Bakınca insanı mutlu eden 8 ev

Hem göze hitap eden atmosferi ile hem de konfor sunan yerleşim planı ile dikkat çeken özenli bir çalışma. Havuzlu evlerden vazgeçmeyenler için şık ve modern çizgiler barındıran bir proje oluşturuluyor. Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan iç dizayn söz konusu.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Devasa çatısı ile masalsı bir ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.