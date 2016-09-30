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Türkiye'den 13 pratik mutfak çözümü

nihal e. nihal e.
İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com MutfakMutfak Malzemeleri
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Bazen pratik ve orijinal mutfak gereçleriyle bazen de kullanışlı dolap tasarımlarıyla öne çıkan örnekleri sizin için derledik. Bu mutfakların hepsi Türkiye'den.

​Ahşap duvar rafı

Ahşap Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Ahşap Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Ahşaptan vazgeçemeyen ve nostalji sevenler için başka seçenekler de var. Örneğin resimdeki duvar rafı. İster fincan ister kavanoz koyabileceğiniz bu sevimli raflık pratik kanca düzeneği sayesinde kaşıklık işlevi de görüyor.

​Dolap içinde çekmeceler

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Hemen her mutfakta kullanılan çekmeceler pratik depolama yollarından biridir. Resimdeki örnekte hem mutfak dolabında bulunan klasik bir çekmece hem de sıra dışı bir çekmece tasarımı görüyoruz. İnce uzun bir dolap içindeki çekmecelerin açık yapısından ötürü aradığınızı bulmak çok kolay.

​Estetik ceviz kıracağı

Ceviz Kıracağı Bonvagon.com MutfakMutfak Malzemeleri
Bonvagon.com

Ceviz Kıracağı

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

Cevizin sağlığımıza faydaları say say bitmez. Artık herkesin tüketmesi gereken bu kuruyemiş türü bildiğiniz gibi kabuklu bir yemiştir. Resimdeki zarif görünümlü ceviz kıracağı hem kırmayı kolaylaştırır hem de estetik görünümüyle mutfağınıza şıklık katar.

​Mutfakta sedir

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Geleneksel evlerde sıkça görülen pencere önü sedirler nostaljik olmakla birlikte hala kullanılmaya devam ediyor. Ancak şimdiye dek mutfakta gördüğünüzü sanmıyorum. Örnekteki klasik mutfağa uyumlu kırmızı sedir bu tercihiyle orijinal olmayı başarıyor.

​Modern bar

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sırada çağdaş stilde dekore edilmiş bir mutfaktayız. Büyük oranda beyaz renkli mutfakta bazı dolaplar koyu kırmızı renginde. Bir de televizyon bulunuyor. Standart masa yerine bar tercih edilerek mekan daraltılmamış. Üstelik bu seçimiyle daha modern görünüyor.

​Tezgaha gömülü depolama

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Eğer açıkta duran bulaşık sepeti ve raflardan hoşlanmıyorsanız bu tasarım fikri tam olarak size göre. Metalden yapılma pratik bulaşıklık sayesinde kaşıkları, tabakları ve hatta doğrama tahtalarını tezgahın içine depolayabiliyorsunuz. Küçük mutfaklar için de oldukça kullanışlı bir çözüm.

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​Katlanabilen kapaklar

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Bir başka orijinal dolap tasarımı örneğinde mutfak dolabının kapağı yukarı doğru katlanabiliyor. Bunun ne gibi bir avantajı var diye merak ediyorsanız eğer; dilediğiniz takdirde görünür şekilde sergilemek istediğiniz bardak veya porselen takımlarını resimde görüldüğü gibi sunabiliyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsanız da kapatmanız artık mümkün.

​Duvar rafları

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Günümüzde giderek artan stüdyo tipi dairelerde depolama için alternatif çözümler bulmak şart. Çünkü yer kısıtlı ve her tür boş alan iyi değerlendirilmek zorunda. Resme dikkatli bakarsanız eğer tezgahın bitip masanın başladığı duvarda iki adet ahşap duvar rafı görecekseniz. Basit ama işe yarar bir fikir.

​Eğlenceli baharatlık

Pop Some Baharatlık 3'lü Bonvagon.com MutfakMutfak Malzemeleri
Bonvagon.com

Pop Some Baharatlık 3'lü

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

Eğer baharatlarınızı yan yana dizecek uygun bir rafınız yoksa dert etmeyin. İlginç tasarımlı baharatlık modelleri sorununuzu halleder. Mesela resimdeki ağaç dallarını andıran pratik baharatlık hem yer kaplamıyor hem de renkli kapaklarıyla çok sevimli.

​Ada tezgah

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Genellikle resimdeki gibi ince uzun mutfakların dekoru sıkıntılıdır. Yemek masası için uygun yer bulmak zordur örneğin. En geniş duvarlar dolaplara ayrıldığından mutfağın orta kısmı atıl kalır. Bu örnekte de ince ve uzun bir mutfak görüyoruz. Ortada kalan boşluk ne dar ne geniş. Bu sebeple ada tezgahı buraya yerleştirmek problem olmadığı gibi bu mutfak için en iyi çözüm olmuş.

​Kullanışlı çekmece

POOL DESIGN, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ MutfakDolap & Raflar
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

POOL DESIGN

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

Kaşık çatal takımları çoğunlukla çekmece içinde saklanır. Ancak tüm çekmeceler aynı boyda ise kocaman bir çekmeceyi sadece kaşıklara ayırmak hatadır. Peki o halde ne yapmalı? Yanıt resimde.

​Mıknatıslı bıçaklık

Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ MutfakMutfak Malzemeleri
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Hayal Mutfak

HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Artık klasik olan ahşap bıçaklıkların modası geçti. Günümüzde duvara monte edilen mıknatıslı bıçaklıklar daha popüler. Üstelik resimdeki gibi tatlı renklere sahipse mutfağınız şenlenebilir.

​Renkli mutfak

MUTFAK DEKORASYONU Ysk Dekorasyon MutfakDolap & Raflar
Ysk Dekorasyon

MUTFAK DEKORASYONU

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Mutfağınızın sıradan mutfaklardan ayrılması ve kendine özgü olmasını istiyorsanız renkler iyi bir çözümdür. Ancak sadece renk kullanmakla kalmamalı aynı zamanda alışılmadık yerlere uygulamalısınız.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Derli toplu bir mutfak için 12 ipucu’ başlığına bakabilirsiniz.

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