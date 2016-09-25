Temiz ve düzenli bir ev için 6 fikir

Dekorasyon tarzları ve mobilya tasarımları gündelik yaşam alışkanlıklarımıza göre şekilleniyor. Dolayısıyla sosyal hayatımız modernleştikçe, iş yoğunlukları arttıkça, şehrin telaşı giderek daha da stresli hale gelmeye başladıkça ve teknoloji geliştikçe, tüm bu gelişimlere ayak uyduran ve bu gelişimler doğrultusundaki ihtiyaçlarımızı karşılan tasarım ve dekorasyon modelleri de ortaya çıkıyor. Bugün iş ve sosyal yaşantımız geçmiş dönemlere göre daha yoğun olduğu için artık evlerimizde çok zaman geçirmiyoruz ve bu yüzden de bir evi yuva yapan en önemli şeylerden biri olan temizlik ve düzeni sağlamak için çok da fazla vaktimiz olmuyor. Modern dekorasyon ve tasarımlarda da bu ihtiyaca yönelik, temizliğin ve düzenin çok daha kolay ve pratik şekilde sağlanacağı tarzlar oluşuyor. Bu yazımızda da tertemiz ve düzenli evler için dizayn edilen modern yaşam alanlarını derledik.
Eskiden evlerin salonları, oturma odaları, yemek odaları ayrı olurdu. Bunun sebeplerinden biri elbette evlerin çok daha geniş olmasıydı. Ancak konut sayısının artması ve şehirlerin kalabalıklaşmasıyla evlerimizdeki oda sayısı da azalmaya başladı ve böylece açık planlı evler hayatımıza girmiş oldu. Açık planlı evlerin modern hayatta elbette pek çok avantajı var. Bunlardan en önemlisi düzenli bir ev için harcanan zamanın çok daha azıyla pratik dekorasyonlar ortaya çıkarabilmek elbette. Yemek odasına ayrı, misafirler için dizayn edilen salona ayrı, gündelik oturma odasına ayrı zaman ve enerji harcamak bugünün yoğun koşullarında mümkün değil. Bu yüzden de yemek odasının ve bazen mutfağın da içinde bulunduğu açık salon planları modern evlerin vazgeçilmez ve şık unsurlarından.
Geçmiş zamanlara ait dekorasyon trendlerine baktığımız zaman gösterişin ön planda tutulduğunu net bir şekilde görebiliriz. Klasik dekorasyonlarda estetik olarak dikkat çeken süslü mobilyalarla döşenmiş olan yaşam alanlarına bol miktarda aksesuar eşlik eder ve böylelikle bütünlüklü bir görkem yaratılırdı. Ancak tahmin edileceği üzere bol aksesuarlı ve süslü yaşam alanlarının temizliğini sağlayabilmek ve düzenli yapısını korumak her gün oldukça vakit alan bir şey. Bu yüzden modern yaşamda dekorasyon modelleri de giderek yalınlaşmaya başladı ve artık gösteriş değil konfor ön planda tutuluyor.
Banyo tasarımlarında her geçen gün daha da büyük gelişmeler oluyor ve gittikçe daha teknolojik ve temizliği kolay dizaynlar elde ediliyor. Yeni nesil fayanslarla şekillenen banyolar ve su lekesi tutmayan cam duşakabinler, seramik klozet üniteleri hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda ışıl ışıl ve görkemli bir estetik sağlayan tasarım unsurları.
Elbette modern hayatın koşuşturması arasında daha düzenli ve temiz bir eve sahip olmak için illa ki modern ve minimal tasarımlar tercih etmek zorunda değilsiniz. Örneğin klasik dekorasyon tarzından vazgeçemeyenlerdenseniz modern bir yerleşimle klasik mobilyalar kullanarak günümüz hayatına uygun düzenli yaşam alanları yaratabilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi kapitone dikişli mobilyalar, yatak odası pufları ya da oturma odaları için Chesterfield kanepeler modern evinize klasik tarz estetiği katmanın en şık yollarından.
Mutfaklar da değişen yaşam koşullarıyla birlikte yeniden şekillenen ve sürekli yeni gelişimlerin yaratıldığı yaşam alanlarının başında geliyor. Fonksiyonel mutfak dolapları ve ergonomik raf tasarımlarıyla artık mutfakları düzenli ve temiz tutmak çok daha kolay.
Modern evlerin en çok ihtiyaç duyulan dekorasyon unsurlarından biri de fonksiyonel depolama alanları ve giysi dolapları elbette. Giyim kuşama gösterilen önem arttıkça ve modanın hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da büyüdükçe de giyinme odaları da artık modern yaşamın bir parası olmaya başladı. Evinizde giyinme odası için ayırabileceğiniz bir alan yoksa Küçük bir yatak odasında giyinme alanı nasıl yaratabilirim? başlıklı yazımızdan ilham alarak siz de kendinize özgü bir giyinme alanı oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki kapsamlı giysi dolapları ve giyinme odaları ya da odacıkları evinizin her zaman için daha düzenli olmasını ve aradığınızı çok daha kolay bulmanızı sağlar.