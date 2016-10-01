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Küçük mutfaklar için 6 güzel fikir

Özlem K. Özlem K.
Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
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Büyük şehirlerde hayat bir çok avantaja sahip olmakla birlikte bazı dezavantajlar da getiriyor. Bu dezavantajlarında başında ise kompakt yaşam alanları geliyor. Şehir içlerinde, özellikle de merkezi bölgelerde arazi fiyatlarının aşırı yükselmesi inşaat firmalarını mümkün olduğunca küçük boyutlu daireler yapmaya yönlendiriyor. Bu durumda da küçük oturma odalarına, küçük yatak odalarına ve küçük mutfaklara sığmak zorunda kalıyoruz. Üstelik alış veriş eğilimi de eskisine göre çok daha fazla, dolayısıyla sahip olduğumuz eşya sayısı durmaksızın artarken içinde yaşadığımız evlerin boyutları da tam aksine küçülüyor. Bu nedenle mobilya firmaları, banyo tasarımcıları, mutfak planlayıcıları küçük evlere uygun ancak işlevsel olarak büyük işler başaran tasarımlar üretmeye başladılar. Küçük bir daire günümüzde küçük değil, bir norm; bu nedenle de onu hem şık hem de fonksiyonel bir biçimde dekore etmek eskisi gibi zor değil. 

Bugünkü yazımızda küçük mutfakları şık gösterecek ve aynı zamanda işlevsel olarak da faydasını göreceğiniz 6 fikri topladık. Bu fikirleri bire bir uygulayamasanız bile kendi mutfağınıza adapte edebilir, sizler de küçük mutfağınızdan azami düeyde randıman alabilirsiniz.

1) Küçük bir mutfağın bir numaralı ihtiyacı: İyi bir aydınlatma

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior MutfakDolap & Raflar Beyaz
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Mutfağınız yeterli düzeyde doğal gün ışığı alıyorsa çok şanslısınız ancak birçoğumuzun mutfağı bu özellikten mahrum. İyi bir aydınlatma her mutfağın önemli bir ihtiyacıdır ancak küçük mutfaklarda bu ihtiyaç mekanın kasvetli ve karanlık olmaması için elzemdir. Dolayısıyla hem genel aydınlatma hem de tezgah aydınlatması için iyi bir aydınlatma çalışması yaptırmayı ihmal etmeyin.

2) Küçük mutfaklarda renkten kaçınmak zorunda değilsiniz

homify Kolonyal Mutfak Mozaik Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Kçük mutfaklarda renkten kaçınmak zorunda değilsiniz, karmaşadan kaçınmanoz yeterli. Canlı renkleri detaylarda kullanarak mutfağınızın tekdüze görünmesini engelleneyebilirsiniz, yeter ki büyük yüzeyleri koyu/canlı/karmaşık renklerle döşemeyin.

3) Mutfak barı masadan daha az yer kaplar

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Mutfak
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Kahvaltı barı olarak da bilinen mutfak barları dar yapıları sayesinde yemek masalarına oranla çok daha az yer kaplarlar. basit bir yemek masası 80 cm iken, barlar 50-60 cm arasında olmaktadır. 

4) Mutfak alın seramiklerine alternatif: Vinil alın

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Küçük ve kasvetli olmaması nedeniyle açık renklerde dekore edilmiş bir mutfağa hareket katmanın bir yolu da vinil malzemeden üretilmiş tezgah arkası malzemesi kullanmaktır. Sıra dışı alın seçenekleri için ’Tezgah ve tezgah arkası için 14 parlak çözüm’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

5) Değişik formlardan korkmayın

Modulados, Meu Móvel de Madeira Meu Móvel de Madeira MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap
Meu Móvel de Madeira

Meu Móvel de Madeira
Meu Móvel de Madeira
Meu Móvel de Madeira

Küçük mutfakların büyük düşmanı tekdüzelikten kaçınmanın bir başka yolu ise değişik formlarda raf çeşitleri kullanmaktan geçiyor. Bunun için de alt dolapları açık renkte standart bir model yaptırabilir, üst dolaplarda ise açık, kapalı, değişik şekilli gibi farklı çeşitlere yönelebilirsiniz.

6) Yuvarlak masa ile alan kazanın

Canton Round Dining Table LOMBOK Yemek OdasıMasalar
LOMBOK

Canton Round Dining Table

LOMBOK
LOMBOK
LOMBOK

Küçük mutfağınızda köşeli masa yerine yuvarlak masa kullanarak biraz alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda, yuvarlak masa dolaplarla kaplı köşeli mutfak görünümünü kırmak için de iyi bir seçimdir. Yuvarlak masalar ile ilgili enteresan bilgilere ulaşmak için ’En güzel yuvarlak masa modelleri’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

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