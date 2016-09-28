Tatillerinizi modern bir taş evde geçirmek ister miydiniz?

Birçoğumuz istemesek de iş, okul, çocuklar, aileler gibi nedenlerle şehir merkezinde bir yaşam sürmek zorunda kalıyoruz. Temiz havaya, maviye ve yeşile hasret kaldığımız apartman dairelerimizde, ancak tatil günlerimiz için hayaller kurabiliyoruz. Peki elinizin altında tatil günlerinizi değerlendirebileceğiniz modern bir dağ evi olsun istemez miydiniz? Hem mükemmel bir manzaraya sahip hem de bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kadar iyi tasarlanmış bir dağ evine şüphesiz herkes sahip olmak isterdi. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere hayallerinizi süsleyecek bir taş ev tanıtacağız. İtalya'da bulunan bu yapı belki de yaptırmayı planladığınız dağ eviniz için ilham kaynağınız olabilir. O halde gelin bu evi oda oda inceleyelim.
Dağ evi tasarımından bahsetmişken bahçe düzenlemesine değinmeden de geçmeyelim. Dağ evinizin stili, yapı şekli ve mimari özellikleri ne olursa olsun mutlaka bir bahçesi olacaktır. Bahçe ve peyzaj düzenlemesi hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa peyzaj mimarlarımıza danışabilirsiniz. Ayrıca birbirinden güzel bahçe tasarım örnekleri bulabileceğiniz “İnsanın içini açan 8 bahçe”“İnsanın içini açan 8 bahçe” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Ev, yüksek ve engebeli bir bölgede, büyük bir bahçenin içerisinde bulunuyor. Bitki örtüsünde ağaçlar, çalılık, genç bitkiler ve çimenler bulunan bu bahçe eve tam anlamıyla bir dağ evi havası kazandırıyor. Ayrıca evin bulunduğu bölgenin kalabalık bir yapılaşması bulunmadığından havası ve manzarası son derece açık ve temiz. Böyle bir ortamda bulunan bir ev, yalnızca tatillerinizin değil emeklilik planlarınızın da konusu olabilir.
Evin dış cephe özelliklerine bakıldığında ilk karşımıza çıkan iki malzeme taş ve ahşap oluyor. Kırsal bir dağ evinin olmazsa olmazı bu iki malzeme eve muhteşem bir doğallık ve güzellik kazandırmış. Dış cephede taş ve ahşabın dışında yer yer cam malzeme de dikkat çekiyor. Özellikle evin yarı açık alanlarında kullanılan ahşap strüktürler ve cam tavan eve ferahlık katmış. Evin hemen her odası sürgülü camlarla bahçeye açılıyor olsa da bu yarı açık alanların da kullanım avantajı oldukça fazla.
Bahçe dediğinizde aklınıza ne geliyorsa bu evde bulabilirsiniz. Bahçenin; bahçe tarımına uygun alanları, meyve ağaçları, ağaç gölgesi altında kalan çimen zeminleri, yemyeşil bir manzarası, temiz havası ve butun bu cennetin ortasında bir de güzel yüzme havuzu var. Bu bahçeyi aklınıza gelebilecek her şekilde değerlendirebilirsiniz. İster bir barbekü köşesi hazırlayıp yemekli davetler verin, isterseniz iki ağacın arasına bir hamak kurup gönlünüzce dinlenin.
Evin bir de yüzme havuzu olduğunu söylemiştik. Geniş sayılabilecek bu havuz günlük sporunuz için de kalabalık aktiviteleriniz için de oldukça uygun. Ancak böyle bir havuzun üzerine açılır kapanır bir branda yaptırmakta yarar var çünkü böyle bir bahçede havuza sık sık ot ve yapraklar uçabilir. Sürekli havuzu temizlemek zorunda kalmamak için açılır kapanır havuz brandaları kullanmak iyi bir fikir olabilir.
Evin iç mekan tasarımında modern çizgiler dikkat çekiyor. Kullanışlı ve sorunsuz bir ev oluşturmak için dizaynda modern tasarım ürünlerine yer verilmiş. Bunun yanı sıra ahşap tavan ve şömine gibi kırsal ögeler de unutulmamış. Böylece evde hem işlevsel bir tasarım hem de stil bütünlüğü sağlanmış.
Mutfak ve banyo gibi alanlarda ahşap malzemenin şıklığını ve modern tasarımın fonksiyonelliğini bir arada bulabilirsiniz. Kullanışlı bir mutfak ve banyo tasarımı için gereken her detaya özen gösterilmiş. Işıklandırmadan tesisata, kullanılan malzemelerin kalitesinden ergonomik tasarıma kadar her ayrıntı başarıyla tamamlanmış.
Evin dekorasyonunda konforun ön planda tutulduğunu görebilirsiniz. Rahat ve doğal mobilyalar ile sade bir ortam yaratılmış. Ayrıca mobilyalarda gösteriş ve süslemelerden kaçılmış. Böylece evin stil bütünlüğü başarılı bir şekilde sağlanmış.
Evde bir de spa ve sauna alanı odası bulunuyor. Cennet gibi bir ev için bütün kriterler böylece tamamlanmış oluyor. Bu geniş spa odasında bir duşakabin, bir sauna alanı, bir hidromasajlı küvet ve bir de egzersiz alanı bulunuyor. Üstelik odanın bahçeye açılan geniş cam kapıları var. Muhteşem bir dağ manzarası eşliğinde spa keyfi yapabilirsiniz.