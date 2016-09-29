Tezgah altları için 10 pratik fikir

Mutfaklar evin diğer odalarına göre daha dikkatli planlanması gereken bir dekorasyona ihtiyaç duyar çünkü ustaca çözümler gerektiren çok fazla problem barındırır. Su ve gider tesisatlarından elektronik cihazların kurulumuna, ışıklandırmasından depolama alanlarına kadar her ayrıntı için, işin uzmanından tavsiye almanız gerekir. Hangi dolapları seçeceğinizi, yerleşimi nasıl yapacağınızı, hangi tezgah malzemesinin sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu çözmek için mutlaka bir profesyonele danışmanız icap eder. Hal böyle olunca mutfak dekorasyonu için kolları sıvayanlar, mutfak planlayıcılarının tasarladığı hazır mutfakları tercih ederek işlerini kolaylaştırabiliyorlar ancak mutfağını adım adım planlamak isteyenler de yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunuzu kendiniz planlayıp yaptırmayı düşünüyorsanız bu yazı ilginizi çekecek. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mutfak dekorasyonunun önemli bir detayı için çözüm önerileri sunacağız. Tezgah altı dolaplarını nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında fikir ve örnekler bulabileceğiniz bu tasarımlara bayılacaksınız.

Mutfak dekorasyonunun bir diğer önemli detayı olan mutfak dolapları için örnekleri ise “8 Harika mutfak dolabı” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.