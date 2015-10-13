Salonlarınızı zenginleştirecek köşe takımı modelleri

Yeni bir ev dekore edeceğimizde veya evimizi yenileyeceğimizde ilk olarak işe mobilyalarla başlarız. Özellikle salon mobilyaları listenin ilk sıralarını kapar. Salon mobilyaları hakkında binlerce farklı örnek bulabilirsiniz. Biz size bu yazımızda salon mobilyaları arasında en kullanışlı ve pratik olanlarını yani köşe takımı modellerini sunacağız. Birbirinden modern ve şık köşe takımı modellerinden, salon ve oturma odası dekorasyonunuz için ilham alabilirsiniz.
Ayrı ayrı parçalarla takım yapılan koltuk setleri son zamanların trendi olsa da köşem koltuklar kullanışlı ve pratik yapısı ve modern modelleri ile diğer takımları geride bırakmayı başarıyor. Özellikle dar salonlarda odanın merkezini oluşturma işini başarıyla üstlenen köşe takımları, daha derli toplu yapısıyla son derece şık dekorlar yaratabiliyor.
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Köşe takımları diğer takımlara göre daha düzenli bir yerleşim sağlasa da hacim olarak daha fazla yer kaplıyor olabilir. Bu nedenle köşe takımı seçerken uygulayacağınız mekanın genişliğini göz önünde bulundurmayı sakın ihmal etmeyin. Bu dekorda oldukça büyük bir salon kullanılmış. E haliyle mekan geniş olunca geniş bir köşe takımı seçmek de en uygun fikir. Kullanılan köşe takımı U yapısı ile salonun ortasında geniş ve düzenli bir merkez oluşturmuş. Siyah ve beyaz renklerin kullanıldığı kumaş döşeme köşe takımı hem renkleri hem de stili ile salona oldukça iyi uyum sağlıyor. Ayrıca konforlu bir yapısı olan köşe takımı ev sahiplerine mükemmel bir rahatlık sunacaktır.
Duvara bitişik yerleştirilen bu köşe takımı sıradan bir koltuk takımına göre çok daha doğru bir yerleşim sağlamış. Antrasit rengi ile hemen her dizayna uyum sağlayabilecek yapıdaki bu köşe takımını istediğiniz renk ve stilde kırlentler ile kombine edebilir ve keyfinize göre dekore ettiğiniz mekanlarda kullanabilirsiniz. Bu dekorda beyaz fon ve ahşap zemin ile kullanılan köşe takımı birçok farklı zemin ve duvar uygulamasına uyum sağlayacaktır. Ayrıca dekorun vurgu renklerinin kırlent ve tablolara verilmiş olması da dekoru modern stilin çekici örneklerinden biri yapıyor.
Kırmızı rengi herkes sever. Şu an ben sevmem diyeceklerin bile beğenerek kullandığı kırmızı bir objesi vardır. En azından biz tasarım meraklıları olarak buna inanmak istiyoruz. Çünkü kırmızı renk kullanıldığı her dekoru benzerlerinden ayıran bir özelliğe sahiptir. Bu dekorda kullanılan kırmızı köşe takımı özellikle modern ve eklektik dizaynlara son derece yakışacaktır. Takımın turuncu kırlentleri renk dengesi bakımından önemli bir görev üstlenmiş, kırmızı sehpa ve aksesuarlar ile köşe takımı arasındaki sürtone sorununu armonik bir renk kullanarak çözen tasarımcı övgüyü hak ediyor.
Metal iskelet üzerine yerleştirilen puf minderler şeklinde tasarlanan bu köşe takımını istediğiniz formda yerleştirebilirsiniz. Odanın yapısına göre şekil verebileceğiniz bu köşe takımı son derece kullanışlı, pratik ve konforlu bir model. Renk ve kumaş seçimi ile de dikkat çeken model kullanıldığı endüstriyel stile oldukça iyi uyum sağlamış. Aksesuarları ve dekorda kullanılan materyalleri ile sanatsal bir çizgi yakalayan dizaynın renk ve yerleşim dengesi hem sıra dışı hem de oldukça başarılı.
Bu dekorda kullanılan köşe takımı diğerlerinden farklı bir kapitone formuna ve renk dengesine sahip. Kapitone formu sıradan minder konseptinde değil de büzgülü bir çantadan ilham alınmışcasına tasarlanmış. Ayrıca kahverengi kontur çizgileri ile farklı bir hava yakalamış. Pufu ve minderleri ile son derece konforlu bir görünümü olan bu köşe takımı özellikle oturma odası için ideal bir model. Trabcelona Design imzası taşıyan tasarım köşe takımına farklı bir yaklaşım kazandırmış. Firmanın diğer tasarımlarına da bir göz atmanızda fayda var zira birçok farklı köşe takımı modeli ile dikkat çekiyorlar.
Köşe takımlarının belki de en popüler olan olanı farklı renk ve desenlerin bir arada kullanıldığı modellerdir. Birbiriyle uyumsuz gibi duran renk ve desenlerin oluşturduğu takımlar oldukça modern çizgiler yaratıyor. Taş görünümlü duvarlar ve ahşap aksesuarlar ile tamamlanan dekorun aydınlatması da çok başarılı. Duvara bitişik yerleştirilen köşe takımı ile alanda doğru ve düzenli bir yerleşim sağlanmış.
L biçimli köşe takımlarının en büyük tamamlayıcısı puf ve kırlentleridir. Kırlentlerin pofuduk ve çok olması pufların ise geniş olması makbuldür. Bu dekorda kullanılan puf oldukça geniş yapısıyla odanın mobilya açığını mükemmel kapatıyor. Özellikle çocukların bayılacağı bu büyük puflu modeller salonunuza şıklık ve konfor katacaktır. Rengi ve modeli ile odanın ahşap duvar uygulamalarına ve aksesuarlarına mükemmel uyum sağlayan bir köşe takımı seçilmiş.
Köşe takımlarında en çok tercih edilen renk gri ve antrasit tonları olarak biliniyor. Her stile ve mekana uyabilen ve farklı kumaş türlerinde de orijinal görüntüsünden taviz vermeyen antrasit tonları özellikle modern dekorlara çok yakışıyor. Bu dekorda kullanılan köşe takımı duvarlar, aksesuarlar ve tabii ki halı ile başarılı bir bütün oluşturmuş. Halının eski görüntüsü dekora orijinallık katmış. Ayrıca fransız pencerelerin odayı ne kadar ferah ve modern bir çizgiye yerleştirdiğini söylemeye gerek yok sanırız.
Köşe takımı denince ilk akıllarda beliren model tam olarak budur. Kolçaksız ve ince ayaklı, keskin çizgileri ve belirgin modeli ile son derece modern ve şık bir model. Küçük köşe grubu olarak kullanılabilecek en uygun modeldir. Farklı renk ve desenlerde kırlent veya minderler kullanılabilir. Ayrıca istediğiniz puf ile de kombinasyonunu yapabilirsiniz.
Daha fazla kişilik bir takım düşünüyorsanız yine standart köşe takımı olarak bilinen ancak diğerine göre biraz daha büyük ve kolçaklı olan bu model beyaz rengi ve ağır görüntüsü ile göz dolduruyor. Kombinasyon yelpazesi son derece geniş olan beyaz köşe takımları salon, oturma odası gibi alanlar için ideal. Ayrıca uzanma bölümü yerine L koltuk formunda olduğu için ticarethanelerde de kullanılabilir.
Kalabalık bir aileniz varsa, çok misafir ağırlıyorsanız ve standart köşe takımları size yeterli yer sağlamıyorsa bu tarz büyük köşe takımlarına bakmalısınız. L formuyla oldukça fazla alan yaratan model yanlara eklenen fazladan pufları ile de alan sağlayabiliyor. Ayrıca dar odalarda bile aynı yer ve konforu sağlayan bu modeller birçok aile evinin kurtarıcısı. Dekorda köşe takımı, odanın yer ve fonuna uygun olacak renklerde seçilmiş ve vurgu tonları ile desenler yine aksesuarlara bırakılarak modern bir görüntü yaratılmış.