Kırmızılı ev: Sıradan bir eve sıradışı bir dekorasyon

Kırmızıya karşı kayıtsız kalmak zordur. Hem öfkeyi hem de tutkuyu simgeleyen bu rengi dekorasyonda cömertçe kullanmak ise büyük cesaret isteyen bir davranıştır. ’Renkler bir odanın atmosferini nasıl etkiler?’ başlıklı yazımızda birçok farklı rengin ev dekorasyonunda yarattığı atmosferi derinlemesine işlemiştik. Kırmızı her zaman temkinle yaklaşmamız gereken, zor bir renk olarak bu derlemede de yerini almışt: Kayıtsız kalması zor bir renk olduğundan çoğu zaman aşk veya nefret gibi iki zıt ama güçlü duyguyu da temsil eder. Çünkü kırmızıya karşı kayıtsız kalmak zordur. Sağlık açısından nabız atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, adrenalin sağlar ve kan dolaşımını arttırır. Ancak kırmızının olumsuz etkileri de yok değildir. Solunum yükseldiğinden baş ağrılarına sebep olabilir. Bilhassa duygusal açıdan kararsız kişiler için uygun bir renk değildir. Yoğun duyguları sembolize eden kırmızı ev dekorasyonunuzda mekanın enerji seviyesini yükseltecektir. Eğer evinizde heyecan uyandırmak istiyorsanız ideal seçimdir. Zira en yoğun renk olup adrenalin salgılar.

Bugün sayfamıza konuk olan dubleks dekorasyonunda bu kuvvetli rengi yoğun bir biçimde ve başarıyla kullanmış. Yapı olarak ufacık avlulu sıradan bir dubleks olmasına rağmen, yuvarlak bir hidromasajlı küvet de içeren muazzam avlu dekorasyonu ve kırmızı zemin ve kırmızı mutfağıyla sıradanlığı paramparça etmiş olan bu ev adeta Ben burayım! diye bağırıyor. Gelin sıradışı bir dekorasyona sahip bu basit dubleksi daha yakından görelim.