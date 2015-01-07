homify 360°: Alpler'de dağ evi

Alpler'de kış tatili için yapılmış bir dağ evine sahip olmak hepimizin hayalini süsler. Bu nedenle bugünkü çalışmamızda İsviçre Alpleri'nin Grison bölgesindeki şık bir dağ evini karşınıza getireceğiz. İsviçe Alpleri'nin güneydoğusunda yer alan bu ev, kayak ve doğa yürüyüşü parkurlarının hemen yanında. Özellikle kış aylarında karla kaplı Alpler'in nefes kesici manzarası, bu evin kıymetini bir kat daha artırıyor. Biz de bu eşsiz güzellikteki eve, daha yakından göz atacağız.

1999'dan bu yana Frankfurt, Zürih ve Rotterdam'da faaliyet gösteren Drexler Architekten AG adındaki uluslararası bir şirketin çalıştığı bu proje, birçok çarpıcı özelliği de bünyesinde barındırıyor. Dayanıklı tasarımının yanı sıra enerji dostu tesisatıyla da dikkat çeken bu ev, gerçekten heyecan verici bir tasarıma sahip. Bu projeyi farklı açılardan daha yakından tanımak için bu çalışmamızı mutlaka okumalsınız.