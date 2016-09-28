Çok ​sık yapılan 10 temizlik hatası

Yaşam alanımız olan evlerimizi haftanın belli günleri düzenli olarak temizleriz. Kimileri çalıştığı için ihmal eder kimininse daha çok vakti vardır. Günaşırı temizlik yapar. Ne sıklıkla temizlik yaparsak yapalım, hemen hemen herkesin yaptığı bazı temizlik hataları vardır. Bugün 10 başlıkta listelediğimiz hatalara gelin birlikte göz atalım.
Günümüzde her evde bulunmasa da bulaşık makinesi kullanımı epey arttı. Kısacası hemen hemen her gün bulaşık makinesi çalıştırılıyor. Ancak yerleştirme ile ilgili hala hatalar yapılmakta. Mesela tabakları iç içe sıkışık bir şekilde koymak yarardan çok zarar getirir. Çünkü bu sıkışıklık yüzünden tabaklar iyi yıkanamaz, lekeler kalabilir.
Herhangi bir zemin veya yüzey temizleyeceğiniz zaman deterjan, sprey gibi temizlik malzemelerini direkt yüzeye değil; mikrofiber bezelere sıkın/ sürün sonra temizlemek istediğiniz alanı silin. Bu sayede emin olun daha etkili bir temizlik sağlayacaksınız. Ayrıca bu şekilde temizlik malzemeleri boşa harcanmamış olur.
Bu başlık en sık yapılan temizlik hatalarının başında geliyor. Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra hemen yerine koymak yerine önce yıkamak sonra da kurutmak gerekir. Yoksa kısa sürede bakteriler oluşabilir. Bu işlem gözünüzü korkutmasın, tek yapacağınız fırçayı suda durulamak ve yerine koymadan önce beş on dakika kadar kurumaya bırakmak.
Temizliğin doğru düzgün olmasını ve kısa sürede yapılmasını istiyorsanız hemen işe girişmek yerine bir plan yapın. Örneğin yatak odası, mutfak, banyo, balkon vs. hangi odaları temizleyecekseniz önce yapacağınız işi belirleyin. Sonra her bir oda için süre belirleyin, gereksiz işlerle vakit kaybetmeyin. Mesela yatak odasını temizlerken aynı anda giysileri düzenlemeye başlamayın. O başka bir günün görevi.
Kullandığınız deterjan, çamaşır suyu ve benzeri ürünleri olması gerektiği kullandığınıza emin misiniz? Örneğin çamaşır suyunun tahrip edeceği bazı yüzeyler vardır ya da ahşap parkeler için özel ahşap temizleyicisi kullanmalısınız. Sadece birkaç saniye ayırarak ürün etiketlerini okuduğunuz zaman hangi ürünü nerede kullanacağınızı bilir, boşa para ve zaman harcamazsınız.
Bu da en bilinen yanlışlardan bir diğeridir. Güneşli günlerde pencere silmek hatadır çünkü güneş ışınları camı ısıtır, bu da parlamalara sebep olur. Yani iyi temizlediğinizi sanırsınız ancak bu durum aldatıcıdır. Tabii yağmurlu havalarda cam silin anlamına gelen bir şey demiyoruz. Sadece güneşin en yoğun olduğu öğlen saatlerinden kaçının. Sabahın erken saatleri iyi bir seçim örneğin.
Sürekli suyun sabunun içinde olduğundan bulaşık süngerinin temiz olduğunu farz ederiz. Ancak ne yazık ki bakteri toplar. Bunun için en iyi çözüm bulaşık süngerini kısa sürede yenilemektir. Tabii daha masrafsız bir çözüm de mümkün. Süngeri bulaşık makinesine koyduktan sonra mikrodalga fırında çok kısa bir süre bekletin. Soğuduktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.
Temizlikte kullandığımız elektronik aletlerden biri olan elektrik süpürgesinden maksimum verim sağlamak için tüm aparatlarını kullanmalıyız. Çünkü tüm o başlıkların birer kullanım amacı vardır. Onlar sayesinde daha etkili temizlik yapılır.
Yer döşemesini silerken genellikle ileri geri ve sağa sola şeklinde fırçayı hareket ettiririz. Oysa bu, kirin olduğu yerde kalması anlamına gelmektir. Aynı yönde hareket ettirmek yerine S veya Z şeklinde hareket ederek silin.
Kısa süreli etkili bir temizlik yapmak istiyorsanız plan yapıp süre belirlemek kadar yardım da alabilirsiniz. Temizlik yaparken gerçekçi düşünmek size her zaman kazandırır.
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