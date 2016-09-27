Sıradan bir terasın büyüleyici değişimi

Yenilenmiş teras her açıdan etkileyici ve çarpıcı. Beyaz zarafetinin hakim olduğu terasta modern pergola ünitesi de dikkat çeken ve öne çıkan unsurlardan biri. Keyifli güneşlenme alanını oluşturan şezlonglar da konfor unsurunu tamamlıyor.

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