Neden benim aklıma gelmedi diyeceğiniz 10 pratik mobilya fikri

Evlerimizi dekore ederken sıradanlıktan kaçmak ve ilginç fikirler üretmek isteriz. Tekdüze olmayan tasarım fikirleri evlerimize ve odalarımıza modern bir hava katmaktadır. Dahası, kişisel özelliklerimizi de bu ezber bozan, sıra dışı tasarım ve uygulamalar sayesinde yaşam alanlarımıza yansıtabilmekteyiz. Dekorasyonda sıra dışı ve ilginç fikirlerin evlerinize renk katması, onları canlandırması, hareketlendirmesi, daha estetik hale getirmesi için tasarım uygulamalarının ilginç oldukları kadar da göze rahatsız etmeyen bir sadeliğe de sahip olmaları gerekiyor. Aksi halde bu tasarımlar mekânı güzelleştirmek ve daha da şık bir hale getirmek yerine tüm dekorasyonun odağını kendilerine kaydırabilir ve hatta mekanlarımızı ilkokul piyesi sahnesine dönüşebilirler. İşte bu yüzden dekorasyonda ilginç fikirler bir yandan oldukça işlevli, fonksiyonel, şık ve dikkat çekici olabileceği gibi, dikkatli ve özenli bir şekilde, ayrıntılara önem vererek dizayn edilmelidir. Evinizin havasını değiştirirken aynı zamanda fonksiyonel olarak hayatınızı kolaylaştıran ve hem dikkat çekici hem de göze batmayan bir niteliğe sahip olmayı başaran ilginç dekorasyon fikirlerinden bazı örnekleri aşağıda derledik.