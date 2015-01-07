homify 360°: Alpler'de dağ evi

Alpler'de kış tatili için yapılmış bir dağ evine sahip olmak hepimizin hayalini süsler. Bu nedenle bugünkü çalışmamızda İsviçre Alpleri'nin Grison bölgesindeki şık bir dağ evini karşınıza getireceğiz. İsviçe Alpleri'nin güneydoğusunda yer alan bu ev, kayak ve doğa yürüyüşü parkurlarının hemen yanında. Özellikle kış aylarında karla kaplı Alpler'in nefes kesici manzarası, bu evin kıymetini bir kat daha artırıyor. Biz de bu eşsiz güzellikteki eve, daha yakından göz atacağız.
1999'dan bu yana Frankfurt, Zürih ve Rotterdam'da faaliyet gösteren Drexler Architekten AG adındaki uluslararası bir şirketin çalıştığı bu proje, birçok çarpıcı özelliği de bünyesinde barındırıyor. Dayanıklı tasarımının yanı sıra enerji dostu tesisatıyla da dikkat çeken bu ev, gerçekten heyecan verici bir tasarıma sahip. Bu projeyi farklı açılardan daha yakından tanımak için bu çalışmamızı mutlaka okumalsınız.
Bina, beton, taş ve ahşap malzemeler kullanılarak karlı dış çevreyle uyum gösterecek şekilde inşa edilmiş. Yükseltilmiş çatı ve ahşap elemanlar, dış cepheye geleneksel Alp evlerinin görüntüsünü kazandırmış. Alt bölümdeki beton giriş de modern bir dokunuş olarak göze çarpıyor. Bu sıradışı tasarımı, girişin hemen üstündeki teras süslüyor. Böylece yaz aylarında güneşin tadını çıkarmak mümkün oluyor. Geniş pencerelerin de binaya hakim olduğunu görüyoruz. Bu sayede yüzünü az da olsa gösteren kış güneşinden maksimum verim alınması sağlanmış.
Evin içindeki turumuza çatı katından başlıyor. Burada evin etrafındaki doğal örtüye nefes kesici bir açıdan bakıyoruz. Camla kaplı duvar, çatının şekliyle uyum gösteriyor ve bu sayede en ufak bir ışık hüzmesi kaçırılmıyor. Bu bölümdeki tek dekoratif unsur, yere serilen çikolata rengindeki minder grubu oluyor. Bu bölüm, kayak eğlencesiyle geçen bir günün yorgunluğunu sıcak bir bardak kahve eşliğinde, güneşin batışını izlemeniz için tasarlanmış.
Alt kattaki oturma odasında da, çatı katındaki minimalist çizginin devam ettiğini görüyoruz. Beyaz duvarların yanı sıra ahşap kiriş kaplamalarıyla geleneksel Alp evlerinin havası erilmiş. Oturma elemanlarında kullanılan kırmızı tonları ise dikkat çekici bir unsur olarak göze çarpıyor. Bağlantısız şömine ise odanın hem ısınmasına, hem de aydınlatılmasına katkıda bulunuyor. Zaten odadaki samimi havayı da bu şömine veriyor.
Böylesine şık ve geniş bir evde banyonun da özel bir yere sahip olması şaşırtıcı değil. Geniş bir pencerenin hemen önünde yer alan, bağımsız küvet eşsiz manzaranın tadını çıkarırken rahatlama imkanı sunuyor. Banyonun yerleşimi, evin tasarımını ve mimari özelliklerini bozmayacak şekilde yapılmış. Göz önünde pek yer almayan bu banyo, evin içinde saklı bir hazine gibi keşfedilmeyi bekliyor.
Yatak odası da minimalist çizginin en ince şekilde uygulanmasıyla oluşturulmuş. Öyle ki Japon yatak odalarının vazgeçilmez unsurları burada kullanılmış. Bu şık odanın yer döşemesi ve duvarlarla uyumu göz dolduruyor. Geleneksel Japon yatağı da odanın tek mobilyası olarak göze çarpıyor. Geniş pencereler sayesinde çarpıcı biçimde ışık alan bu oda, çarpıcı İsviçre Alpleri manzarasıyla uykuya dalmanıza olanak sağlıyor.
Evin arka bölümünde ufak bir avlu yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında binanın geleneksel ve sade görüntüsü bir kez daha içinize işliyor. Böyle klasik görünüşlü bir evin, şık ve minimalist iç mekan tasarımına sahip olduğunu hayal bile etmek zor. Ancak bu sade dış cephe tasarımı, doğayla harmoni içinde modası asla geçmeyecek bir çalışma olarak ön plana çıkıyor.