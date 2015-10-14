Farklı stillerde bebek beşikleri modelleri

Bebek odası dizaynı miniklerin rahatlığını etkilediği kadar sizin de işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. İşlevsel ve estetik açıdan akılcı tasarlanan bir bebek odası için beşik modelleri ve bilumum ihtiyacı karşılayan eşyaların konumu, oda düzeni tüm rutinlerinizi etkileyebilir. İleride çocuk sahibi olmayı düşünüyor olabilirsiniz ya da bebeğiniz için ihtiyaç duyduğunuz bebek beşikleri modellerini arıyor olabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz modern ve yeni tasarımlarla bebek beşikleri modelleri size bazı fikirler verecek. İlginizi çeken bebek beşikleri modellerini bulabileceğinizi umuyoruz.
Modern stil dizayn edilmiş kahverengi ahşap beşik modeli hemen her ebeveynin beğenisini kazanacak bir tasarıma sahip. Ahşap doğal dokusu ve sıcak tonları ile beşik modelleri için oldukça sık kullanılan bir materyal haline geldi. Neredeyse evin birçok mobilya ve aksesuarında rastlayacağınız çeşitli tonlarda ahşap renkleri, bebek odası dekorasyonu ile uyumlu veya öne çıkan tonlarda bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Gördüğünüz modern stil dizayn edilmiş bebek beşiği modeli, Londra'da bulunan My Italian Living imzası taşıyor.
Geçmişe nazaran günümüzde sıklıkla kullanılan mobilya renklerinden beyaz, hem saflığın hem de dingin bir yatak odası dizaynının simgesi olabilir. Modern stil dekorasyonda ahşabın şekil alabilirliği ile daha modern formlar oluşturabilirsiniz. İstenilen dekorla uyumlu renklere boyayabilme seçeneği sunan ahşap materyali, klasiğin ağır ve koyu kahverengi görünümünden sıkılanlara daha açık renklerde alternatifler sunuyor.
Tasarımıyla dönemsel beşik modelleri ile ilgilenenler için yalın çizgileri ve formu ile dikkat çeken beşik modelleri de mevcut. Hem işlevsel hem de estetik tasarımıyla miniklerin konforunu sağlıyor. Beyaz renk beşik modeli, sallanan beşik modeli arayanlar için kullanışlı bir alternatif olabilir. Her zaman devasa boyutlarda ve büyük yer kaplayan beşik modellerine gerek olmadığını hatırlatan tasarım, minimal çizgileri ile günümüzde de alternatifler arasında yerini alıyor.
Estetik çizgileriyle göze hitap eden ahşap beşik modeli, sıcak dokusuyla ideal bir model teşkil ediyor. Geçmişten günümüze ahşabın şekil alabilirliği, birçok mobilya ürününde istenilen formlarda ve farklı stillerde ürün tasarlanmasına aracı oldu. Mekana kattığı sıcak doku etkisiyle, her zaman için ahşap ve doğal dokusu ilgi çekmeye devam edecektir. Bebek beşik modeli için doğal ve sıcak tonları tercih etmek isteyenlere.
Bir bebek odası dekorasyonu için renklerin ahenginin oldukça etkili olacağını düşünmüşsüzsünüzdür. Elbette renklerin yatıştırıcı ve dingin tonları, kaliteli bir uyku alanı için uygun bir atmosfer oluşturacaktır. Gözü okşayan yumuşak renklerin dekoratif duvar kaplamasından mobilyalara, bebek beşikleri modellerine kadar bütünlük ve bir uyum içinde olduğu nefis bir bebek odası dizaynı. Modern stil dizayn edilen bir bebek odası dekorasyonu için istenildiğinde ahşap bebek beşikleri modelleri daha soft renklere boyanabilir, kaplanabilir. Özellikle küçük prensesler için dikkat çeken beşik modeli dizaynı oldukça ilgi çekiyor.
Hem uyum hem de göz zevkine hitap eden renk ve dokuları tercih edenlere beşik modelleri diğer mobilya takımlarıyla beraber sunuluyor. Kimi zaman diğer ihtiyaçlarla ilişkisi bağlamında dekorasyonun önemli bir parçası olan beşik modelleri, giysi dolabı ve ihtiyaç duyulan diğer mobilya ürünleri ile bir uyum içinde tasarlanabilir. Krem ve kahverenginin kıvamında uyumu ile göz zevkinize hitap edebilecek bir ahşap beşik modeli olabileceğini düşünüyoruz.
Sabit ayaklı ahşap beşik modeli ile tüm bebek odası dekorasyonu uyum sağlıyor. Ahşabın sıcak dokusu her mekanı ısıtabilecek, göze hitap eden doğal bir dokudur. Dolayısıyla tüm mobilya ürünlerinde ve aksesuarlarda geçmişten günümüze kullanılmaktadır. İster modern stil bir dekorasyon oluşturun, ister klasik stil her eve uygun doğal tonlarda veya farklı renklerde fonksiyonel ahşap beşik modellerini bulabilirsiniz.
İhtiyaca göre kolaylıkla yerinden taşınan beşik modeli sarı ve krem tonları arasında bir renk belirlenerek tasarlanmış. Genel olarak bebek odası dekorasyonu ile uyum sağlanabilir ya da aykırı bir yaklaşımla dizayn edilebilir. Gereksinim duyulduğunda uyuyan bir bebeğin bir yerden bir yere yakınlaştırılması durumunda tekerlekli ayakları bu iş için pratik bir kullanım olanağı sunuyor. Bebeğiniz mışıl mışıl uyurken onu biraz ötede ihtiyaç duyduğunuz koltuğunuza doğru kolaylıkla ve sessizce yakınlaştırabilirsiniz.
Bebek odası dekorasyonu için alışıldık ve bilindik renk tercihlerinden sıkılanlara alternatif ve oldukça etkileyici modeller mevcut. Özellikle kahverengi ile bej veya krem renklerinin uyumu hem gözü okşuyor hem de koyu ve açık renklerin kontrastı ile mekana canlılık katıyor. Sevim hayvan figürlerinin duvar dekoru ve halı detaylarıyla işlenebileceği fikirleri değerlendirmek üzere örneğimizde gülümseyen ayıcık figürleri mekana sempatik bir hava katıyor. Gerek kullanılan bebek beşikleri modelleri ile, gerekse bebek odası dekorasyonundaki sempatik izlerle uyum ve ahengi yakalayabilirsiniz.
Modern stil dizayn edilmiş bir bebek odası dekorasyonunda modern çizgilerin ve açık renk tonlarının kullanıldığı ferah bir yatak odası modeli. Birbiriyle uyumlu ara renklerin ve nötr renklerin beyazla her zaman uyum sağladığının bir örneği. Ahşap bebek beşiği modelinin renkleri ile yine bebek odası dekorasyonuna uyum sağladığını görüyoruz. Öte yandan odanın merkezini odak alan beşik modeli konumu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak tüm materyallere kolayca ulaşabilecek şekilde dizayn edilmesini sağlıyor.
Fayton formunu alan bebek beşiği modeli pembe beyaz renk tonları ile iç açıcı bir bebek odası dekorasyonu oluşturuyor. Yumuşak renk tonlarının yatak odası gibi dinlendirici ve uyku ihtiyacının giderildiği bir alanda oldukça kullanışlı olacağını söylemeliyiz. Çocukların eğlenceli dünyasına girmek ve yatak, beşik formlarında yaratıcı fikirlerle tasarımları takip etmek gayet keyifli bir iş olabilir. Mışıl mışıl bir uyku için ilham veren bir bebek odası dekorasyonu. At arabası formu ile bebek beşikleri modelleri hem işlevsel, hem de estetik bir görünüm kazandırıyor. Beyaz ve pastel renklerin her zaman uyumlu bir atmosfer oluşturacağını da hatırlatalım.
Materyal bakımından alternatifin çok olduğu beşik modellerinde estetik ve işlevsel tasarımları ile bambu beşik modeli de ilgi çekiyor. Hem görselliği hem de kullanışlılığı ve doğal dokusu ile aradığınız model olabilir. Doğal dokulardan hoşlanan, bunu bebek odası dekorasyonunda uygulamak isteyenler için alternatif bir seçenek olabilir. Rustik stil, ya da country stil oda dekorasyonu ile bambu beşik modeli oldukça uygun bir tercih olabilir.
Küçüklerin eğlenceli dünyasına dalmak her zaman renkli ve yaratıcı fikirlerle doludur. Özellikle çocukların geniş hayal dünyasını betimleyen, onların ilham veren düşüncelerine odaklanan tasarımlar oldukça cezbedici. Çizgi film karakterleri ile çocuk odaları ya da bebek odası dekorasyonu da oldukça ilgi çekiyor. Bebeğin mışıl mışıl uykusunu alabildiği beyaz ahşap beşik modeli yine bebek odası dizaynı ile oldukça uyumlu. Minnie Mause çizgi karakterini beğenenlerin ilgisini çeken bir bebek odası dekorasyonu.
Ayrıca bebek odası dekorasyonu ile ilgili daha fazla model görmek için, ’Mışıl mışıl uyutan bebek odası dekorasyon fikirleri’ yazımıza göz atabilirsiniz.