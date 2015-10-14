Farklı stillerde bebek beşikleri modelleri

Fayton formunu alan bebek beşiği modeli pembe beyaz renk tonları ile iç açıcı bir bebek odası dekorasyonu oluşturuyor. Yumuşak renk tonlarının yatak odası gibi dinlendirici ve uyku ihtiyacının giderildiği bir alanda oldukça kullanışlı olacağını söylemeliyiz. Çocukların eğlenceli dünyasına girmek ve yatak, beşik formlarında yaratıcı fikirlerle tasarımları takip etmek gayet keyifli bir iş olabilir. Mışıl mışıl bir uyku için ilham veren bir bebek odası dekorasyonu. At arabası formu ile bebek beşikleri modelleri hem işlevsel, hem de estetik bir görünüm kazandırıyor. Beyaz ve pastel renklerin her zaman uyumlu bir atmosfer oluşturacağını da hatırlatalım.