Tezgah altları için 10 pratik fikir

Mutfaklar evin diğer odalarına göre daha dikkatli planlanması gereken bir dekorasyona ihtiyaç duyar çünkü ustaca çözümler gerektiren çok fazla problem barındırır. Su ve gider tesisatlarından elektronik cihazların kurulumuna, ışıklandırmasından depolama alanlarına kadar her ayrıntı için, işin uzmanından tavsiye almanız gerekir. Hangi dolapları seçeceğinizi, yerleşimi nasıl yapacağınızı, hangi tezgah malzemesinin sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu çözmek için mutlaka bir profesyonele danışmanız icap eder. Hal böyle olunca mutfak dekorasyonu için kolları sıvayanlar, mutfak planlayıcılarının tasarladığı hazır mutfakları tercih ederek işlerini kolaylaştırabiliyorlar ancak mutfağını adım adım planlamak isteyenler de yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunuzu kendiniz planlayıp yaptırmayı düşünüyorsanız bu yazı ilginizi çekecek. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonunun önemli bir detayı için çözüm önerileri sunacağız. Tezgah altı dolaplarını nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında fikir ve örnekler bulabileceğiniz bu tasarımlara bayılacaksınız.
Mutfak dekorasyonunun bir diğer önemli detayı olan mutfak dolapları için örnekleri ise “8 Harika mutfak dolabı” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunuzda bir orta tezgah bulundurmayı düşünüyorsanız altını nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda güzel bir fikir verebiliriz. Özellikle rustik, kırsal, iskandinav ve akdeniz gibi dekorasyon stillerinde öne çıkan hasır sepetler tezgah altını değerlendirmek için kullanılabilir. Oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gereken sebze ve meyveler için ideal olan hasır sepetleri tezgah altına yerleştirerek hem şık ve stilinize uygun bir görüntü oluşturmuş hem de kendinize yeni bir kullanım alanı yaratmış olursunuz.
Geniş bir mutfak tezgahınız ve yeterince depolama alanınız varsa size farklı bir öneride bulunabiliriz. Şarap tutkunları için son derece önemli olan şarap muhafaza raflarını ayrıca satın almanıza gerek yok. Mutfak tezgahınızın altına bir bölümü şarap rafı olarak planlayabilirsiniz. Böylece hem şaraplarınızı muhafaza edebilir hem de şık bir görüntü oluşturmuş olursunuz.
Özellikle mutfak adalarında kullanılan katlanır masa modelleri yeterince geniş olmayan mutfaklar için muhteşem bir çözüm. Mutfak masanız için yeterince yeriniz yoksa mutfak adasının altını açılı kapanır bir masa için planlayabilirsiniz. Adaya entegre olarak imal edilen bu masalar dilediğiniz zaman açılıp kullanılabilirken dilediğiniz zaman kapatılıp kaldırılabiliyor.
Mutfak tezgahlarınızın ve mutfak adalarınızın altına şık bir raf yaptırmayı da düşünebilirsiniz. Bu açık rafları özellikle açık olarak saklamak istediğiniz baharat gibi ürünleriniz ve küçük mutfak aksesuarlarınız için kullanabilirsiniz. Açık raflar son derece şık ve kullanışlı bir çözümdür.
Mutfak tezgahlarınızın altını tamamen dolap olarak değerlendirmekten yanaysanız dolaplarınızın içini nasıl planlayabileceğinizi konuşalım. Dolap deyince aklınıza boş kapaklı bölmeler gelmesin. Dolap içlerini amaca yönelik biçimde tasarlayarak çok daha kullanışlı bir mutfak oluşturabilirsiniz. Örneğin bu telli dolaplar tencere ve tava gibi eşyaları barındırmak için çok uygun.
Tezgah altlarınızı değerlendirmek için bir diğer yol da içki dolaplarıdır. Buzdolabındaki içecek rafları yeterli olmadığında imdadımıza koşan ve yaz aylarının en çok kullanılan eşyası olan içki dolaplarını tezgah altına monte ederek şık ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Mutfak dolaplarının içlerini nasıl planlayacağınıza dair güzel fikirler bulmak için bu binbir çeşit çözüm sunan tasarımı dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bölmeli çekmecelerden şarap raflarına, çok amaçlı dolaplardan amaca yönelik dolaplara kadar birçok örnek bu tasarımda saklı.
Tezgah altlarını değerlendirmek için kolay açılıp kapanan çekmeceleri de değerlendirebilirsiniz. Bu tip geniş çekmeceleri kullanmanın birçok farklı yolu var. Örneğin çekmeceyi bölmelere ayırarak baharatlık olarak kullanabilirsiniz. Yemek yaparken elinizin altında büyük bir kolaylık sağlayacak bu çekmeceleri özellikle ocağa yakın yerlerde tutmakta yarar var.
Eğer mutfağınız oturma odası ile açık ise tezgahın altında bir bölmeyi raf olarak bırakabilir ve kitaplarınız için kullanabilirsiniz. Hem oturma odası dekorasyonunuza ek bir kitap rafınız olmuş olur hem de tasarımınızı zenginleştirmiş olursunuz.
Amaca yönelik tasarlanan bölmeli çekmeceler daha fonksiyonel bir mutfak tasarımının en önemli kriteridir. Siz de tezgah altlarına çok sayıda bölmeli çekmece yaptırarak daha kullanışlı bir mutfak tasarımı oluşturabilirsiniz. Bu çekmeceler kullanım kolaylığı sunmanın yanı sıra kapalı oldukları için daha iyi bir muhafaza da sağlar.