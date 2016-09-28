Tatillerinizi modern bir taş evde geçirmek ister miydiniz?

Birçoğumuz istemesek de iş, okul, çocuklar, aileler gibi nedenlerle şehir merkezinde bir yaşam sürmek zorunda kalıyoruz. Temiz havaya, maviye ve yeşile hasret kaldığımız apartman dairelerimizde, ancak tatil günlerimiz için hayaller kurabiliyoruz. Peki elinizin altında tatil günlerinizi değerlendirebileceğiniz modern bir dağ evi olsun istemez miydiniz? Hem mükemmel bir manzaraya sahip hem de bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kadar iyi tasarlanmış bir dağ evine şüphesiz herkes sahip olmak isterdi. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere hayallerinizi süsleyecek bir taş ev tanıtacağız. İtalya'da bulunan bu yapı belki de yaptırmayı planladığınız dağ eviniz için ilham kaynağınız olabilir. O halde gelin bu evi oda oda inceleyelim.

Dağ evi tasarımından bahsetmişken bahçe düzenlemesine değinmeden de geçmeyelim. Dağ evinizin stili, yapı şekli ve mimari özellikleri ne olursa olsun mutlaka bir bahçesi olacaktır. Bahçe ve peyzaj düzenlemesi hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa peyzaj mimarlarımıza danışabilirsiniz. Ayrıca birbirinden güzel bahçe tasarım örnekleri bulabileceğiniz “İnsanın içini açan 8 bahçe”“İnsanın içini açan 8 bahçe” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.