İzmir'de masal gibi yazlık

Bu şahane evdeki turumuzu az önce uzaktan gördüğümüz çardakta sonlandıralım. Gördüğünüz gibi bu çardağın bir sürprizi var. Oturma kısmı zincirlerle tavana asılı duruyor ve bir salıncak ya da dev bir ahşap hamak gibi de kullanılabiliyor. Keyfine düşkün olanlara.

Bu güzel villayı beğendiyseniz, ’Tam bir masal evi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.