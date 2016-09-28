Evinizin temiz ve bakımlı olduğunun 10 kanıtı

Aydınlatma atmosferi (ve dolayısıyla insanların da modunu, ruhsal durumu) en çok etkileyen ancak buna rağmen en özensizce yapılan dekorasyon çalışmalarının başında gelir. Her bir mekan için, o mekanın özeliklerine uygun olarak yapılmış bir aydınlatma çalışması da evinizi bakımlı gösterecek unsurlardan biri.

Aydınlatma konusunda daha detaylı bilgi için Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı? başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.