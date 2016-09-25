Temiz ve düzenli bir ev için 6 fikir

Dekorasyon tarzları ve mobilya tasarımları gündelik yaşam alışkanlıklarımıza göre şekilleniyor. Dolayısıyla sosyal hayatımız modernleştikçe, iş yoğunlukları arttıkça, şehrin telaşı giderek daha da stresli hale gelmeye başladıkça ve teknoloji geliştikçe, tüm bu gelişimlere ayak uyduran ve bu gelişimler doğrultusundaki ihtiyaçlarımızı karşılan tasarım ve dekorasyon modelleri de ortaya çıkıyor. Bugün iş ve sosyal yaşantımız geçmiş dönemlere göre daha yoğun olduğu için artık evlerimizde çok zaman geçirmiyoruz ve bu yüzden de bir evi yuva yapan en önemli şeylerden biri olan temizlik ve düzeni sağlamak için çok da fazla vaktimiz olmuyor. Modern dekorasyon ve tasarımlarda da bu ihtiyaca yönelik, temizliğin ve düzenin çok daha kolay ve pratik şekilde sağlanacağı tarzlar oluşuyor. Bu yazımızda da tertemiz ve düzenli evler için dizayn edilen modern yaşam alanlarını derledik.