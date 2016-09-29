Neden benim aklıma gelmedi diyeceğiniz 10 pratik mobilya fikri

Evlerimizi dekore ederken sıradanlıktan kaçmak ve ilginç fikirler üretmek isteriz. Tekdüze olmayan tasarım fikirleri evlerimize ve odalarımıza modern bir hava katmaktadır. Dahası, kişisel özelliklerimizi de bu ezber bozan, sıra dışı tasarım ve uygulamalar sayesinde yaşam alanlarımıza yansıtabilmekteyiz. Dekorasyonda sıra dışı ve ilginç fikirlerin evlerinize renk katması, onları canlandırması, hareketlendirmesi, daha estetik hale getirmesi için tasarım uygulamalarının ilginç oldukları kadar da göze rahatsız etmeyen bir sadeliğe de sahip olmaları gerekiyor. Aksi halde bu tasarımlar mekânı güzelleştirmek ve daha da şık bir hale getirmek yerine tüm dekorasyonun odağını kendilerine kaydırabilir ve hatta mekanlarımızı ilkokul piyesi sahnesine dönüşebilirler. İşte bu yüzden dekorasyonda ilginç fikirler bir yandan oldukça işlevli, fonksiyonel, şık ve dikkat çekici olabileceği gibi, dikkatli ve özenli bir şekilde, ayrıntılara önem vererek dizayn edilmelidir. Evinizin havasını değiştirirken aynı zamanda fonksiyonel olarak hayatınızı kolaylaştıran ve hem dikkat çekici hem de göze batmayan bir niteliğe sahip olmayı başaran ilginç dekorasyon fikirlerinden bazı örnekleri aşağıda derledik.
Küçük evlerde, stüdyo dairelerde ya da az odalı evlerde uygulanabilecek ilginç ve bir o kadar da estetik ve fonksiyonel tasarım fikriyle karşı karşıyayız. Loft tarzı yüksek tavanlı ama tek odalı mekânlarda uygulanabilecek bu tasarım fikri hem oda sayısını arttırıyor hem de mekânı boğmadan alanı çoğaltıyor ve ferahlatıyor. Geniş salonun içine yerleştirilmiş küçük bir odayla ayrı bir oda yaratıldığı gibi, bu odanın üstüne yatak odası kurularak aşağı katta bir kalabalık yaratmadan ve alanı daha fazla daraltmadan harika bir yatak odası yaratılmış.
İşte dar çocuk odaları için harika bir örnek! Bir önceki örneğin sadeleştirilmiş ve çocuk odasına adapte edilmiş hali olan bu örnekte yükseltilmiş ranza tarzı bir yatak ve onun altındaki bölmeye gizlenmiş sürgülü bir dolap görmekteyiz. Çocukların sıradan yataklardan ziyade normalden daha yüksek ve daha farklı yataklarda uyumaktan hoşlandıklarını da göz önünde bulundurursak bu tarz dizaynların hem sizin için hem de çocuğunuz için harika bir tercih olacağını söyleyebiliriz.
Gözü rahatsız etmeden kusursuz bir aydınlatma çalışması oluşturmak, bunu gerçekleştirirken de mekana şahane bir dekoratif unsur katmak için fotoğraftaki gibi bir önrek düşünebilirsiniz. Çocuk odası için yapılmış bu çalışma, çeşitlendirilerek başka odalara da adapte edilebilir.
Komşular ile aynı mekanda oturuyormuş gibi hissetmemek ve rahatça oturup kalkmak için balkonunuzun komşulara bakan kısmını kapatmak gerekebilir. Üstelik bu paravanı aynı zamanda dikey bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Paletler böyle bir çalışmayı gerçekleştirmeniz için biçilmiş kaftan. Palet kullanarak oluşturabileceğiniz tam 44 farklı örnek için ’Aynen kopya çekebileceğiniz 44 palet fikri’ başlıklı yazımıza da bakmayı unutmayın!
Malum, günümüz şartları giysi sayımızda çılgınlık düzeyinde artışa neden oluyor. Hoşumuza gitsin gitmesin, bu durum da giyinme odalarını ve gardıropları daha efektif kullanma ihtiyacını doğuruyor. Artık boşluğa, ölü alanlara yer yok! Akıllı raf sistemleri gardırop kullanımını çok daha kolaylaştıran ve çok daha fazla alandan faydalanılmasını sağlayan sistemler. Yüksekteki raflara uygulanan ve kolaylıkla kullanım sırasında aşağı indirilebilen bu tarz raflar fonksiyonel olarak harikalar yaratıyor.
Merdiven altları kullanımı en zor alanlardan biri ve çoğu kez ya tamamen ölü alan olarak bırakılıyorlar ya da dip kısımlarına olan erişim zorluğu nedeniyle atıl kalıyorlar. Oysaki tıpkı çağdaş mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir dolap ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir. Fotoğrafta gördüğümüz örnekte merdiven altı ceketler ve ayakkabıların konulduğu gizli bir portmanto görevi görüyor.
Mutfak dolaplarının dibinde kalmış, unutulan gıdalar ve mutfak malzemeleri konusunda denemeyimi olmayan yoktur herhalde. Oysa çözümü çok basit! Raylı sepetlere sahip dolaplar özellikle büyük blender, mikser, mutfak robotu, dondurma makinesi, pop korn makinesi gibi küçük boylu elektrikli eşyaların pratik bir şekilde çıkarılıp sonra da kolayca geri konulabilmesi için ideal.
Mutfak dolaplarının ve giysi dolaplarının kapaklarını depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Tasarımı doğru bir şekilde yapılmış mutfak dolaplarının kapaklarında baharatlarına yer açabilir ya da baharat kutuları gibi küçük ancak çok sayıda olan diğer gıdalarınızı depolayabilirsiniz. Eğer önceden bu şekilde tasarlanıp üretilmiş dolap kapaklarınız yoksa, uygun bir ray ve kanca grubuyla sapından asılacak türdeki mutfak eşyalarınız için bir depolama alanı oluşturabilirsiniz. Giysi dolaplarınız için de aynı şey geçerli. Kapağın iç kısmına monte edeceğiniz kanca şeklindeki vidalar ya da ray ve kanca takımıyla kemerleriniz, fularlarınız, kravatlarınız ve benzeri asılacak diğer giysi ve aksesuarlarınız için bir alan oluşturmanız mümkün.
Takılarınız ve diğer aksesuarlarınız için duvara gömme, ayna kapaklı bir takı dolabı da işinizi mükemmel şekilde görecektir. Tıpkı gömme giysi dolapları gibi olan ancak oldukça dar olduğu için birçok duvara uygulanabilecek olan böylesi bi çalışma basit bir müdahale ile kolayca monte ettirebilir. Üstelik şık bir çerçeveye sahip ayna görünümüyle, kapak kapalıyken da harika bir dekor oluşturacaktır.
Bu seferki örneğimiz bir mobilya parçası değil, bir aksesuar! Son yılların en güzel ve en basit teras modalarından biri, hem gölgelik olarak hem de icap ederse mahremiyet için kullanılan perdeler. Mekanlara romantik bir görünüm de kazandıran uçuşan, beyaz perdeler bu örnekte taş sütunlar ile de desteklenmiş. Akdeniz ve kolonyal dekorasyon stillerinden hoşlanan okuyucularımız için bire bir.
Mobilya denir mi bilemiyorum ancak eğer geniş bir bahçeniz varsa ve çılgın mı çılgın dekorasyon fikirlerinden hoşlanıyorsanız, yarım küre şeklindeki bu modüler kış bahçesi kışlarınızı şenlendirmek için bire bir!