Hollanda'dan rüya gibi 5 ev

Rüya gibi evler serimizin son yazısında size Brezilya'dan etkileyici mimari örnekler göstermiştik. Bugünkü yazımızda ise Hollanda'dan beş harika örnek var. Aşağıdaki beş örnek bizi Hollanda mimarisinin ne kadar yenilikçi ve stil sahibi olduğunu göstermeye yetti.
17. yüzyılda gelişen ekonomiyle birlikte gelişmeye başlayan Hollanda mimarisi 20. yüzyıl modern mimarisine de yetiştirdiği ünlü mimarlar ve mimari anlayışlarla önemli katkı sağladı. Michel de Klerk ve Piet Kramer gibi ekspresyonist mimarların yanı sıra, Mart Stam ve Leendert Van Vlugt gibi fonsiyonelliğe önem veren bir akımın temsilcilerini de yetiştiren Hollanda mimarisinde bir diğer akım ise Oud ve Gerrit Rietvald'ın da üyeleri arasında olduğu De Stijl hareketi oldu.
Biz seçtiğimiz beş örnekten hangisinin en güzeli olduğuna karar veremedik. Bakalım siz bu konuda bir seçim yapabilecek misiniz?
Hollanda'dan seçtiğimiz ilk ev ülkenin güneyindeki Delft kentinde bulunuyor. Ahşap ve çelikten yapılmış modern bir yapı olan ev çağdaş bir tarzı yansıtırken, sıcak bir görünüme de sahip. Geniş ve aydınlık odalar, büyük pencereler, geniş teras ve usta işi aydınlatması evi özel bir yapı haline getiriyor. Dış cephede parlak ve sıcacık ahşap kaplama, kızıl kahve Corten çeliği ve geniş pencereler dikkat çekiyor. Bu ev temiz çizgiler ve modern formları sevenlerin, aynı zamanda bahçe manzarasının tadına varmak isteyenlerin çok seveceği rüya gibi bir ev olmuş. Evin yemyeşil bahçesine uzanan ahşap platform doğayla iç içe yemek yemenin ve dinlenmenin keyfini sunuyor. Küçük yemek masasının etrafındaki renkli sandalyeler de dikkat çekici birer unsur olarak göze çarpıyor.
Bu projede ahşap çok önemli bir rol oynuyor. Villa Hollanda'nın kuzeyindeki Bloemendaal kentinde, harika bir manzaraya sahip bir ulusal parkın yanında yer alıyor. 123Dv'deki uzaman mimarlar doğayla uyum içindeki bu göz alıcı organik yapıyı tasarlayarak, müşterileri için çok özel bir ev yaratmışlar. Tasarımda zıtlıklar ustalıkla kullanılmış. Yuvarlak ve köşeli hatlar bir arada kullanılarak yaratılan kontrastın yanı sıra alt katta pencere kullanılarak ortaya çıkarılan açıklık üst katın kapalı görüntüsüyle hoş bir zıtlık meydana getirmiş. Bu evde doğa ve mimarinin sıcak bir diyaloga girdiğini söyleyebiliriz. Sizce de ev yanında bulunduğu parkın doğal bir parçasıymış gibi görünmüyor mu? Böyle bir eve sahip olursanız, evin önündeki olağanüstü arabaya sahip olmayı da hak ederseniz sanırız.
Üçüncü rüya evimiz Amsterdam'da bulunuyor. Ev sadece lokasyonuyla değil, sıra dışı şekliyle de dikkat çekiyor. Suyla çevrili ve şehrin ışıklarına bakan çimenlik bir arazide bulunan ve şekliyle elması andıran ev Studioninedots ve Villa Kavela'nın ortak eseri. Villaya ne tarafından bakarsanız farklı görünüyor. Bir yerden dar gibi görünen villa bir başka yerden baktığınızda göze geniş geliyor. Geniş pencereler evin çevresiyle etkileşime girmesine izin verirken kapalı teras her türlü hava koşulunda kullanım imkanı sunuyor. Üstelik cam ve kapalı yüzeylerin oluşturduğu kontrast eve özel bir hava katıyor. Evin aydınlatmasının da evin güzelliğini ikiye katladığına dikkat çekmek lazım. Hollanda'da uzun süren kış gecelerinde, bu olağanüstü aydınlatmayla ev ışıl ışıl ışıldıyor.
Bu rüya evin hikayesi diğer evlerin hikayelerinden farklı ve ilgi çekici. Çünkü Bron Architectuur burayı bir eve dönüştürmeden önce bina kilise olarak hizmet veriyormuş. Hollanda'da terkedilmiş eski kiliselere yeni bir görünüm ve hayat kazandırılması popüler bir trend. Dışardan bakıldığında dönüşüm çok iyi bir şekilde izlemeniz mümkün olmadığından evin içinden bir resim koymayı tercih ettik. İki yüz yıllık bina çok estetik yirmi iki daireye dönüştürülmüş. Resimde gördüğünüz kubbeli mutfakta kullanılan aksesuarların hiçbiri mekanın mimari bütünlüğünü bozmamış. Siz de böyle tarih kokan bir evde yaşamak ister miydiniz?
Son rüya evimiz çok özel bir proje. Kwint mimari firması bir samanlığı modern bir eve dönüştürmüş. Samanlığın çizgileri korunduğu için ev çok sıcak bir havaya sahip. Ahşap ağırlıklı ev ön cephede bolca cam kullanımıyla dengelenmiş.