Çok ​sık yapılan 10 temizlik hatası

Bu da en bilinen yanlışlardan bir diğeridir. Güneşli günlerde pencere silmek hatadır çünkü güneş ışınları camı ısıtır, bu da parlamalara sebep olur. Yani iyi temizlediğinizi sanırsınız ancak bu durum aldatıcıdır. Tabii yağmurlu havalarda cam silin anlamına gelen bir şey demiyoruz. Sadece güneşin en yoğun olduğu öğlen saatlerinden kaçının. Sabahın erken saatleri iyi bir seçim örneğin.