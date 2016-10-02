Küçük olsun benim olsun diyenler için 10 şahane ev

Birçok insan büyük ve şaaşalı bir müstakil ev yerine kendisi ve ailesi için samimi ve şirin, küçük bir müstakil evi hayal eder. Bu tür evler genelde tatil evi ya da emeklilik hayali olduğu için ufak, temizliği ve bakımı kolay ve masrafsız, yani kolay başa çıkılır evler olarak ifade edilebilirler.
Küçük ev kavramı elbette kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir, kimisinin küçük evden kastı 50-60 metrekare iken bir başkası 150 metrekare altındaki evleri küçük bulubilir. Biz bugün sayfamızda 100 metrekarenin altında olan evleri toplamaya gayret ettik. Bir, iki ya da en fazla ufak da olsa üç yatak odalı, genelde açık planlı yaşam alanına sahip bu evler yalnızca evin içinde değil, daha çok verandalarında ve bahçelerinde vakit geçirmek için tasarlanmış gibi duruyorlar.
Kimi mütevazi kimi ise ufak ancak lüks bu evleri gelin birlikte gezelim.
Sezonluk kullanılan eski bir konutun tadilat edilmesiyle ortaya çıkan bu sevimli ev ise büyük çam ağaçlarının altında, çimlerle kaplı harika bir lokasyona sahip. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan bu villa Akdeniz mimarisine özgü ahşap işçiliği, kemerli pencere ve kapıları ve kırmızı kiremitli pergolası ile öne çıkıyor.
Asimetrik çatısı ile öne çıkan bu şirin evin dış cephesinde farklı yapı malzemeleri bir arada kullanılmış. Ahşap ve metal ögelerin beyaz renk buluşturulduğu bu evin diğer açılardan fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz. Woodsun adlı mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ev gören herkesin içini ısıtacak güzellikte.
Ömründe hiç şirin, ahşap bir kulübe hayal etmemiş olan var mıdır acaba… Ankaralı bir marangozluk firması tarafından tasarlanıp üretilen bu modüler ahşap evler, sempatik ve mütevazi görünümleri, tek katlı oluşları ve ulaşılır fiyatları ile adeta ideal emeklilik evi değil de ne!
Bu örneğimiz ise ekolojik bir ev! Tamamı ahşap iskelet üzerine saman ve kerçiten yapılmış olan bu konutla ilgili daha fazla bilgi ise ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda.
Düz çatılı modern bir bungalov ile devam ediyoruz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisinde minimalist çizgilerin hakim olduğu bu modern konut dinginlik ve ferah bir atmosfere sahip doğa ile iç içe. Konutun dekorasyonunda da modern mobilyalar ve geniş pencere ve kapı açıklıkları kullanılmış. Çatısındaki güneş enerjisi sayesinde kendi elektriğini de üreten bu ev projesinin bir de özel yüzme havuzu bulunuyor.
Bu rengarenk ev ise ilk bakışta adeta bir oyuncak gibi görünse de, kusursuz ahşap işçiliği kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi beceriyor. Hem dışı hem de için çok çok özel olan bu ev ile ilgili daha fazla bilgi içinse ’Gökkuşağı gibi bir sahil evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Kırsal bölgeler için sıkça tercih edilen, çocuklu aileler ve orta yaşın üzerindeki çiftler için büyük avantajlar sağlayan tek katlı evler son dönemin en popüler yapılarının başında geliyor. Bu yeni nesil bungalovlar günümüz yapı malzemeleri teknolojisi ve modern mimari sayesinde son derece şık, zarif ve dayanıklı yapılar haline geldiler.
Geleneksel çatı görüntüsüne sahip ancak diğer tüm özellikleri ile son derece modern olan bu yapı projesi ise sade ve net çizgileri ve birçok farklı malzemenin bir arada kullanılmasıyla öne çıkıyor. Modern mimariden hoşlanan, stil sahibi okuyucularımız için harika bir örnek.
Asyatik mimarisi ile rustik özelliklerinin birleştiği bu sıradışı yapı antrasit renkli cephesi, tek eğim çatısı ve iki katlı yapısı ile basit ancak şıkve stil sahibi bir konut. Üstelik bu evin iç mekan tasarımı ise oldukça şaşırtıcı bir özelliğe sahip.
En enteresan yapıyı ise en sona sakladık. Bir yamacın ucunda, destekleyici direkler sayesinde adeta havada duran bu küçük ancak kesinlikle muazzam yapı ile detaylar ise şu linkte yer alıyor.