Türkiye'den 13 pratik mutfak çözümü

Bazen pratik ve orijinal mutfak gereçleriyle bazen de kullanışlı dolap tasarımlarıyla öne çıkan örnekleri sizin için derledik. Bu mutfakların hepsi Türkiye'den.
Ahşaptan vazgeçemeyen ve nostalji sevenler için başka seçenekler de var. Örneğin resimdeki duvar rafı. İster fincan ister kavanoz koyabileceğiniz bu sevimli raflık pratik kanca düzeneği sayesinde kaşıklık işlevi de görüyor.
Hemen her mutfakta kullanılan çekmeceler pratik depolama yollarından biridir. Resimdeki örnekte hem mutfak dolabında bulunan klasik bir çekmece hem de sıra dışı bir çekmece tasarımı görüyoruz. İnce uzun bir dolap içindeki çekmecelerin açık yapısından ötürü aradığınızı bulmak çok kolay.
Cevizin sağlığımıza faydaları say say bitmez. Artık herkesin tüketmesi gereken bu kuruyemiş türü bildiğiniz gibi kabuklu bir yemiştir. Resimdeki zarif görünümlü ceviz kıracağı hem kırmayı kolaylaştırır hem de estetik görünümüyle mutfağınıza şıklık katar.
Geleneksel evlerde sıkça görülen pencere önü sedirler nostaljik olmakla birlikte hala kullanılmaya devam ediyor. Ancak şimdiye dek mutfakta gördüğünüzü sanmıyorum. Örnekteki klasik mutfağa uyumlu kırmızı sedir bu tercihiyle orijinal olmayı başarıyor.
Sırada çağdaş stilde dekore edilmiş bir mutfaktayız. Büyük oranda beyaz renkli mutfakta bazı dolaplar koyu kırmızı renginde. Bir de televizyon bulunuyor. Standart masa yerine bar tercih edilerek mekan daraltılmamış. Üstelik bu seçimiyle daha modern görünüyor.
Eğer açıkta duran bulaşık sepeti ve raflardan hoşlanmıyorsanız bu tasarım fikri tam olarak size göre. Metalden yapılma pratik bulaşıklık sayesinde kaşıkları, tabakları ve hatta doğrama tahtalarını tezgahın içine depolayabiliyorsunuz. Küçük mutfaklar için de oldukça kullanışlı bir çözüm.
Bir başka orijinal dolap tasarımı örneğinde mutfak dolabının kapağı yukarı doğru katlanabiliyor. Bunun ne gibi bir avantajı var diye merak ediyorsanız eğer; dilediğiniz takdirde görünür şekilde sergilemek istediğiniz bardak veya porselen takımlarını resimde görüldüğü gibi sunabiliyorsunuz. Eğer bunu istemiyorsanız da kapatmanız artık mümkün.
Günümüzde giderek artan stüdyo tipi dairelerde depolama için alternatif çözümler bulmak şart. Çünkü yer kısıtlı ve her tür boş alan iyi değerlendirilmek zorunda. Resme dikkatli bakarsanız eğer tezgahın bitip masanın başladığı duvarda iki adet ahşap duvar rafı görecekseniz. Basit ama işe yarar bir fikir.
Eğer baharatlarınızı yan yana dizecek uygun bir rafınız yoksa dert etmeyin. İlginç tasarımlı baharatlık modelleri sorununuzu halleder. Mesela resimdeki ağaç dallarını andıran pratik baharatlık hem yer kaplamıyor hem de renkli kapaklarıyla çok sevimli.
Genellikle resimdeki gibi ince uzun mutfakların dekoru sıkıntılıdır. Yemek masası için uygun yer bulmak zordur örneğin. En geniş duvarlar dolaplara ayrıldığından mutfağın orta kısmı atıl kalır. Bu örnekte de ince ve uzun bir mutfak görüyoruz. Ortada kalan boşluk ne dar ne geniş. Bu sebeple ada tezgahı buraya yerleştirmek problem olmadığı gibi bu mutfak için en iyi çözüm olmuş.
Kaşık çatal takımları çoğunlukla çekmece içinde saklanır. Ancak tüm çekmeceler aynı boyda ise kocaman bir çekmeceyi sadece kaşıklara ayırmak hatadır. Peki o halde ne yapmalı? Yanıt resimde.
Artık klasik olan ahşap bıçaklıkların modası geçti. Günümüzde duvara monte edilen mıknatıslı bıçaklıklar daha popüler. Üstelik resimdeki gibi tatlı renklere sahipse mutfağınız şenlenebilir.
Mutfağınızın sıradan mutfaklardan ayrılması ve kendine özgü olmasını istiyorsanız renkler iyi bir çözümdür. Ancak sadece renk kullanmakla kalmamalı aynı zamanda alışılmadık yerlere uygulamalısınız.
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