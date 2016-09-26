L-şekliyle dikkat çeken sıcacık bir kır evi

Kırlarda harika manzaraya sahip bir ev bir çok kişi için bir hayal. Ancak kimileri bu tarif ettiğimiz gibi bir ev inşa ettirip, doğanın tadını çıkarıyor. Bugün sizin için böyle bir ev bulduk ve size bu harika evi göstermek istedik.

Japonya'da bulunan evi alanında usta mimarlar tasarlamış. Mimarlar evin hem estetik hem de içinde bulunduğu doğayla uyumlu olmasını hedeflemişler ve bunu da başarıyla gerçekleştirmişler. Siz de birazdan buna şahit olacaksınız.