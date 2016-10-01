Küçük mutfaklar için 6 güzel fikir

Büyük şehirlerde hayat bir çok avantaja sahip olmakla birlikte bazı dezavantajlar da getiriyor. Bu dezavantajlarında başında ise kompakt yaşam alanları geliyor. Şehir içlerinde, özellikle de merkezi bölgelerde arazi fiyatlarının aşırı yükselmesi inşaat firmalarını mümkün olduğunca küçük boyutlu daireler yapmaya yönlendiriyor. Bu durumda da küçük oturma odalarına, küçük yatak odalarına ve küçük mutfaklara sığmak zorunda kalıyoruz. Üstelik alış veriş eğilimi de eskisine göre çok daha fazla, dolayısıyla sahip olduğumuz eşya sayısı durmaksızın artarken içinde yaşadığımız evlerin boyutları da tam aksine küçülüyor. Bu nedenle mobilya firmaları, banyo tasarımcıları, mutfak planlayıcıları küçük evlere uygun ancak işlevsel olarak büyük işler başaran tasarımlar üretmeye başladılar. Küçük bir daire günümüzde küçük değil, bir norm; bu nedenle de onu hem şık hem de fonksiyonel bir biçimde dekore etmek eskisi gibi zor değil.

Bugünkü yazımızda küçük mutfakları şık gösterecek ve aynı zamanda işlevsel olarak da faydasını göreceğiniz 6 fikri topladık. Bu fikirleri bire bir uygulayamasanız bile kendi mutfağınıza adapte edebilir, sizler de küçük mutfağınızdan azami düeyde randıman alabilirsiniz.