINE SOFA

Aziz Sariyer
Aziz Sariyer
Aziz Sariyer

Daha fazla kişilik bir takım düşünüyorsanız yine standart köşe takımı olarak bilinen ancak diğerine göre biraz daha büyük ve kolçaklı olan bu model beyaz rengi ve ağır görüntüsü ile göz dolduruyor. Kombinasyon yelpazesi son derece geniş olan beyaz köşe takımları salon, oturma odası gibi alanlar için ideal. Ayrıca uzanma bölümü yerine L koltuk formunda olduğu için ticarethanelerde de kullanılabilir.

Çok kişilik köşe takımları

Мягкая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Немецкие кухни

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Kalabalık bir aileniz varsa, çok misafir ağırlıyorsanız ve standart köşe takımları size yeterli yer sağlamıyorsa bu tarz büyük köşe takımlarına bakmalısınız. L formuyla oldukça fazla alan yaratan model yanlara eklenen fazladan pufları ile de alan sağlayabiliyor. Ayrıca dar odalarda bile aynı yer ve konforu sağlayan bu modeller birçok aile evinin kurtarıcısı. Dekorda köşe takımı, odanın yer ve fonuna uygun olacak renklerde seçilmiş ve vurgu tonları ile desenler yine aksesuarlara bırakılarak modern bir görüntü yaratılmış.

Oturma odası için ideal modern koltuk takımı modelleri
Bu köşe takımı modellerini siz nasıl buldunuz?

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