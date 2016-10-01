현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Daha güzel ve pratik bir mutfak için 7 fikir

Meral Eser Meral Eser
Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Loading admin actions …

Mutfaklar, bünyesinde birçok ihtiyacı barındırır ve evin diğer alanlarına nazaran daha küçük alana sahip olabilir. Dolayısıyla mutfağımızı daha düzenli ve göze hitap edecek şekilde dekore etmek bazı pratik fikirler gerektirebilir. Öncelikle mutfakta hazırlama ve pişirme işlemleri için ayrılan alan ile, servis ve yemek alanını ilişkilendiren pratik bir planlama sağlanması gerekir. Pratik ve işlevsel depolama sistemleri ile döşeme zemini alanından kazanabilir, renk ve dokuların ahengi ile estetik yakalayabilirsiniz. Akılcı çözümlerle tasarlanan 7 mutfak modelini derledik ve ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Yer kazandıran mutfak mobilyaları ile konfor sağlayabilirsiniz

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfakta pratik bir şekilde yemek alanı organize edebilir, sadece ihtiyaç duyulan zamanlar için kullanım kolaylıkları sağlayabilirsiniz. Örneğin sürgülü masa tablaları ihtiyaç dahilinde çekilerek kullanılabilir ve kolaylıkla toparlanabilir. Duvara monte masa modelleri de döşeme zemini alanından yer kazandırması bakımından pratiklik sağlayacaktır.  homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak örnekleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

2. Dekoratif öğelerle mutfağınıza ahenk katın

homify Akdeniz Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınıza hem estetik bir görünüm kazandırmak, hem de işlevsellik sağlamak dekoratif öğelerle mümkün. Birer sunum objesi olarak yan yana dizebileceğiniz dekoratif raf sistemleri ile sunum alanı oluşturabilirsiniz. Ayrıca renklerin ahengi ve dekoratif öğelerle gördüğünüz çiçek gibi mutfak örneği ilham verebilir.

3. Mutfağınızı havalandırın ve doğal ışıktan muntazam faydalanın

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur İskandinav Mutfak
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Daha temiz ve göze hitap eden bir mutfakta doğal ışık ve havalandırma olmazsa olmazlardandır. Özellikle günlük minimum iki kez havalandıracağınız mutfağınızda ferah bir atmosfer sağlayabilirsiniz. doğal ışıktan muntazam faydalanmak için geniş pencereler ve pencere önü tezgah işlevselliği arttıracaktır.

4. Servis alanını oturma alanı ile ilişkilendirin

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Modern Mutfak
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Mutfağınıza salon havası katabilir, oturma alanları ile yemek alanlarını bir arada ilişkilendirebilirsiniz. Huzur veren bir atmosfer oluşturmak için mutfak mobilyalarını işlev ve ihtiyaca uygun ebatlarda dizayn etmek gerekebilir. Servis alanı ile yemek alanı ve oturma alanını açık planda dizayn edebilir, konuklarınızla sohbete ara vermeden mutfak işlerinize devam edebilirsiniz.

5. Mutfak adası tezgahını ihtiyaca uygun ebatlarda genişletin

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakDolap & Raflar Ahşap Yeşil
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Pratiklik ve kullanım kolaylığı sunması bakımından mutfak dizaynı oldukça önemlidir. Mutak adasına sahip olmayabilirsiniz. Fakat mutfak tezgahını ihtiyaca göre uzatarak ekstra yemek alanı oluşturabilir. Tabureler, mutfak bankı ya da sandalyelerle işlevsel bir hale dönüştürebilir, yemek ya da atıştırmalar için uygun bir alan oluşturabilirsiniz.

6. Pratik depolama sistemleri ile alan kazanın

Modèles de cuisines, Atelier Cuisine Atelier Cuisine Modern Mutfak Beyaz
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

Açık dekoratif raflar, gömme dolaplar özellikle mutfağınızda döşeme alanından yer kazanmanızı sağlar. Aynı zamanda göze hitap eden sunum objeleri ya da ihtiyaç ürünlerini sergileme olanağı sağlar. Hem fonksiyonel hem de estetik çözümlerle dekoratif raflar ve depolama sistemlerini değerlendirin.

7. Günlük temizliği ihmal etmeyin

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté İskandinav Mutfak
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Mutfağınızda dağınıklıktan kurtulmak ve bunu pratik yöntemlerle halletmek istiyorsanız, her işlem sonrası hızlı ve kolay temizlik yapabilirsiniz. Ertelenmeyen işler hem iş yükünü hafifletir, hem de göz yoran karmaşadan kurtulmanızı sağlar. Daha ferah ve estetik unsurlarla mutfağınızda dingin bir alan oluşturmak mümkün.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Öncesi ve sonrası ile akıllara kazınacak 5 mutfak!' yazımız da ilginizi çekebilir.

Önce ve sonra: 70 metrekarelik evin şaşırtıcı değişimi
Bu mutfak modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler