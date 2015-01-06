Evinizde ada havası estirin

Özellikle bu soğuk kış günlerinde tropikal bir adanın altın sarısı plajlarında dinlendiğinizi hayal etmekten daha güzel ne olabilir. Bir düşünsenize: Ay ışığının aydınlattığı deniz kenarında uzun yürüyüşler, pırıl pırıl parlayan güneşin altında palmiye ağaçlarından bir cennet, hindistan cevizi suyu ve şafak sökene kadar dans etmek. Çoğu zaman böyle bir ada size bir serap gibi uzak gelebilir. Ama üzülmeyin, Maldivler'e ya da Thailand'a doğru bir tatil sizin için uzak görünüyorsa siz de kendi cennetinizi kendiniz oluşturun. Uzaklara uçmak yerine tropik etkiyi evlerinize getirmeye ne dersiniz? Küçük tasarım dokunuşları ve mimari eklemelerle, evinizi tropikal bir cennete çevirip, hiçbir yere gitmeden tropikal bir ada keyfini yaşayabilirsiniz.
Terasınızda da olsa palmiyelerle dolu bir huzur yaratmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Aşağıdaki örneklere bakarak siz de evinizde benzer bir huzuru nasıl yakalayabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz.
Mevcut terasınıza bir takım dokunuşlar yapıp, doğru mobilyaları seçerek kendinize kişisel bir vaha yaratmanız mümkün. Her şeyden önce palmiyeler olmadan ada manzarası tamamlanmış sayılmaz. Cennetle eş anlamlı bu ağaçlar terasınıza ada havası getirmenize yardımcı olur. Ada havasını güçlendirmek için resimdeki gibi ahşap bir tavana da sahip olmalısınız. Böylece yağmurdan etkilenmeden terasın keyfini sürebilirsiniz. Bol miktarda yastık da konforunuza konfor katacaktır. Okuduğunuz romanı, ya da hindistan cevizli kokteylinizi koymak için bir kaç sehpa da işe yarayabilir. Evinizde ada etkisini bu kadar kolay yakalayabileceğinizi daha önce hiç düşünmüş müydünüz? Sizce de böyle bir terasta geçirilecek bir akşamüstü harika olmaz mıydı?
Biraz daha otantik bir hava yaratmak için bir takın dekor seçenekleri ve tasarım ürünleri eklemeyi düşünmelisiniz. Zevk dolu, konforlu ve davetkar kanepe ve koltukların yanı sıra alçak bir tekerlekli sehpa bu alanın havasına hava katmış. İçkilerinizi koyabileceğiniz ayaklı sehpalar ve palmiye ağaçları ise ada hissini bir kat daha katlamış. Ortasından bir pervanenin sallandığı ahşap tavan, mermer sütunlarla birlikte çok hoş bir kompozisyon oluşturmuş ve sanki bir iç mekan konforu sunarken teras ferahlığından nasibinizi almaya da devam etmenizi sağlıyor. Mütevazı halıyla kaplı zemin konfor duygusunu güçlendirirken, süregelen zen motifi ise terasa egzotik bir hava katıyor.
Evinize ada hissini getirmenin bir yolu da kapalı alanları mümkün olduğu kadar açık hale getirip, dış mekanlarla da uyum sağlamaktır. Bu resimde de buna çok uygun bir tasarım görüyoruz. Çok hoş bir yemek odası, havadar bir terasla bir araya getirilmiş ve mimari bir başarı elde edilmiş. Önce açık alanda içkinizi yudumlayıp sonra içeriye geçip deniz ürünlerinden oluşan enfes bir ziyafet için masaya oturabilirsiniz. Ahşap kaplama duvar ve tavanlar ve taş kullanımı odaya çok şık bir hava katmış. Rengarenk sandalyeler, duvarlarda kullanılan aksesuarlar ve vazonun içinde kullanılan yemyeşil palmiye yaprakları akşam yemeği keyfini sanki Tanzanya sahillerinde yemek yiyormuşsunuz gibi bir deneyime dönüştürecek.
İşte olağanüstü bir ada atmosferi. Tabii herkesin evinde böyle bir ortam yaratmasını beklemiyoruz. Ama bu verandada kullanılan tasarım unsurları size ilham verebilir diye düşündük. Böyle bir manzaranız olmasa da burada gördüğünüze benzer mobilya ve tasarım ürünlerini kullanmak sizi benzer bir duyguya yaklaştıracaktır. Bahçenize buna benzer bir veranda yapabilirsiniz. Bu verandanın tavanında Polinezya usulü bir balıkçı teknesi kullanılmış. Parke zemin ise verandaya hoş bir hava katmış. Uzun yemek masası ise mangalda pişecek deniz ürünlerinden oluşan bir akşam yemeği için sizi bekliyor. Oldukça konforlu görünen koltuk takımında da yemekten sonra kokteyllerinizi yudumlayabilirsiniz. Bahçenizi palmiyelerle donatamıyorsanız da üzülmeyin, başka bitkilerle de verandanıza ada havası kazandırmanız mümkün. Ancak bunun için oldukça bol miktarda yeşil bitkiye ihtiyacınız olabilir.