Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 7 antre fikri

Eviniz geldiğinizde kapıdan girip derin bir nefes aldığınız ve yüklerinizden kurtulduğunuz alanlar olan antreler tasarımları ve dekorasyonları ile evlerinizi güzelleştiren alanlardır. evinize gelen misafirleri ilk karşıladığınız alanlar olan antreler güzel ve zarif bir şekilde dekore edilmediğinde evinize gelen misafirlerinizde bırakacağı intiba olumsuz olacaktır. Bu nedenle şık antre dekorasyonları ile muhteşem ve görsel açıdan zengin bir antreye sahip olmalısınız. Karizmatik renkler, farklı aksesuarlar, tablolar, canlı ve cansız çiçeklerden faydalanarak antrenize bir karakter kazandırmalısınız. Homify antre dekorasyon sayfalarında yer alan Türkiye'den şık antre dekorasyonu örneklerini inceleyerek duygu yüklü ve insanı büyüleyen güzellikte antreler dekore edebilirsiniz.
Antre tasarımları genel olarak dar alanlarda yapıldığı için çok titiz çalışmalar gerektirir. Bu örnek antremizde olduğu gibi açık tonlarda renkler kullanılarak ferah ve havadar bir antre oluşturulmuş ve sonrasında aydınlatmalar ile tasarım desteklenerek basit bir duvar konsolu ile tasarım muhteşem bir estetiğe sahip hale getirilmiş. Ayna kullanılarak dar olan hacim geniş bir hacim gibi gösterilmiş.
İhtişam her zaman insanları etkileyen ve büyüleyen bir duygudur. Bu antremiz de ihtişamlı bir şekilde dekore edilerek evinize gelen misafirin daha ilk girişten itibaren büyülenmesini sağlıyor. Aslan motifli konsol ve çini vazodan oluşan konsept cansız bitkiler ile desteklenmiş. Ayna ve beyaz renkli koltuklar bu ihtişamı destekleyerek antenin müthiş ve cezbedici bir antre olmasını sağlamış.
Bu antre örneğimiz farklı ve zıt tonlarda renklerin uyumu bir şekilde kullanılması ve ortaya görsel bir kontrast çıkarması sonucu oluşturulmuş. Koyu kırmızı ahşap kapı beyaz tonda iç duvarlar ile uyumlu bir ikili oluştururken tablo ve çerçeveler de antre duvarlarının görsel olmasına katkı sağlamış. Küçük beyaz bir masa ile antrenin genel dekorasyonu tamamlanmış ve ortaya resimdeki gibi görsel özelliği ön planda olan zarif bir antre çıkmış.
Bu antre örneğimiz ise aydınlatmalareı ve süslemeleri ön plana çıkarılmış, kapı görselliği ve mavi rengin zarafeti ile muhteşem bir kontrast oluşturularak insana huzur veren bir antre olarak dekore edilmiş. İki aydınlatma arasına yuvarlak ahşap çerçeveli bir yana yerleştirilerek yansıma özelliği ile antrenin görselliği artırılmış.
Eviniz taş bina ise resimdeki gibi sade ama büyüleyici bir güzelliğe sahip antre yaparak evinizin giriş kısmının görselliğini katlayabilirsiniz. Ahşap zemin döşemesi, beyaz sarkıtma aydınlatmalar ve taş duvarlar antrenizin yalın bir halde muhteşem görünmesini sağlayacaktır.
Gri ve tonları çok çekici renkler olduğu için antrenizin tamamını bu renklerin hakimiyetinde dekore ederek antrenin muhteşem bir giriş bölümü olmasını sağlayabilirsiniz. Resimde yer alan ve koyu renklerin çekiciliği ile insanı etkileyen bir güzelliğe sahip antre koyu renkli askılık ve tablo ile desteklenerek görsel ve şık bir antre oluşması sağlanmış.
Antreler her zaman kalabalık alanlar olmadığı gibi resimde yer alan ve sade bir dekorasyona sahip olan antreler gibi oldukça sade olabilir. Sade olmasına karşın minimalist dekorasyon düşüncesinin zarafeti antenin çok zarif bir antre olmasını sağlayacaktır. renk seçimlerinin uyumlu yapılması görsel ve şık bir antre ortaya çıkaracaktır.