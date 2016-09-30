Türkiye'den 13 pratik mutfak çözümü

Genellikle resimdeki gibi ince uzun mutfakların dekoru sıkıntılıdır. Yemek masası için uygun yer bulmak zordur örneğin. En geniş duvarlar dolaplara ayrıldığından mutfağın orta kısmı atıl kalır. Bu örnekte de ince ve uzun bir mutfak görüyoruz. Ortada kalan boşluk ne dar ne geniş. Bu sebeple ada tezgahı buraya yerleştirmek problem olmadığı gibi bu mutfak için en iyi çözüm olmuş.