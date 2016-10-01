Daha güzel ve pratik bir mutfak için 7 fikir

Mutfağınızda dağınıklıktan kurtulmak ve bunu pratik yöntemlerle halletmek istiyorsanız, her işlem sonrası hızlı ve kolay temizlik yapabilirsiniz. Ertelenmeyen işler hem iş yükünü hafifletir, hem de göz yoran karmaşadan kurtulmanızı sağlar. Daha ferah ve estetik unsurlarla mutfağınızda dingin bir alan oluşturmak mümkün.

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