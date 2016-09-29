Zıtlıklarla dolu mükemmel bir ev

Son olarak evin mutfağına geldik. Geniş mutfağın önemli bir özelliği tezgahından duvarlarına ve hatta yer zeminine dek her şeyin granitten yapılması. Bu da ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Mutfak dolapları ise ahşaptan yapılma. Bu resimde görülmese de mutfak büyük bir yemek masası mevcut.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Bu daireyi mutlaka görmelisiniz: Sadece 30 metrekare’ başlığına göz atabilirsiniz.