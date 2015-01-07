Hollanda'dan rüya gibi 5 ev

Rüya gibi evler serimizin son yazısında size Brezilya'dan etkileyici mimari örnekler göstermiştik. Bugünkü yazımızda ise Hollanda'dan beş harika örnek var. Aşağıdaki beş örnek bizi Hollanda mimarisinin ne kadar yenilikçi ve stil sahibi olduğunu göstermeye yetti.

17. yüzyılda gelişen ekonomiyle birlikte gelişmeye başlayan Hollanda mimarisi 20. yüzyıl modern mimarisine de yetiştirdiği ünlü mimarlar ve mimari anlayışlarla önemli katkı sağladı. Michel de Klerk ve Piet Kramer gibi ekspresyonist mimarların yanı sıra, Mart Stam ve Leendert Van Vlugt gibi fonsiyonelliğe önem veren bir akımın temsilcilerini de yetiştiren Hollanda mimarisinde bir diğer akım ise Oud ve Gerrit Rietvald'ın da üyeleri arasında olduğu De Stijl hareketi oldu.

Biz seçtiğimiz beş örnekten hangisinin en güzeli olduğuna karar veremedik. Bakalım siz bu konuda bir seçim yapabilecek misiniz?