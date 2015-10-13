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En çarpıcı örnekleriyle mutfak masası modelleri

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
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Özellikle Batılı yaşam tarzının hakim olduğu ve görece refah sahibi toplumlarda gastronomi kültürünündeki küreselleşmenin artmasının da verdiği etkiyle mutfaklarda geçirilen zaman arttığı gibi mutfak kavramının anlamı da değişmeye uğruyor. Mutfaklar artık sadece karın doyurulan ya da karın doyurulacak malzemenin hazırlandığı yerler değil. Mutfaklar günümüzde bu işlevlerini elbette korumakla birlikte, özellikle Batılı yaşam tarzına sahip şehirli genç sınıf daha farklı ve geniş bir anlam dünyasına tekabül ediyor. Mutfak artık yeni tatların deneneceği, gastronomi zevkleri ve aşçılık yeteneklerinin geliştirileceği, arkadaşlarla hoş zamanların geçirileceği bir mekan. Kısacası mutfaklar artık eğlence odaklı yerler haline geldi, bu da mutfakta geçirilen zamanın süresini arttırdı. Bunun doğrudan sonucu ise eskisine göre daha çok zaman geçirilen mekanın dekorasyonuna eskisine göre daha fazla özen göstermektir elbette.

Yukarıda bahsettiğimiz sebepler nedeniyle mutfakların dekorasyonu son yıllarda daha bir önem kazandı. Artık mutfaklar dekore edilirken daha titiz davranılıyor. Gelişen teknoloji ve artan malzeme çeşitliliği de bu ortama gereken altyapıyı sağlayan yan unsurlar. Sitemizde de birçok örneğini görebileceğiniz üzere artık birçok farklı tarzda mutfak dekorasyonu bulmak mümkün. Ancak mutfak dekorasyonu, içerisinde (en azından evin diğer bölüm ve odalarına oranla) daha fazla teknik konu ve detay barındırdığından kolay bir iş değildir. Dolayısıyla bu konuda zorluk çekiyorsanız ya da soru veya sorunlarınız varsa uzmanlara danışıp görüş almaktan çekinmemenizi tavsiye ederiz. Bugünkü yazımızın konusunu başlıktan da anladığınız üzere mutfağın genel dekorasyonu değil, bu dekorasyonun sadece bir üyesi olan mutfak masası modellerine ayırdık. Hemen her yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da görsellerimiz eşliğinde sizlere hem ülkemizden hem de dünyanın çeşitli ülkeleri ve çeşitli dekorasyon ekollerinden örnekleri tanıtmaya çalışacağız. Böylece size genelde mutfak dekorasyonu özelde de (halihazırda bir mutfağa sahipseniz) mutfak masaları hakkında yeni fikirler ve yeni ilhamlar vermeye çalışacağız. Eğer belli bir tarza kesin olarak karar verdiyseniz seçenekler azalacağı için işiniz doğal olarak daha kolay olacaktır. Ancak yine de tercih yelpazenizi çok dar tutmamanızı tavsiye ederiz. Zira bazen hiç tahmin etmediğiniz tarzlardan çok hoşunuza gidecek örnekler bulmanız mümkün olabilmektedir. Şimdi beğeneceğinizi umarak örnek modellerimizi görseller yardımıyla incelemeye geçebiliriz.

Klasikçileri asla unutmayız

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Ülkemizden bir tasarımcı olan Sena Hayfavi’ye ait bu dizaynda klasik çizgiler öne çıkıyor. Biz de hemen her yazımızda en az bir klasik tasarıma yer vermeye özen gösteriyoruz, Sena Hayfavi’nin bu başarılı tasarımını da bu nedenle seçtik. Mütevazi mutfaklar için tasarlanmış olan bu örnek modelimiz üç kişi kapasiteli. Ahşap yüzeye sahip klasik masamız buna uygun olmak üzere üç adet retro sandalyeyle desteklenip görüntüsü zenginleştirilmiş.  Bu vesileyle biz de sandalye konusunun önemini hatırlatıp bir sonraki örnek modelimize geçelim.

Mutfaklarda keyifli brunchlar

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Bir İtalyan markası olan Atim Spa’nın tasarladığı bu mutfaktaki masa minimalist karakteriyle tarzın tutkunlarına sesleniyor. En büyük avantajı süphesiz, sizlerin de fotoğraftan anlayabileceğiniz şekilde katlanabilir yapısıyla kullanmadığınız zamanlarda mutfağınızda sizlere daha geniş bir hareket alanın sağlaması. 3 veya maksimum 4 kişilik yapısıyla hem çekirdek ailelere hem de yalnız yaşayıp ufak çapta misafir ağırlayan şehirli orta sınıftan insanların ihtiyacını fazlasıyla karşılar nitelikte görünüyor.

Masif ahşaptan mutfak masası çözümleri

Boomstamtafels voor binnen, Woodlovesyou&more Woodlovesyou&more MutfakMasa & Oturma Grupları
Woodlovesyou&amp;more

Woodlovesyou&more
Woodlovesyou&amp;more
Woodlovesyou&more

Bir önceki örneğimize göre daha büyük mutfaklara ve daha kalabalık grupalara seslenen masif ahşaptan doğal görünümlü bu mutfak masası Hollanda’da ‘Woodle loves you’ firması tarafından tasarlandı. Üst kısmını şık bir şekilde taşıyacak biçimde kalın metal ayaklara sahip olan masamız ahşap seven ve büyükçe bir mutfağa sahip okuyucularımızın zevklerine hitap edecek türden. Fotoğraftaki gibi güzel avizelerle süslendiğinde masasnın güzelliği daha da ortaya çıkıyor, bu yüzden detayları da atlamamak gerek.

Eklektik tarzı es geçmemek gerekir

Apartamento Edifício Grand Palais, CASA Arquitetura e design de interiores CASA Arquitetura e design de interiores MutfakMasa & Oturma Grupları
CASA Arquitetura e design de interiores

CASA Arquitetura e design de interiores
CASA Arquitetura e design de interiores
CASA Arquitetura e design de interiores

Bu kez bize coğrafi olarak oldukça uzak ama kültürel olarak da bir o kadar yakın bir ülkeye gidiyoruz. Brezilyalı bir firma tarafaından tasarımı yapılan bu mutfakta, mutfak masası ortadaki büyük ve geniş mermer bloku çepeçevre saracak şekilde konumlandırılmış. Karşılıklı oturulmaya pek elverişli olmasa da, masanın bej rengi, keskin ve modern çizgileri ve kendisini tamamlayan fevkalade şık sandalyeleri tüm eksikleri artıya çevirecek derecede başarılı.

Mutfakta yemek artık daha da keyifli

Tavolo da pranzo, FPL srl FPL srl MutfakMasa & Oturma Grupları
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

Yine bir İtalyan tasarımı mutfak masasıyla devam etmek istiyoruz. ‘Tavolo da pranzo’ yani öğle yemeği masası adı verilen bu ahşap mutfak masasında, ahşabın en güzel tonu cilalanarak uygulanmış. Fakat daha fazla dikkat çeken bir yönü var ki o da birbirinin içine geçmiş oval şekiller biçimindeki ayakları. Ahşap severlerin dikkatine sunduğumuz usta işi bir mutfak masası.

Mutfağı cennete çevirin

Cocinas, Homes in Heaven Homes in Heaven MutfakMasa & Oturma Grupları
Homes in Heaven

Homes in Heaven
Homes in Heaven
Homes in Heaven

İspanyol kökenli ‘Homes in Heaven’ yani ‘Cennetteki Evler’ ismini taşıyan firma gerçekten adına yakışacak bir mutfak tasarımına imzasını atmış. Akdeniz tarzı dekorasyonun en güzel örneklerinden birini oluşturan mutfağın masası da genel dekorasyonla uyum içinde ve ustalıkla dizayn edilmiş. Ahşaptan yapılan yuvarlak masanın kaidesi beyaza boyanarak Akdeniz tarzıyla eşgüdüm sağlanmış, ayrıca masanın üst yüzeyindeki ahşap için seçilen ton da harika olmuş. Mutfaklarında bir Akdeniz meltemi estirmek isteyenler için birebir.

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Modern mutfak masası modelleri

akrilik mutfak imza decor MutfakMasa & Oturma Grupları İşlenmiş Ahşap Beyaz
imza decor

akrilik mutfak

imza decor
imza decor
imza decor

İmza Dekor isimli firmamızın İstanbul Tuzla’da bir villa için dekore ettiği bu mutfakta akrilik malzeme kullanılmış. Modern görüntüsü ve parlak beyaz yüzeyiyle dikkatleri üzerinde toplayan mutfak masasını bir kenarı duvara gelecek şekilde tasarlandığı için düz diğer tarafı ise yuvarlak olarak şekillendirilmiş. Modern dekorasyonlara yaraşan oldukça modern görünümlü, fevkalade başarılı bir çalışma.

Mutfak masalarında metalik şıklığı

Armon Bank Takımı EMTEK MAK.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MutfakMasa & Oturma Grupları
EMTEK MAK.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Armon Bank Takımı

EMTEK MAK.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EMTEK MAK.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
EMTEK MAK.DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Yine ülkemiz tasarımcılarına ait endüstriyel ve modern tarzların harmanlandığı bir ürün. İnce, modern ve metalik çizgilerindeki keskinliğin masanın kaidesindeki metal uçların yuvarlatılarak yumuşatıldığı mutfak masamıza enfes bir kırmızı ton taşıyan ve metalik griyle son derece uyumlu estetik harikası sandalyeler eşlik ediyor. Masanın dikdörtgen yüzeyi dekorasyonun geneliyle oldukça uyumlu, boyutlarıylada gayet ideal bir görüntü çiziyor.

Tezgah tarzında, daha mütevazi mutfak masası modelleri

Beyoğlu Tadilat Dekorasyon Şirketi MutfakMasa & Oturma Grupları
Dekorasyon Şirketi

Beyoğlu Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Beyoğlu Tadilat isimli firmamızın tasarladığı bu mutfağın genel dekorasyonundan anladığımız kadarıyla en fazla iki kişinin yemek yemesi için tasarlandığını görüyoruz, dolayısıyla buradan evde bir yemek odası bulunduğu yorumuna gidebiliriz. Böyle bir imkan varsa mutfakta yer açmak için daha mütevazi masa çözümleri üretmek daha iyi bir alternatif olabilir, mutfağın dekorasyonunu fotoğrafta görüldüğü şekilde mükemmel bir hale getirdikten sonra elbette.

Mutfakta ciddiyet: Siyah mutfak masaları

Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design MutfakMasa & Oturma Grupları
Unlimited Design

Mamurbaba Summer House

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Bugünkü yazımızın son örneğini yine ülkemizden seçtik. Unlimited Design isimli firmamızın tasarladığı mutfak masası modeli, bundan önceki örnek modellerimizin aksine siyah renkte. Zemin ve duvarlarla kontrast kuracak şekilde siyah seçilmesi doğru bir uygulama olmuş, masanın boyutları da oldukça ideal.

Mutfak masası modelleri hakkındaki bu yazımızı beğendiyseniz, mutfak dekorasyonu konusuna hala ilgi duyuyorsanız ve İtalyan tarzı mutfaklar da ilgilinizi çekiyorsa, daha önce yine bu sitede yayınlanan ‘Aklınızı başınızdan alacak İtalyan mutfak modelleri’ başlığını taşıyan yazımızda bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyoruz.

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