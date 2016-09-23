Şanlıurfa'dan parmak ısırtan mutfak ve banyolar

Mutfaklar ve banyolar mobilyalarıyla evin en özen gösterilen bölümlerindendir. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma var. Ancak bu firmaların hepsinin de özgün işler çıkardığını söylemek mümkün değil.
Bugün size hazırladığımız seçki mutfak ve banyolar konusunda trend belirleyen işlere imza atan bir firmaya ait. Üstelik ürünlerini tanıtacağımız firma faaliyetlerini üç büyük şehirde sürdürmüyor. 25 yıldır faaliyetlerini Şanlıurfa'da sürdüren Nil Dekor Mutfak ve Banyo bölgesel bir firma olmanın çoktan ötesine geçmiş. Gelin lafı fazla uzatmadan firmanın birbirinden güzel modellerine hep birlikte bakalım.
Kim demiş country tarzın sadece kır evlerinde uygulanacağını. Şehirde bulunan dairenizde de country tarz bir mutfağa sahip olmanız mümkün. Nil Dekor her tarzda olduğu gibi country tarzda da tasarım ve üretimler yapıyor. Beyaz ve kahverengi ahşabın bir araya geldiği bu country mutfak da düşman çatlatacak cinsten.
Beyaz ve siyahın her daim insanı büyüleyen kontrastından faydalanılan bu mutfak klasik çizgiler taşıyor. Altın varaklı çekmece ve dolap kolları ve armatür mutfağa ayrı bir hava katmış. Mobilyanın üstünden uygulanan spot aydınlatmaları tezgahın ışıl ışıl görünmesini sağlamış. Mutfak tezgahının yanında aynı çizgilere sahip bir de TV ünitesi bulunuyor. Nil Dekor klasik tarzda da başarılı olduğunu bu modelle kanıtlıyor.
Mutfak mobilyasında son dönemde en çok tercih edilen tarz modern tarz oluyor. Nil Dekor bu tarzda da sektörde önemli bir yere sahip. Bu mutfak da firmanın tasarladığı modern mutfaklardan biri. Parlak lake kapakların tercih edildiği mobilyada beyaz rengi dengelemek için bordo kullanılmış.
Bu mutfakta klasik ahşap rengi ve beyazın bir araya gelmesiyle harika bir kompozisyon oluşturulmuş. Dolap ve çekmece kolları, inoks dokulu davlumbazla uyumlu olarak seçilmiş. Kahverengi ve beyaz kompozisyonu buzdolabında da uygulanmış ve ortaya harika bir mutfak çıkmış.
Bu mutfakta tezgahla aynı renkte yapılmış mutfak masası dikkat çekiyor. Mutfak dolaplarıyla entegre biçimde yapılan masa, hem yemek yeme, hem de yemek hazırlama işlevini görerek kolaylık sağlıyor. Mutfağın acı yeşil ve beyaz kompozisyonu da oldukça dengeli bir kompozisyon olmuş.
Bu mutfak için saraylara yaraşır bir mutfak desek abartmış olmayız. Bembeyaz parlak lake dolaplar işlemeleriyle dikkat çekiyor. Masaların ayakları da taşıdıkları klasik çizgilerle dolaplarla bütünleşiyor. Tabi mutfağa saray havası katan en önemli özelliklerden biri de altın varaklı dolap kolları ve armatür. Mutfak Nil Dekor'un sizin evinizi de saraya dönüştürebileceğinin bir kanıtı.
Nil Dekor sadece mutfak ve banyo yapmakla kalmıyor. Her tür mobilya konusunda hizmet verebilecek kapasiteye sahip firmanın elinden çıkmış hol mobilyalarını görüyorsunuz. Klasik tarzın hakim olduğu mobilyalarda ilgi çekici yanlardan bir tanesi dolapların dört değil iki ayağa sahip olması. Aynanın işlemesine bayıldığımız söylemeden de geçemeyeceğiz.
Banyo mobilyaları da en az mutfak kadar önem taşıyor. Nil Dekor müşteri isteklerine göre her türlü banyo mobilyasında da deneyim sahibi. İster sade, ister gösterişli bir banyo isteyin, firmanın bu konuda size yanıt vermesi mümkün. Burada da bembeyaz rengiyle insanın içini ferahlatan klasik bir banyo mobilyası görüyorsunuz.