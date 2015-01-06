Türk tasarımcılardan yaratıcı dekorasyon fikirleri

Ev dekorasyonu konusunda bir uzmana danışmak ya da bu işi tamamen işin ehline teslim edip kenara çekilmek Türkiye için henüz yeni bir pratik. Zira birçok insan hâlâ dekorasyonun basit ve herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen bir iş olduğunu düşünüyor. Elbette, zevk sahibiyseniz ve bu konuya meraklıysanız, profesyonel yardım almaksızın evinizi döşemeniz ve herkesin imreneceği dekorasyon fikirleriyle güzelleştirmeniz mümkün. Ama kimi zaman bu girişimler uyumsuz görünen bir oturma odası ya da tarzları harmanlayacağım derken hiçbir şeye benzemeyen bir yatak odasıyla da sonuçlanabiliyor.
Bu bakımdan evinizin dekorasyon işini tamamen bir uzmana havale etme lüksünüz yoksa bile, bu konuda profesyonel tasarımcıların elinden çıkmış olan örneklere göz atıp, fikir ve ilham edinmek iyi bir başlangıç olabilir. Bunun için homify'ın yerli tasarımcı ve mimarlarından sizin için bazı yaratıcı dekorasyon fikirleri derledik. Evinizi yenileyeceksiniz ya da baştan yeni bir ev döşüyorsanız, bu farklı örneklere bakmadan işe girişmeyin.
İşte yine herkesin aklına gelmeyecek yaratıcı bir dekorasyon fikrinin damga vurduğu etkileyici bir oturma odası. Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık adlı şirketin M.A. Evi projesinden seçtiğimiz bu örnek, laminant zeminden başlayarak siyah yemek masasıyla devam eden koyu bir renk paletiyle şekilleniyor olsa da, oturma alanıyla yemek alanını ayıran paravan bu salona asıl karakterini katan unsur olmuş. İki yanında antik Yunan eserlerini andıran sütunlarıyla asil bir duruşu olan paravan, kremi andıran rengiyle odaya kasvet basmasını önlerken, galeri tipi ışıklandırmayla parlayan siyah-beyaz Golden Gate fotoğrafıyla da salona modern bir hava katıyor.
Küçük bir oturma odasını dekore etmek zor iştir, ama bunun gibi açık mutfaklı bir salonu düzenlemenin de kendine göre zorlukları yok değil. Ancak İstanbul'da bulunan Escape From Sofa adlı şirketin bir projesi olan Olebella Residence'da bu zorlukların olabilecek en zarif ve asil şekilde aşıldığını ve ortaya farklı tarzları birleştirdiği halde kendine göre bütünlüğü de olan bir açık salon çıktığını görüyoruz. Parke ve laminantın geçer akçe olduğu günümüzde, gri taş zemin tercihi salona çarpıcı bir asalet katarken, dolap, sehpa tablaları ve kanepe ayakları üzerinden eklenen ahşap vurgularıyla zeminin soğukluğu dengeleniyor. Duvarladaki beyaz ve oturma grubu ile yastıklardaki pastel renk tercihlerinin de belirgin bir samimiyet unsuru katmakla birlikte genel harmoniyi de diri tuttuğunu görüyoruz. Farklı tarzların uyum içinde bir araya geldiği bu salon yaratıcı dekorasyon fikirleri devşrimek için bire bir.
Dekorasyon fikirleri deyince illâ ki çok büyük ve masraflı yeniliklerden bahsediyor değiliz. Kimi zaman küçücük bir dokunuş ya da bir aksesuar ilavesi bir odanın tüm havasını değiştirebilir. Mimar Tülay Beşir'in İstanbul merkezli 5 El Dekorasyon ve Mimarlık adlı şirketine ait bu örnekte olduğu gibi. Tasarımcının Chic Town Bebek serisinden seçtiğimiz bu örneği, duvardaki rengarenk tablo olmadan hayal etmeye çalışırsanız ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak. Zeminden duvara gri ve siyahın farklı tonlarının akışkanlık sağladığı, zarif beyaz kanepeyle belirgin bir saflık kazanan odanın monotonluğa düşmesini önleyip, en az birkaç seviye yukarı taşıyan unsur duvarda asılı duran tablo olmuş. Sağ plandaki saksı bitkisini de katarsanız, bütün fotoğraf bir sanat eseri kompozisyonu andırıyor.
Yaratıcı dekorasyon fikirlerine ihtiyacınız olan durumlardan biri de bunun gibi geleneksel şekillere sahip olmayan, sıradışı salonları döşemektir. Harper Özbirim'e ait Kıbrıs Developments adlı şirketin Escape Homes Exclusive projesinden seçtiğimiz bu örnekte, mutfakla bileşik olan ince uzun bir salonun sıradışı tercihlerle nasıl şık ve sevimli hale getirilebileceğini görüyoruz. Bu salondaki en kritik ve belirleyici karar dikine değil yanlamasına bir perspektifin benimsenmesi olmuş. Bu da hem sevimli, hem de samimi bir atmosfer oluşturuyor. Ahşapın iki farklı tonundaki dolap ve sehpa ile yine yumuşak bir renge sahip kanepenin yanısıra, burada tasarımcının kendine has dokunuşunu asıl yansıtan unsurlar salonun çeşitli yerlerine serpiştirilen uyumlu ve şık aksesuarlar olmuş.
Dekorasyon konusunda uzmanlık gerektiren tercihlerden biri de odanızı belirli bir temaya uygun olarak döşemek. Tasarımcı Arzu Karakadılar'a ait olan, İstanbul merkezi Ak Design Studio'ya ait bu projede, bunun yetkin bir uygulamasını görüyorsunuz. Afrika tarzının bir tema olarak damga vurduğu bu yatak odası, gerek renk seçimi, gerekse de kolay kolay akla gelmeyecek ekstra dekoratif unsurlarla hem müthiş bir tutarlılık ve bütünlük, hem de insanın içini ısıtan bir sıcaklık yansıtıyor. Yatağa tepeden bakan Mısır esintili heykelden tüylü yastığa, hasır sandalyeden güneşi içeriye alan perdelere kadar tüm unsurlar, egzotiğin aşırıya kaçmadan nasıl kullanılacağını gösteren ideal bir atmosferin parçası oluyorlar.
Bu yaratıcı dekorasyon fikirlerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.