En çarpıcı örnekleriyle mutfak masası modelleri

Özellikle Batılı yaşam tarzının hakim olduğu ve görece refah sahibi toplumlarda gastronomi kültürünündeki küreselleşmenin artmasının da verdiği etkiyle mutfaklarda geçirilen zaman arttığı gibi mutfak kavramının anlamı da değişmeye uğruyor. Mutfaklar artık sadece karın doyurulan ya da karın doyurulacak malzemenin hazırlandığı yerler değil. Mutfaklar günümüzde bu işlevlerini elbette korumakla birlikte, özellikle Batılı yaşam tarzına sahip şehirli genç sınıf daha farklı ve geniş bir anlam dünyasına tekabül ediyor. Mutfak artık yeni tatların deneneceği, gastronomi zevkleri ve aşçılık yeteneklerinin geliştirileceği, arkadaşlarla hoş zamanların geçirileceği bir mekan. Kısacası mutfaklar artık eğlence odaklı yerler haline geldi, bu da mutfakta geçirilen zamanın süresini arttırdı. Bunun doğrudan sonucu ise eskisine göre daha çok zaman geçirilen mekanın dekorasyonuna eskisine göre daha fazla özen göstermektir elbette.

Yukarıda bahsettiğimiz sebepler nedeniyle mutfakların dekorasyonu son yıllarda daha bir önem kazandı. Artık mutfaklar dekore edilirken daha titiz davranılıyor. Gelişen teknoloji ve artan malzeme çeşitliliği de bu ortama gereken altyapıyı sağlayan yan unsurlar. Sitemizde de birçok örneğini görebileceğiniz üzere artık birçok farklı tarzda mutfak dekorasyonu bulmak mümkün. Ancak mutfak dekorasyonu, içerisinde (en azından evin diğer bölüm ve odalarına oranla) daha fazla teknik konu ve detay barındırdığından kolay bir iş değildir. Dolayısıyla bu konuda zorluk çekiyorsanız ya da soru veya sorunlarınız varsa uzmanlara danışıp görüş almaktan çekinmemenizi tavsiye ederiz. Bugünkü yazımızın konusunu başlıktan da anladığınız üzere mutfağın genel dekorasyonu değil, bu dekorasyonun sadece bir üyesi olan mutfak masası modellerine ayırdık. Hemen her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da görsellerimiz eşliğinde sizlere hem ülkemizden hem de dünyanın çeşitli ülkeleri ve çeşitli dekorasyon ekollerinden örnekleri tanıtmaya çalışacağız. Böylece size genelde mutfak dekorasyonu özelde de (halihazırda bir mutfağa sahipseniz) mutfak masaları hakkında yeni fikirler ve yeni ilhamlar vermeye çalışacağız. Eğer belli bir tarza kesin olarak karar verdiyseniz seçenekler azalacağı için işiniz doğal olarak daha kolay olacaktır. Ancak yine de tercih yelpazenizi çok dar tutmamanızı tavsiye ederiz. Zira bazen hiç tahmin etmediğiniz tarzlardan çok hoşunuza gidecek örnekler bulmanız mümkün olabilmektedir. Şimdi beğeneceğinizi umarak örnek modellerimizi görseller yardımıyla incelemeye geçebiliriz.