Evinizin temiz ve bakımlı olduğunun 10 kanıtı

Evimizin bakımlı olması, bir öğrenci evi gibi görünmemesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Her ne kadar düzenli temizlik yapsak, evi derleyip toplasak da, evin hakikaten temiz ve derli toplu görünmesi için bazı noktalara özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Eğer tüm eşyaların kendi şaşmaz düzenleri yoksa, yeterli depolama alanlarına sahip değilsek, temizlik işini uzun aralıklarla yerine getiriyor ama evin sürekli düzenini kuramıyorsak, evimiz için bakımlı demek doğru olmayabilir. Bakımlı bir ev yalnızca misafirlerin gözüne güzel görünmekle kalmaz, bizler, yani evin ahalisi için de huzur ve mutluluk veren bir ortam oluşmasını sağlar. 10 madde altında topladığımız temiz ve bakımlı ev özellikleri bakalım nelermiş?
İyi düzenlenmiş bir antre = İyi ilk izlenim. Eve girer girmez ilk karşılaştığımız bu mekan evle ilgili genel havanın bir öngösterimi gibidir. Antreler doğaları gereği depolama alanına ihtiyaç duyan mekanlardır. Günlük giydiğimiz ceketler, ayakkabılar, çantalar, hatta anahtarlar, gelen-gidecek olan mektup, fatura ve benzeri evrak her zaman bu alanda tutulur. Ortamın kaotik olmaması için iyi bir depolama alanının, yani vestiyerin, ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde, iyi çözümlenmiş olması gerekir. Ayrıca, mekanın kasvetli olmaması için iyi bir aydınlatma da şarttır.
Ahşap temizliği dendi mi akla her zaman ahşap parke yani zemin temizliği geliyor ancak mutfak ve banyolarda yer alan dolapların yüzeylerinin temizliği ve cilalarının düzgünlüğü de bakımlı bir evin simgelerinden biridir.
Kirli çamaşırların saklandığı bir kirli sepeti ve bu sepetin lokasyonu da son derece önemli. Kirlileri şık bir sepet içerisinde banyonuzda tutabilir ya da varsa, giyinme odanızda bir köşe ayırabilirsiniz. Eğer bir giyinme odasına sahip değilseniz ve gardıroplarınız yatak odanızda yer alıyorsa, kirli sepetini mutlaka banyonuzda tutun, yatak odanızda değil.
Çalışma odanız ya da bir çalışma masanız varsa, bu alanın derli toplu olduğundan emin olun. Masa üzerindeki yayıntı evinizi dağınık gösterecektir ve iş konsantrasyonunuza da dağıtacaktır. Notlarınız için mantar pano, evrak için çeşitli dosyalar, kalemler için bir bardak ya da kalem kutusu edinin.
Düzenli bir evin sırrı yeterli miktarda depolama alanı olmasında saklıdır. Bunun için çeşitli dolaplara, kütüphaneye ve raf düzeneklerine ihtiyacınız var.
Aksesuarlarınızı ve dekoratif değerleri de olan çeşitli eşyalarınızı duvar raflarında saklayabilir, aynı zamanda onları güzelce sergileyebilirsiniz de.
Aydınlatma atmosferi (ve dolayısıyla insanların da modunu, ruhsal durumu) en çok etkileyen ancak buna rağmen en özensizce yapılan dekorasyon çalışmalarının başında gelir. Her bir mekan için, o mekanın özeliklerine uygun olarak yapılmış bir aydınlatma çalışması da evinizi bakımlı gösterecek unsurlardan biri.
Aydınlatma konusunda daha detaylı bilgi için Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı? başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Depolama için yalnızca dolaplar, raflar ve çekmeceler yeterli değil. Bu mobilya parçalarının da organize olması için çeşitli kutulara ihtiyaç duyarsınız. Bu tür kutular için bir bütçe ayırıp kaliteli ve şık modelleri seçmeniz de evinizin bakımlı olduğunun kanıtlarından biri olacaktır.
İster ayrı bir giyinme odanız olsun isterse de yatak odanız içerisinde yer alan bir gardırop, farklı türdeki giysileri saklamak için ray askı, raf, çekmece gibi çeşitli ögeleri bünyesinde barındıran bir dolap hem pratik kullanım için hem de içindeki giysilerin derli toplu, düzenli olması için gereklidir.
Stil sahibi bir oda oluşturmak için, fazla minderleri, battaniyeleri hatta dergileri depolayabileceğiniz sevimli bir sepet de hem son derece dekoratif görünecek hem de mekanın derli toplu tutulmasında faydalı olacaktır.