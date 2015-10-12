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İzmir'de masal gibi yazlık

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paşalimanı lüks konut, prizma prizma Akdeniz Bahçe
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İzmir'de bulunan bir firma, yörenin gözde tatil beldesi Çeşme'de bir konutun mimari, iç mimari, proje ve kontrollerini üstlenir ve sonuç itibarıyla ortaya aşağıda göreceğiniz gibi parmak ısırtan bir ev çıkar. Bugün sizlerle Çeşme'nin sakin koylarından biri olan Paşalimanı'na kadar uzanıp geleneksel Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyan masal gibi bir konağı birlikte gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Geleneksel mimari

paşalimanı lüks konut, prizma prizma Akdeniz Bahçe
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Çeşme'deki masal gibi bu villanın dış cephe tasarımında geleneksel Osmanlı mimarisindeki öğelerin yatay bir mimari anlayışıyla harmanlandığı ilk dikkati çeken unsur oluyor. Bu yatay oryantasyon sayesinde ortaya gözü rahatsız etmeyen bir zarafet çıkarken, özellikle pencerelerde ve cumbayı andıran Fransız tarzı balkonlarda geleneksel mimarinin izlerini görüyoruz. Geniş bir bahçeye bakan evin alt katında ise açıklıklar mümkün olduğunca fazla tutularak dış mekânla iç mekân arasındaki ayrım minimumda tutulmuş. Evin peyzaj mimarisinin sakinliği ve evle gösterdiği uyum da ayrıca dikkat çekiyor.

Havuz ve çardak

paşalimanı lüks konut, prizma prizma Havuz
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Villanın bahçesinin evden görünüşünü yansıtan bu fotoğrafta ise bahçe alanının havuz kenarı ve bahçe olarak iki bölüm haline ele alındığını görüyoruz. Havanın soğumaya başladığı bugünlerde çok daha davetkâr görünen havuzun arka planında ise yaz gecelerini geçirebileceğiniz şahane bir ahşap çardak bulunuyor.

Giriş ve merdiven

paşalimanı lüks konut, prizma prizma Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Şimdi gelin yavaş yavaş bu seçkin villanın içine doğru girelim. Evin iki katını birbirine bağlayan merdiven, bulunduğu bölgenin özelliklerine uygun düşecek şekilde açık renk tonlarının hakim olduğu, ahşapla ısınan, beyaza boyalı trabzanla ise asalet ve hafiflik kazanan bir havaya sahip.

Oturma odası

paşalimanı lüks konut, prizma prizma Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Mutfakla birlikte evin alt katını işgal eden oturma odasında ise dış cepheye uygun düşecek biçimde daha klasik bir çizginin hakimiyetini görmek mümkün. Özellikle varaklı ayna çerçevesi ile sağlanan bu etki avangart mobilyalar ve aksesuarlarla güçlenirken, renk tercihinde de siyah tekli koltukların kontrast unsuru olarak kullanıldığı klasik bir kremin tonları dikkat çekiyor. Sadece konforun değil klasik bir estetik duygusunun da dikkate alındığı bir oturma odası.

Tam bir Akdeniz mutfağı

paşalimanı lüks konut, prizma prizma MutfakDolap & Raflar
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Mutfak ise taşıdığı retro esintilerle, insanın içini açan beyazıyla ve eski tip vintage dolap ve çekmeceleriyle bu eve müthiş yakışan bir tablo koyuyor ortaya. Tabii evin geri kalanında gördüğümüz klasik ve avangart esintiler burada da korunmuş. Özellikle resmin üst planında sadece bir parçası görünen taşlı avizeye dikkat.

Fransız taşrasında gibi

paşalimanı lüks konut, prizma prizma MutfakDolap & Raflar
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Fransız kır evlerinin artık bir dekorasyon akımı olarak kabul edilmiş olan tarzını, özellikle mutfağın diğer kısmında daha net biçimde görebiliyorsunuz. Son derece samimi ve davetkar görünen mutfak, ahşap dolapları, işlemeleri ve bir köy evini andıran hoş girintileriyle hem müthiş bir bütünlük, hem de sıcaklık yansıtıyor. Yeni ve çelik olduğu halde böyle bir mutfakta hiç sırıtmayan buzdolabı seçiminin de ne kadar özenli yapıldığı ortada.

Çardak

paşalimanı lüks konut, prizma prizma Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
prizma

paşalimanı lüks konut

prizma
prizma
prizma

Bu şahane evdeki turumuzu az önce uzaktan gördüğümüz çardakta sonlandıralım. Gördüğünüz gibi bu çardağın bir sürprizi var. Oturma kısmı zincirlerle tavana asılı duruyor ve bir salıncak ya da dev bir ahşap hamak gibi de kullanılabiliyor. Keyfine düşkün olanlara. 

Bu güzel villayı beğendiyseniz, ’Tam bir masal evi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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