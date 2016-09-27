Sıradan bir terasın büyüleyici değişimi

Eğer evinizde bir terasınız varsa bir hayli şanslısınız demektir çünkü yaz ve bahar aylarında güneşin ve açık havanın tadını çıkardığımız evin en önemli ve keyifli yaşam alanlarına dönüşüyor teraslar. homify sayfalarında sık sık farklı tarz ve mimarilerdeki apartman dairelerinin, eski ve yıpranmış evlerin yenilenme projelerine yer veriyoruz. Sonbahar günlerinden kış soğuklarına doğru yavaş yavaş geçerken güneşin tadını çıkardığımız bu son günlerde, bugün sizlerle sıradan bir terasın benzersiz bir alana dönüşümünü sizlere sunalım dedik.
Dönüşüm gerçekleştirilmeden önce çekilen bu fotoğrafta aslında iyi durumda olsa da kullanışsız ve dağınık bir görünümle karşılaşıyoruz. Köşelere yerleştirilen büyük saksılar dağınıklığın arasında etrafın daha da karmaşık ve kalabalık görünmesine sebep oluyor. Dolu olmayan mini havuz, özellikle yaz günlerinin daha da keyifli hale getirecek oldukça şık bir teras dekorasyonu fikri. Ancak sıradan bir tasarımla birleştiği için ve dağınık ve kalabalık bir ortamın içinde bulunduğundan dolayı bu şık dekorasyon fikri yeteri kadar öne çıkamıyor.
Terasın bu alanındaki değişimler adeta göz kamaştırıyor. Ayrıca bu şık teras alanı büyük dönüşümlerin büyük etkiler yaratması için illa ki dramatik ve yüksek bütçeli değişimlere ihtiyaç duymadığının da en başarılı ve şık örneklerinden biri. Her ne kadar teras alanı baştan aşağı değişmiş olsa da beyaz ahşap tasarım unsurları sayesinde son derece uygun bir bütçe ile zarafet dolu ve aydınlık bir görünüm ortaya çıkarılmış. Mini havuzun etrafı beyaz ahşap panellerle çevrilerek masmavi suların çok daha rahatlatıcı ve keyif verici bir etkiye sahip olması sağlanmış. Ayrıca yine beyaz ahşap panellerle terasın duvarları da genişletilmiş ve bu da daha konforlu bir mahremiyet yaratıyor. Köşeye alınan ağaç ise ortamda kalabalık oluşturmadan doğal bir ferahlık katkısı sağlıyor.
Terasa daha geniş bir açıdan baktığımızda dar ve uzun bir şekilde uzandığını görüyoruz. Ancak uzak uç köşesinde havuzun bulunduğu alanın geri kalanı boş kalmış ve yeterince değerlendirilmemiş. Dolayısıyla atıl kalan bu teras alanında oturma alanı oluşturmak için aslında uygun bir boşluk bulunuyor. Zeminde kullanılan kare fayanslar ise demode bir görünüm oluşturuyor.
Terasın dönüşümden sonraki hali ise adeta insana huzur veren bir etki yaratıyor. Beyaz ahşabın baş rolünü oynadığı ve zarafet ve konforun bir araya gelerek benzersiz bir atmosfer yaratıldığı terasta ergonomik bir tasarımla geniş ve rahat bir oturma alanı da ortaya çıkarılmış.
Bu fotoğrafta da terasa diğer açıdan yaklaşıyoruz. Bir apartman dairesine ait olan bu teras alanı evin en değerli ve keyifli alanı olabilecek bir potansiyele sahip. Ancak her ne kadar yapısal açıdan problemli olmasa da ve estetik açıdan rahatsız edici özellikleri olmasa da sıradan ve demode bir teras olarak dikkat çekmeyen bir yaşam alanı olarak kalmış.
Yenilenmiş teras her açıdan etkileyici ve çarpıcı. Beyaz zarafetinin hakim olduğu terasta modern pergola ünitesi de dikkat çeken ve öne çıkan unsurlardan biri. Keyifli güneşlenme alanını oluşturan şezlonglar da konfor unsurunu tamamlıyor.
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