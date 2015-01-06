Salon dekorasyonunda renk ve desenler

Salonun tüm ailenin bir araya gelme mekanı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle evin bu bölümünde kullanacağımız renk ve desenlerin bu toplanma duygusunu pekiştirecek cinste olması gerekir. Aynı zamanda misafirlerimizi de salonlarımızda ağırladığımız için onların da zevklerine uygun bir seçim yapmak durumundayız.

Biz de bugün farklı salon dekorasyonunda kullanılan farklı renkleri ve desenleri incelemeye karar verdik. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanan bu salonlar, homify uzmanlarının geniş bir yelpazeden yaptıkları seçkiyle ortaya çıktılar. Siz de salonunuzu daha renkli ve eğlenceli hale getirmek için bir fikir arıyorsanız bu çalışamaya mutlaka bir göz atın.