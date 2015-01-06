Evinizde ada havası estirin

Özellikle bu soğuk kış günlerinde tropikal bir adanın altın sarısı plajlarında dinlendiğinizi hayal etmekten daha güzel ne olabilir. Bir düşünsenize: Ay ışığının aydınlattığı deniz kenarında uzun yürüyüşler, pırıl pırıl parlayan güneşin altında palmiye ağaçlarından bir cennet, hindistan cevizi suyu ve şafak sökene kadar dans etmek. Çoğu zaman böyle bir ada size bir serap gibi uzak gelebilir. Ama üzülmeyin, Maldivler'e ya da Thailand'a doğru bir tatil sizin için uzak görünüyorsa siz de kendi cennetinizi kendiniz oluşturun. Uzaklara uçmak yerine tropik etkiyi evlerinize getirmeye ne dersiniz? Küçük tasarım dokunuşları ve mimari eklemelerle, evinizi tropikal bir cennete çevirip, hiçbir yere gitmeden tropikal bir ada keyfini yaşayabilirsiniz.

Terasınızda da olsa palmiyelerle dolu bir huzur yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Aşağıdaki örneklere bakarak siz de evinizde benzer bir huzuru nasıl yakalayabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz.