L-şekliyle dikkat çeken sıcacık bir kır evi

Kırlarda harika manzaraya sahip bir ev bir çok kişi için bir hayal. Ancak kimileri bu tarif ettiğimiz gibi bir ev inşa ettirip, doğanın tadını çıkarıyor. Bugün sizin için böyle bir ev bulduk ve size bu harika evi göstermek istedik.
Japonya'da bulunan evi alanında usta mimarlar tasarlamış. Mimarlar evin hem estetik hem de içinde bulunduğu doğayla uyumlu olmasını hedeflemişler ve bunu da başarıyla gerçekleştirmişler. Siz de birazdan buna şahit olacaksınız.
Genelde kır evi deyince insanın aklına taştan yapılmış rustik evler gelir. Ancak burada kır dokusuna sahip modern bir ev görüyoruz. Bu lüks aile evi içinde bulunduğu doğayla da son derece uyumlu. Beyaz duvarlar modern bir unsur olarak dikkat çekerken, dış cephedeki ahşap döşemeler eve kır evi kimliği kazandırıyor.
Evin içi de dışı kadar dikkat çekici. Evin genelinde ahşap doku hakim ve oldukça şık görünüyor. Ahşap hem sağlıklı, hem dayanıklı, hem de kolay temizlenebilen bir malzeme olarak ev sahiplerine kolaylık sağlıyor. Üstelik ahşap ortama bir sıcaklık da katmış. Açık planlı salonda iki farklı seviye var. İki basamak merdivenle inilen bölüm odalara gidiyor.
Manzaralı mutfaktan daha hoş ne olabilir? Tüm aile böyle bir mutfakta keyifli vakit geçirebilir. Açık planlı mutfak ve yemek odası, oturma odasıyla bütünleşmiş. Geniş pencereler tüm mekana bolca güneş ışığı dolmasını sağlıyor ve mekan hem ferah hem de geniş görünüyor. Modern eviye ve armatür ise mutfağın diğer bir dikkat çekici unsuru.
Bu eve bakıldığında konforun illa şehirde olmayacağı anlaşılıyor. Ahşabın estetiğiyle son derece konforlu bir ev yaratılmış. Ev çok küçük değil ama bir malikane olduğu da söylenemez. Evin tasarımındaki her unsur, evin boyutlarına uygun olarak yerleştirilmiş. Renkler de ahşap unsurlara uygun olarak tercih edilmiş. Ortaya uyum içinde bir ev çıkarılmış.
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Evin ön cephesine yakından bir bakış atıyoruz. Evin her tarafı geniş pencerelerle donatılmış. Böylece evin her yerine gün ışığının girmesi sağlanmış. Biliyorsunuz aydınlık mekanlar olduklarından daha geniş görünürler ve ferahlık duygusu verirler. Üstelik manzaranın tadı da doyasıya çıkarılabilir.
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