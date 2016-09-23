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Şanlıurfa'dan parmak ısırtan mutfak ve banyolar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify MutfakDolap & Raflar Cam Altın Sarısı
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Mutfaklar ve banyolar mobilyalarıyla evin en özen gösterilen bölümlerindendir. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma var. Ancak bu firmaların hepsinin de özgün işler çıkardığını söylemek mümkün değil. 

Bugün size hazırladığımız seçki mutfak ve banyolar konusunda trend belirleyen işlere imza atan bir firmaya ait. Üstelik ürünlerini tanıtacağımız firma faaliyetlerini üç büyük şehirde sürdürmüyor. 25 yıldır faaliyetlerini Şanlıurfa'da sürdüren Nil Dekor Mutfak ve Banyo bölgesel bir firma olmanın çoktan ötesine geçmiş. Gelin lafı fazla uzatmadan firmanın birbirinden güzel modellerine hep birlikte bakalım.

Country

NİL DEKOR ŞANLIURFA COUNTRY homify MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
homify

NİL DEKOR ŞANLIURFA COUNTRY

homify
homify
homify

Kim demiş country tarzın sadece kır evlerinde uygulanacağını. Şehirde bulunan dairenizde de country tarz bir mutfağa sahip olmanız mümkün. Nil Dekor her tarzda olduğu gibi country tarzda da tasarım ve üretimler yapıyor. Beyaz ve kahverengi ahşabın bir araya geldiği bu country mutfak da düşman çatlatacak cinsten.

Klasik

NİL DEKOR ŞANLIURFA homify MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Bej
homify

NİL DEKOR ŞANLIURFA

homify
homify
homify

Beyaz ve siyahın her daim insanı büyüleyen kontrastından faydalanılan bu mutfak klasik çizgiler taşıyor. Altın varaklı çekmece ve dolap kolları ve armatür mutfağa ayrı bir hava katmış. Mobilyanın üstünden uygulanan spot aydınlatmaları tezgahın ışıl ışıl görünmesini sağlamış. Mutfak tezgahının yanında aynı çizgilere sahip bir de TV ünitesi bulunuyor. Nil Dekor klasik tarzda da başarılı olduğunu bu modelle kanıtlıyor.

Modern

homify MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Mutfak mobilyasında son dönemde en çok tercih edilen tarz modern tarz oluyor. Nil Dekor bu tarzda da sektörde önemli bir yere sahip. Bu mutfak da firmanın tasarladığı modern mutfaklardan biri. Parlak lake kapakların tercih edildiği mobilyada beyaz rengi dengelemek için bordo kullanılmış.

Ahşabın şıklığı

homify MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Bu mutfakta klasik ahşap rengi ve beyazın bir araya gelmesiyle harika bir kompozisyon oluşturulmuş. Dolap ve çekmece kolları, inoks dokulu davlumbazla uyumlu olarak seçilmiş. Kahverengi ve beyaz kompozisyonu buzdolabında da uygulanmış ve ortaya harika bir mutfak çıkmış.

İşlevsel

homify MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Bu mutfakta tezgahla aynı renkte yapılmış mutfak masası dikkat çekiyor. Mutfak dolaplarıyla entegre biçimde yapılan masa, hem yemek yeme, hem de yemek hazırlama işlevini görerek kolaylık sağlıyor. Mutfağın acı yeşil ve beyaz kompozisyonu da oldukça dengeli bir kompozisyon olmuş.

Saray mutfağı gbi

NİL DEKOR ŞANLIURFA homify MutfakDolap & Raflar Cam Altın Sarısı
homify

NİL DEKOR ŞANLIURFA

homify
homify
homify

Bu mutfak için saraylara yaraşır bir mutfak desek abartmış olmayız. Bembeyaz parlak lake dolaplar işlemeleriyle dikkat çekiyor. Masaların ayakları da taşıdıkları klasik çizgilerle dolaplarla bütünleşiyor. Tabi mutfağa saray havası katan en önemli özelliklerden biri de altın varaklı dolap kolları ve armatür. Mutfak Nil Dekor'un sizin evinizi de saraya dönüştürebileceğinin bir kanıtı.

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Hol mobilyaları

NİL DEKOR ŞANLIURFA homify Banyoİlaç Dolapları Ahşap Altın Sarısı BANYO
homify

NİL DEKOR ŞANLIURFA

homify
homify
homify

Nil Dekor sadece mutfak ve banyo yapmakla kalmıyor. Her tür mobilya konusunda hizmet verebilecek kapasiteye sahip firmanın elinden çıkmış hol mobilyalarını görüyorsunuz. Klasik tarzın hakim olduğu mobilyalarda ilgi çekici yanlardan bir tanesi dolapların dört değil iki ayağa sahip olması. Aynanın işlemesine bayıldığımız söylemeden de geçemeyeceğiz.

Klasik banyo

homify BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Banyo mobilyaları da en az mutfak kadar önem taşıyor. Nil Dekor müşteri isteklerine göre her türlü banyo mobilyasında da deneyim sahibi. İster sade, ister gösterişli bir banyo isteyin, firmanın bu konuda size yanıt vermesi mümkün. Burada da bembeyaz rengiyle insanın içini ferahlatan klasik bir banyo mobilyası görüyorsunuz.

Modern

homify BanyoDekorasyon Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Banyo mobilyalarının banyodaki döşemelerle uyumlu olması da önem taşıyor. Bu modelde aynanın çerçevesi ve lavabo altı dolapta bulunan bordür, banyodaki seramiklerle uyum sağlamış.

Ahşap doğallığıyla sıradışı mobilyalar
Nil Dekor imzalı bu tasarımları siz de beğendiniz mi?

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