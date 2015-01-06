Türk tasarımcılardan yaratıcı dekorasyon fikirleri

Ev dekorasyonu konusunda bir uzmana danışmak ya da bu işi tamamen işin ehline teslim edip kenara çekilmek Türkiye için henüz yeni bir pratik. Zira birçok insan hâlâ dekorasyonun basit ve herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen bir iş olduğunu düşünüyor. Elbette, zevk sahibiyseniz ve bu konuya meraklıysanız, profesyonel yardım almaksızın evinizi döşemeniz ve herkesin imreneceği dekorasyon fikirleriyle güzelleştirmeniz mümkün. Ama kimi zaman bu girişimler uyumsuz görünen bir oturma odası ya da tarzları harmanlayacağım derken hiçbir şeye benzemeyen bir yatak odasıyla da sonuçlanabiliyor.

Bu bakımdan evinizin dekorasyon işini tamamen bir uzmana havale etme lüksünüz yoksa bile, bu konuda profesyonel tasarımcıların elinden çıkmış olan örneklere göz atıp, fikir ve ilham edinmek iyi bir başlangıç olabilir. Bunun için homify'ın yerli tasarımcı ve mimarlarından sizin için bazı yaratıcı dekorasyon fikirleri derledik. Evinizi yenileyeceksiniz ya da baştan yeni bir ev döşüyorsanız, bu farklı örneklere bakmadan işe girişmeyin.