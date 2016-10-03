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Bakınca insanı mutlu eden 8 ev

Meral Eser Meral Eser
ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
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Huzur veren yaşam şartlarını sağlayan evler birçok kişinin hayallerini süsler. Şık ve davetkar girişi ile karşılayan bahçeli evler, havuzlu müstakil evler ilginizi çekebilir. Birçok ihtiyacı bünyesinde karşılayan ve aileler için de  ideal atmosferi sağlayan evler aradığınız niteliklerde olabilir. Bu yazımızda farklı stilleri bir araya getiren, cephesi ve huzur veren atmosferi ile bakınca insanı mutlu eden 8 göz alıcı ev projesini derledik, ilham veren örnekler bulacağınızı umuyoruz.

1. Dingin ve huzurlu

PROJETO CASA DA REPRESA, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Kırsal Evler
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Natürel dokuların huzur veren atmosfer oluşturmada etkisi oldukça fazladır. Doğal taş kaplama, ahşabın sıcak dokusu ve yeşil ile birleşen manzara gözü okşuyor. Huzur veren atmosferi ile dingin ve ideal bir yaşam alanı sağlanıyor. Özellikle yaz aylarında akşam davetleri vermek için şık ve kullanışlı bir teras alanı da mevcut. Konforlu ve dingin atmosferi ile hayalleri süsleyebilecek bir ev.

2. Şık ışıklandırma unsurları ile şahane bir manzara

Private Caribbean Villa Wilkinson Beven Design Modern Evler
Wilkinson Beven Design

Private Caribbean Villa

Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design

Doğal ışığı muntazam alan ve nefis bir doğa manzarasına bakan evi kim istemez? Boydan boya geniş pencereler, nefis bir manzara ve modern dizayn edilmiş havuzlu bir bahçe. Özellikle muntazam ışıklandırma ile cazibesini daha da arttıran bu projede peyzaj mimarisi de öne çıkan ve fark yaratan özelliklerinden birkaçı.

3. Rüya gibi bir manzara

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Şehrin kalabalığından ve gürültüden uzak, dingin ve huzur veren bir orman manzarasına karşı şahane bir evde yaşamak rüya gibi gelebilir. Terasta modern şömine keyfi ile bu sıcak atmosferi ayrıcalıklı kılan birçok unsur bir araya geliyor. Ahşabın sıcak dokusu ve rengi ise bu atmosfer için seçilebilecek en uygun alternatiflerden.

4. Modern

дом на склоне, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Teras çatı modeli son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor ve modern çizgisi ile projelerde fonksiyonellik katan detaylar bir araya getiriliyor. Bu projede nötr renklerin kullanımının yanı sıra, geniş pencereler ve sarı ışığın kattığı sıcak atmosferle zıtlıkların uyumu söz konusu. Soğuk ve sıcak renkleri bir arada kullanarak denge unsuru sağlanmış.

5. Form

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Çatı formu ve cephesi ile fark yaratan bir başka  proje. Peyzaj mimarisine özen gösterilerek bahçesinden havuz barındıran bu ev projesi, birçok kişinin içinden çıkmak istemeyeceği olanakları sağlıyor ve birçok ihtiyacı bünyesinde barındırıyor.

6. Muhteşem karşılama

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

Yalikavak Ev

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Gerek konuklarınız için, gerekse içinde yaşayanlara ideal yaşam şartları ile beraber muhteşem bir karşılama sağlayan bir proje. Havuzlu evlerle ilgilenenler için geniş teras ve balkonları barındıran, özenle tasarlanan cephe mimarisi ile dikkat çeken bir çalışma. Yaz akşamlarını keyifle geçirmek için tüm şartları sağlayan idealleri süsleyen bir ev.

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7. Yazlık ev keyfi

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Modern Balkon, Veranda & Teras
TEGET Mimarlık

#1

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Dostlarınızla ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz, teraslı ve havuzlu bir ev projesi. Natürel dokuları ile ahşap zemin ve doğal taş kaplama duvar kullanılan proje, mimarisi ile ayrıca dikkat çekiyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

8. Konfor ve estetik

SE Konutu, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
VEN MİMARLIK

SE Konutu

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Hem göze hitap eden atmosferi ile hem de konfor sunan yerleşim planı ile dikkat çeken özenli bir çalışma. Havuzlu evlerden vazgeçmeyenler için şık ve modern çizgiler barındıran bir proje oluşturuluyor. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan iç dizayn söz konusu.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Devasa çatısı ile masalsı bir ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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