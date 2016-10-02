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Dekorasyon yapılırken sık rastlanılan hatalar

Meral Eser Meral Eser
Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti Kırsal Balkon, Veranda & Teras
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Yaşam şartları bakımından ihtiyaçları muntazam karşılayan evler bünyesinde birçok ihtiyacı barındırır. Estetik ve fonksiyonelliği bir arada sağlamak için bazen küçük detaylar, büyük farklar yaratabilir. Özellikle dekorasyonla ilgilenenler için oturma alanı ile mutfak ya da yemek alanı ilişkisi, işlevsel açıdan pratik yaklaşımlar gerektirebilir. Eviniz geniş bir alana yerleşmiş olabilir ya da dar ve küçük odalar barındırabilir. Bazı püf noktalarını değerlendirerek ev dekorasyonunu göze hitap edebilir ve daha işlevsel bir yaklaşımla tasarlanabilir. Bu yazımızda özellikle yaygın olarak yapılan bazı dekorasyon hatalarını derledik, ilginizi çeken detaylar bulabilirsiniz.

1. Beğendiğiniz uyumsuz eşyalarla alanı doldurmak

Casa Restrepo Botero, WVARQUITECTOS WVARQUITECTOS Klasik Oturma Odası
WVARQUITECTOS
WVARQUITECTOS

Akılcı çözümlerle tasarlanan bir ev dekorasyonu estetik barındırdığı kadar işlevselliği de öne çıkarır. Burada özellikle beğenilen eşyaların bir araya getirilirken stil, tarz ve uyum yaklaşımı önceden değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatacağız. Eklektik stil yaklaşımla evinizi dekore edebileceğiniz gibi, kullanılacak eşyalar arasında uyum, form ve estetik açıdan ilişkiyi gözlemleyebilirsiniz. Beğendiğiniz eşyaları bir araya getirdiğinizde uyumsuzluk ve karmaşa oluşmamasını göz önüne almalısınız.

2. Orantısız mobilyaları bir arada kullanmak

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios Modern Oturma Odası
Decoespacios
Decoespacios

Özellikle klasik stille ilgilenenler için simetri ve eşyaların ebatları ile ilişkisi oldukça önemlidir. Formların ilişkisi bir ahenk oluşturur ve göze hitap eder. Özellikle mobilya satın alırken, kullanılacak alan ve diğer mobilyalarla ilişkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. Eğer görkemli ve klasik stil öğeler katmak istiyorsanız, büyük ebatlarda aksesuarlar veya dekoratif bitki saksıları da ilginizi çekebilir.

3. Duvar dekorlarını önemsememek

homify Modern Oturma Odası Tekstil Siyah
homify
homify

Dekoratif duvar kağıtları üç boyutlu ya da zengin desen, renk ve doku çeşitleri ile günümüzde oldukça tercih ediliyor. Duvar dekorlarını önemseyin. İç dekorasyonda mobilyalar ve diğer zeminlerle ilişkisini göz önüne alın. Özenle hazırlanan duvar dekorları ile oturma odası ya da diğer alanlarda fark yaratabilirsiniz. İç mekanın atmosferini değiştirmede duvar dekorları tercihleri oldukça etkilidir.

4. Havalandırmamak ve özenilmeyen ışıklandırma

Casa OLIVOS, Arquitecto Alejandro Sticotti Arquitecto Alejandro Sticotti Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Arquitecto Alejandro Sticotti
Arquitecto Alejandro Sticotti

Estetik ışıklandırma unsurları ile bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz. Özellikle geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan evler huzur veren dingin atmosferi oluşturmayı kolaylaştırır. Eğer bir eve sahipseniz, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile evinize derinlik katabilir, olduğundan daha etkileyici hale getirebilirsiniz. Günlük havalandırma ve doğal ışığın muntazam alınması ile ideal atmosferi oluşturabilirsiniz.

5. Karakteristik öğeler kullanmaktan kaçınmak

Home Staging en piso amueblado, Marca de Casa Marca de Casa Eklektik Yatak Odası Ahşap Gri
Marca de Casa
Marca de Casa

Risk alın. Kişisel veya karakteristik öğeler kullanmaktan çekinmeyin. Daha özgün ve benzersiz bir sonuç almakla beraber kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz bir atmosfer oluşturabilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.

6. Tüm eşyaları tek yerden satın almak

Casa P12, Martin Dulanto Martin Dulanto Modern Yemek Odası
Martin Dulanto
Martin Dulanto

Evinizi döşerken dekorasyona önem veriyorsanız, mobilya ebatları ve estetik ilişkisini göz önünde tutabilirsiniz. Bunu yaparken tek yerden seçim yapmak zorunda olmak bu işi daha da zorlaştırır. Stil, tarz ve tema oluştururken, uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için farklı noktalardan ideal alternatifleri seçmek, göze hitap eden bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Bakmaya doyamayacağınız 10 aile evi’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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