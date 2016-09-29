Zıtlıklarla dolu mükemmel bir ev

Bugünkü proje konumuz için Venezuela'nın Coro şehrine uzanıyoruz. Batı Venezuela'nın en eski kentlerinden biri olan Coro, oldukça değerli bir şehir. Tarihine bakıldığında sömürge şehirlerden biri olması da etken bu duruma. Mimarisi de tarihiyle uyumlu olarak zenginlik gösteriyor. Örneğin klasik görünümlü evler gayet modern döşenebiliyor veya tam tersi modern görünümlü bir ev geleneksel çizgilerle dengeleniyor. Dac Objects tasarımı projeyi şimdi daha detaylı inceleyelim.
Evin ilk olarak bahçeye bakan arka cephesini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında sade, düz bir yapı görüyoruz. Çatısı olmayan bina gayet modern. Güzel geniş bahçeye bakan kapıları sürgülü cam kapılar. Bu da enfes havuz manzarasından yararlanmak için ideal. Bahçede bulunan tekerlekli şezlongların ilginç bir şekli var. Ortadaki yuvarlak ahşap masa da şezlongla uyumlu denebilir. Oldukça yüksek bahçe duvarları evin korunaklı olduğunu gösteriyor. Ek olarak dikenli teller de kullanılmış.
Arka cephenin modern tarzına zıt olacak şekilde evin ön cephesi klasik bir görünüme sahip. Bu şaşırtıcı zıtlık yapıyı özel kılan bir sebeplerden biri. Yine arka cepheden görünmeyen kırmızı kiremitli çatı bir diğer sürpriz. Kemerli pencereleri geleneksel bir şekle sahip olup eve karakter katıyor. Arka cephede olduğu gibi burada da yeşillikler ve güzel ağaçlarla kaplı bir bahçe bulunuyor.
Evin salonu küçük gibi görünse de başka oturma odaları da bulunduğundan problem olmaktan çıkıyor. Salonun bir duvarı krem rengi taşlarla döşenmiş olup odaya dinamizm katmış. Aynı duvarda koyu ahşap çerçeveli büyük bir ayna bulunuyor. Bunun dışında koltuk takımı kırık beyaz renginde ve rahat görünümlü. Koltukların üzerine turuncu renkli battaniyeler konarak hareket katılmış. Genellikle rengarenk minderlerle açık tonlu koltuklar canlandırılır. Bu defa battaniye ile yapılmış. Koltuk kenarları ve ayna ile aynı tondaki orta sehpayı beyaz vazolar süslüyor. Yerdeki sade halı ise fıstık yeşili rengiyle battaniyenin turuncusuna eşlik ediyor.
Büyük oranda beyaz renkli yemek odasına ahşabın koyu tonu eklenerek hoş bir kontrast yaratılmış. Sekiz kişilik yemek masası davetler ve özel günler için ideal büyüklükte. Masanın altında toprak rengi dokuma halı konulmuş. Bir duvarda soyut bir resim ile komodin üzerinde modern heykeller bulunuyor. Tüm bu saydıklarımız dışında odanın yıldızı kesinlikle büyük avize. Beyaz ışıklar saçan şekli oldukça çağdaş ve göz alıcı.
Havuzlu bahçeye bakan bir diğer oturma odası cam kapıları sayesinde epey aydınlık ve ferah görünüyor. Koyu renkli ahşap çatı ile tıpkı salonda olduğu gibi yalnız tek duvarda kullanılan taşlar farklı dokularıyla hoş bir birliktelik meydana getirmiş. Bunun dışında duvarlar evin genelinde olduğu gibi beyaz. Parlak yer zemininde halı tercih edilmeyerek boş bırakılmış. Mobilya olarak ise L şeklinde geniş bir koltuk bulunuyor. Canlı turuncu rengi tüm bakışları üzerinde toplamış.
Oturma odasından verandaya ulaştığımızda büyüleyici havuz ile karşılaşıyoruz. İki yanında bulunan ağaçlarla adeta küçük bir cenneti andırıyor burası. Bahçede yukarıda gördüğümüz şezlonglar dışında hasır sandalyeli bir yemek masası ile barbekü bulunuyor. Venezuela kültüründe veranda, bahçe gibi alanlar evin kalbidir. Bu yüzden bahçe evin içinden bile daha güzel diyebiliriz.
Son olarak evin mutfağına geldik. Geniş mutfağın önemli bir özelliği tezgahından duvarlarına ve hatta yer zeminine dek her şeyin granitten yapılması. Bu da ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Mutfak dolapları ise ahşaptan yapılma. Bu resimde görülmese de mutfak büyük bir yemek masası mevcut.
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