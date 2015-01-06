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Salon dekorasyonunda renk ve desenler

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Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio İskandinav Oturma Odası
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Salonun tüm ailenin bir araya gelme mekanı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle evin bu bölümünde kullanacağımız renk ve desenlerin bu toplanma duygusunu pekiştirecek cinste olması gerekir. Aynı zamanda misafirlerimizi de salonlarımızda ağırladığımız için onların da zevklerine uygun bir seçim yapmak durumundayız. 

Biz de bugün farklı salon dekorasyonunda kullanılan farklı renkleri ve desenleri incelemeye karar verdik. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanan bu salonlar, homify uzmanlarının geniş bir yelpazeden yaptıkları seçkiyle ortaya çıktılar. Siz de salonunuzu daha renkli ve eğlenceli hale getirmek için bir fikir arıyorsanız bu çalışamaya mutlaka bir göz atın.

Modern

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera İskandinav Oturma Odası
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

Modern tasarım çizgisine sahip salonlar, minimalist hatların daha renkli tasarımlarla kullanılmasıyla daha hareketli ve sıkıcılıktan uzak bir havaya bürünebilir. Fotoğrafta da bunun muhteşem bir uygulamasını görüyoruz. Şıklığın ve modernliğin bir arada geldiği bu salon tasarımında detaylara dikkat edilmesi fark yaratıyor. Odayı boş bir kağıt olarak görürsek, hakim olan ana rengin çok göz alıcı olmaması gerekir. Bu nedenle genellikle beyaz veya açık kahverengi tonları tercih edilir.

Fotoğrafta da açık beyaz duvarla açık ahşap rengi yer döşemesi uyumla boy gösteriyor. Duvarı hareketlendiren unsur, çerçevelenmiş posterler oluyor. Griye yakın bir yeşil tonuna sahip olan kanepe de bu uyumu sürdürüyor. Farklı renklerdeki kırlentlerle tasarımı hareketlenen kanepe, odaya hakim bir görüntü çiziyor ve tüm tasarımı çerçeve içine alıyor.

Eğlenceli

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio İskandinav Oturma Odası
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

Fotoğraftaki gibi bir tasarım daha küçük salonlarda kullanılabilir. Zira bu eklektik tarzı geniş bir alana yaymak pek mümkün gözükmüyor. Burada da renklerin ve desenlerin arasındaki uyumun yakalanmasının önemini görüyoruz. Duvardaki süslemelerle vahşi bir orman havası verilmiş. Bu süslemede kullanılan farklı yeşil tonları, kanepede de korunmuş. Tasarımı hareketlendiren unsurlar da kanepeden başlıyor. Farklı renk ve desenlere sahip kırlentler, odanın havasını değiştiriyor. Yerdeki ufak halı da bu kırlentlerle uyum gösteriyor. Koyu sarı renkteki ahşap sandalye ve kanepenin solunda duran kırmızı lamba da bu tasarımın eğlencesini pekiştiren diğer elemanlar olmuşlar.

Çağdaş

Квартира в Эко стиле, Студия дизайна Студия дизайна Eklektik Oturma Odası
Студия дизайна

Студия дизайна
Студия дизайна
Студия дизайна

Moder tasarım çizgisinin en klasik örneklerinden birini bu tasarımda görüyoruz. Tasarımcılar, doğal ve sade bir rengin hakimiyetindeki odayı, yeşil tonlarına sahip farklı eşyalarla hareketlendirmeyi düşünmüşler. Ortaya da çok sıradan gözüken göz alıcı bir tasarım çıkmış. Açık kahverengi kanepe ve duvarların yanına eklenen fıstık yeşili, odayı bir anda parlak ve dikkat çekici hale getirmiş. Odanın samimi havası ise hiç bozulmamış. Tüylü halı da bu sıcak ve samimi havayı pekiştirmiş.

İncelikli

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors Eklektik Oturma Odası
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

Desenlerin salonlardaki uygulamasını yalnızca duvarlarda değil yer döşemelerinde de görmek mümkün. İncelikli el işçiliğine uygun desenleriyle odaya hakim olan bu mavi halı, duvarlarla mobilyalar arasında bir bağ kuruyor. Mavi-beyaz renklere sahip olan bu halı, sahip olduğu yöresel desenleriyle odayı ciddiyetten uzaklaştırıp, daha eğlenceli bir havaya sokuyor. Sade tasarıma sahip oturma grubundaki minderlerden biri de halıyla uyum gösteriyor. Böylece ortaya son modaya uygun, çağdaş ve ince detayların düşünüldüğü bir tasarım ortaya çıkıyor.

Seçkin bir dokunuş

Квартира 100 м2 г. Москва, студия Design3F студия Design3F Oturma Odası
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Aynı renk ve desenin farklı tonlarını farklı eşyalarda kullanarak seçkin ve şık bir salon tasarımı yapmak da mümkün. Fotoğrafta vişne çürüğü rengindeki duvar kaplamasının daha koyu bir tonunu halıda, daha açık tonunu ise perdelerde görüyoruz. Böylece beyaz yüzeylerin yarattığı temizlik hissi, yerini samimi ve sıcak bir havaya bırakıyor. Pembe ve kırmızı tonlarıyla daima uyum gösteren grinin de kanepelerdeki hakimiyeti odadaki harmoniyi pekiştiriyor. Detayların şekillendirdiği bu oda, dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak için ideal bir mekan olarak göze çarpıyor.

Türk tasarımcılardan yaratıcı dekorasyon fikirleri
Salon dekorasyonu konusunda fikir arıyor, farklı renk ve desenleri evinzie taşımak istiyorsanız bu yazı tam size göre.

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