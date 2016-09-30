Kırmızılı ev: Sıradan bir eve sıradışı bir dekorasyon

Kırmızıya karşı kayıtsız kalmak zordur. Hem öfkeyi hem de tutkuyu simgeleyen bu rengi dekorasyonda cömertçe kullanmak ise büyük cesaret isteyen bir davranıştır. ’Renkler bir odanın atmosferini nasıl etkiler?’ başlıklı yazımızda birçok farklı rengin ev dekorasyonunda yarattığı atmosferi derinlemesine işlemiştik. Kırmızı her zaman temkinle yaklaşmamız gereken, zor bir renk olarak bu derlemede de yerini almışt:
Kayıtsız kalması zor bir renk olduğundan çoğu zaman aşk veya nefret gibi iki zıt ama güçlü duyguyu da temsil eder. Çünkü kırmızıya karşı kayıtsız kalmak zordur. Sağlık açısından nabız atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, adrenalin sağlar ve kan dolaşımını arttırır. Ancak kırmızının olumsuz etkileri de yok değildir. Solunum yükseldiğinden baş ağrılarına sebep olabilir. Bilhassa duygusal açıdan kararsız kişiler için uygun bir renk değildir. Yoğun duyguları sembolize eden kırmızı ev dekorasyonunuzda mekanın enerji seviyesini yükseltecektir. Eğer evinizde heyecan uyandırmak istiyorsanız ideal seçimdir. Zira en yoğun renk olup adrenalin salgılar.
Bugün sayfamıza konuk olan dubleks dekorasyonunda bu kuvvetli rengi yoğun bir biçimde ve başarıyla kullanmış. Yapı olarak ufacık avlulu sıradan bir dubleks olmasına rağmen, yuvarlak bir hidromasajlı küvet de içeren muazzam avlu dekorasyonu ve kırmızı zemin ve kırmızı mutfağıyla sıradanlığı paramparça etmiş olan bu ev adeta
Ben burayım! diye bağırıyor. Gelin sıradışı bir dekorasyona sahip bu basit dubleksi daha yakından görelim.
Küçücük bir avludan cennet gibi bir bahçe oluşturuluabilir mi sorusuna işte net bir cevap! Yeter ki sıradışı fikirlere açık olun. Avlunun neredeyse yarısını kaplayan bu hidromasajlı küvet büyük olasılıkla da evin en çok vakit geçirilen yerlerinden biri olmalı. Yan binaların yüksek duvarlarını kaplayan tropik sarmaşıklardan ve çim zeminden oluşan peyzaj, brüt beton efekti verilmiş dubleks, pembe pervazlar ve kapı, Acapulco sandalyeler ile burası adeta eklektik bir vaha…
Zemin kıpkırmızı olunca mobilyalarda mümkün olduğunca sadeye kaçmak gerekiyor, nitekim burada da öyle yapılmış. İskandinav stil bir kanepe mermer görünümlü sehpa, açık renkli düz halı ve koyu renkli ahşap raf ünitesi en sade modellerden seçilmiş. Mobilyaların ahşabının tonlarındaki tablo da mekana sıcaklık veren unsurlardan biri.
İşte evin avluyla birlikte en çılgın bölümlerinden biri: Kıpkırmızı bir mutfak! Dolaplarından tezgahına ve alın sermiklerine kadar komple kırmızı olan mutfak ve kırmızı zemin renklerin yoğun ve cesur kullanımına rağmen enteresan bi şekilde insanı itmiyor, aksine kendine çekiyor. Açık planlı mutfak, son derece sade bir çizgisi olan yemek masası ve sandalyeleri ve bir üst resimde gördüğümüz oturma odası ile birbirini dengelemiş. Yemyeşil avlu duvarları ise mükemmel bir kontrast oluşturuyor.
Mutfaktan oda yönüne baktığımızda aynı mekan içerisinde bulunan bu alanaların birbirini nasıl da dengelediklerini daha iyi görüyoruz.
Bu dubleksin Meksika'da konumlandığını belirtelim ki çiçek desenli bu muhteşem zemin karolarını açıklamak kolay olsun. Tıpkı bir halıyı koyacağımız şekilde zemine döşenmiş olan bu desenli karolar pembe ve yeşil ağırlıklı. Aşırı derecede sade dekore edilmiş yatak odasının yıldızı da haliyle bu karolar oluyor. Bir de mükemmel bir dekorasyona sahip geniş balkon…
Betondan oluşturulan enteresan oturma alanı konforlu minderler ile kombine edilmiş. Fuşya rengi duvar hatırlarsanız konutun pencere pervazlarını da süslüyordu.Dev saksılar içindeki yemyeşil bitkiler ve ünlü Acapulco sandalyeler ise konutun tropik bir lokasyonunu vurgulamış.
Konutun ebeveyn banyosu evin belki de en sade mekanı. Zeminde küçük bir alanda kullanılan el işi karolar dışında mekanın tamamı beyaz renkte. Mermer kaplama lavabo ve sarkıt aydınlatmalar ilgii çekici dekorlar. Banyonun balkona direkt çıkışının olması da güzel ve sıradışı bir özellik.