Şanlıurfa'dan parmak ısırtan mutfak ve banyolar

Mutfaklar ve banyolar mobilyalarıyla evin en özen gösterilen bölümlerindendir. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren pek çok firma var. Ancak bu firmaların hepsinin de özgün işler çıkardığını söylemek mümkün değil.

Bugün size hazırladığımız seçki mutfak ve banyolar konusunda trend belirleyen işlere imza atan bir firmaya ait. Üstelik ürünlerini tanıtacağımız firma faaliyetlerini üç büyük şehirde sürdürmüyor. 25 yıldır faaliyetlerini Şanlıurfa'da sürdüren Nil Dekor Mutfak ve Banyo bölgesel bir firma olmanın çoktan ötesine geçmiş. Gelin lafı fazla uzatmadan firmanın birbirinden güzel modellerine hep birlikte bakalım.