Küçük mutfaklar için 6 güzel fikir

Büyük şehirlerde hayat bir çok avantaja sahip olmakla birlikte bazı dezavantajlar da getiriyor. Bu dezavantajlarında başında ise kompakt yaşam alanları geliyor. Şehir içlerinde, özellikle de merkezi bölgelerde arazi fiyatlarının aşırı yükselmesi inşaat firmalarını mümkün olduğunca küçük boyutlu daireler yapmaya yönlendiriyor. Bu durumda da küçük oturma odalarına, küçük yatak odalarına ve küçük mutfaklara sığmak zorunda kalıyoruz. Üstelik alış veriş eğilimi de eskisine göre çok daha fazla, dolayısıyla sahip olduğumuz eşya sayısı durmaksızın artarken içinde yaşadığımız evlerin boyutları da tam aksine küçülüyor. Bu nedenle mobilya firmaları, banyo tasarımcıları, mutfak planlayıcıları küçük evlere uygun ancak işlevsel olarak büyük işler başaran tasarımlar üretmeye başladılar. Küçük bir daire günümüzde küçük değil, bir norm; bu nedenle de onu hem şık hem de fonksiyonel bir biçimde dekore etmek eskisi gibi zor değil.
Bugünkü yazımızda küçük mutfakları şık gösterecek ve aynı zamanda işlevsel olarak da faydasını göreceğiniz 6 fikri topladık. Bu fikirleri bire bir uygulayamasanız bile kendi mutfağınıza adapte edebilir, sizler de küçük mutfağınızdan azami düeyde randıman alabilirsiniz.
Mutfağınız yeterli düzeyde doğal gün ışığı alıyorsa çok şanslısınız ancak birçoğumuzun mutfağı bu özellikten mahrum. İyi bir aydınlatma her mutfağın önemli bir ihtiyacıdır ancak küçük mutfaklarda bu ihtiyaç mekanın kasvetli ve karanlık olmaması için elzemdir. Dolayısıyla hem genel aydınlatma hem de tezgah aydınlatması için iyi bir aydınlatma çalışması yaptırmayı ihmal etmeyin.
Kçük mutfaklarda renkten kaçınmak zorunda değilsiniz, karmaşadan kaçınmanoz yeterli. Canlı renkleri detaylarda kullanarak mutfağınızın tekdüze görünmesini engelleneyebilirsiniz, yeter ki büyük yüzeyleri koyu/canlı/karmaşık renklerle döşemeyin.
Kahvaltı barı olarak da bilinen mutfak barları dar yapıları sayesinde yemek masalarına oranla çok daha az yer kaplarlar. basit bir yemek masası 80 cm iken, barlar 50-60 cm arasında olmaktadır.
Küçük ve kasvetli olmaması nedeniyle açık renklerde dekore edilmiş bir mutfağa hareket katmanın bir yolu da vinil malzemeden üretilmiş tezgah arkası malzemesi kullanmaktır. Sıra dışı alın seçenekleri için ’Tezgah ve tezgah arkası için 14 parlak çözüm’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Küçük mutfakların büyük düşmanı tekdüzelikten kaçınmanın bir başka yolu ise değişik formlarda raf çeşitleri kullanmaktan geçiyor. Bunun için de alt dolapları açık renkte standart bir model yaptırabilir, üst dolaplarda ise açık, kapalı, değişik şekilli gibi farklı çeşitlere yönelebilirsiniz.
Küçük mutfağınızda köşeli masa yerine yuvarlak masa kullanarak biraz alan tasarrufu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda, yuvarlak masa dolaplarla kaplı köşeli mutfak görünümünü kırmak için de iyi bir seçimdir. Yuvarlak masalar ile ilgili enteresan bilgilere ulaşmak için ’En güzel yuvarlak masa modelleri’ başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.