İzmir'de masal gibi yazlık

İzmir'de bulunan bir firma, yörenin gözde tatil beldesi Çeşme'de bir konutun mimari, iç mimari, proje ve kontrollerini üstlenir ve sonuç itibarıyla ortaya aşağıda göreceğiniz gibi parmak ısırtan bir ev çıkar. Bugün sizlerle Çeşme'nin sakin koylarından biri olan Paşalimanı'na kadar uzanıp geleneksel Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyan masal gibi bir konağı birlikte gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Çeşme'deki masal gibi bu villanın dış cephe tasarımında geleneksel Osmanlı mimarisindeki öğelerin yatay bir mimari anlayışıyla harmanlandığı ilk dikkati çeken unsur oluyor. Bu yatay oryantasyon sayesinde ortaya gözü rahatsız etmeyen bir zarafet çıkarken, özellikle pencerelerde ve cumbayı andıran Fransız tarzı balkonlarda geleneksel mimarinin izlerini görüyoruz. Geniş bir bahçeye bakan evin alt katında ise açıklıklar mümkün olduğunca fazla tutularak dış mekânla iç mekân arasındaki ayrım minimumda tutulmuş. Evin peyzaj mimarisinin sakinliği ve evle gösterdiği uyum da ayrıca dikkat çekiyor.
Villanın bahçesinin evden görünüşünü yansıtan bu fotoğrafta ise bahçe alanının havuz kenarı ve bahçe olarak iki bölüm haline ele alındığını görüyoruz. Havanın soğumaya başladığı bugünlerde çok daha davetkâr görünen havuzun arka planında ise yaz gecelerini geçirebileceğiniz şahane bir ahşap çardak bulunuyor.
Şimdi gelin yavaş yavaş bu seçkin villanın içine doğru girelim. Evin iki katını birbirine bağlayan merdiven, bulunduğu bölgenin özelliklerine uygun düşecek şekilde açık renk tonlarının hakim olduğu, ahşapla ısınan, beyaza boyalı trabzanla ise asalet ve hafiflik kazanan bir havaya sahip.
Mutfakla birlikte evin alt katını işgal eden oturma odasında ise dış cepheye uygun düşecek biçimde daha klasik bir çizginin hakimiyetini görmek mümkün. Özellikle varaklı ayna çerçevesi ile sağlanan bu etki avangart mobilyalar ve aksesuarlarla güçlenirken, renk tercihinde de siyah tekli koltukların kontrast unsuru olarak kullanıldığı klasik bir kremin tonları dikkat çekiyor. Sadece konforun değil klasik bir estetik duygusunun da dikkate alındığı bir oturma odası.
Mutfak ise taşıdığı retro esintilerle, insanın içini açan beyazıyla ve eski tip vintage dolap ve çekmeceleriyle bu eve müthiş yakışan bir tablo koyuyor ortaya. Tabii evin geri kalanında gördüğümüz klasik ve avangart esintiler burada da korunmuş. Özellikle resmin üst planında sadece bir parçası görünen taşlı avizeye dikkat.
Fransız kır evlerinin artık bir dekorasyon akımı olarak kabul edilmiş olan tarzını, özellikle mutfağın diğer kısmında daha net biçimde görebiliyorsunuz. Son derece samimi ve davetkar görünen mutfak, ahşap dolapları, işlemeleri ve bir köy evini andıran hoş girintileriyle hem müthiş bir bütünlük, hem de sıcaklık yansıtıyor. Yeni ve çelik olduğu halde böyle bir mutfakta hiç sırıtmayan buzdolabı seçiminin de ne kadar özenli yapıldığı ortada.
Bu şahane evdeki turumuzu az önce uzaktan gördüğümüz çardakta sonlandıralım. Gördüğünüz gibi bu çardağın bir sürprizi var. Oturma kısmı zincirlerle tavana asılı duruyor ve bir salıncak ya da dev bir ahşap hamak gibi de kullanılabiliyor. Keyfine düşkün olanlara.
Bu güzel villayı beğendiyseniz, ’Tam bir masal evi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.