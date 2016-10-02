Dekorasyon yapılırken sık rastlanılan hatalar

Evinizi döşerken dekorasyona önem veriyorsanız, mobilya ebatları ve estetik ilişkisini göz önünde tutabilirsiniz. Bunu yaparken tek yerden seçim yapmak zorunda olmak bu işi daha da zorlaştırır. Stil, tarz ve tema oluştururken, uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için farklı noktalardan ideal alternatifleri seçmek, göze hitap eden bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.

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