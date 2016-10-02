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Küçük olsun benim olsun diyenler için 10 şahane ev

Özlem K. Özlem K.
Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Evler Ahşap
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Birçok insan büyük ve şaaşalı bir müstakil ev yerine kendisi ve ailesi için samimi ve şirin, küçük bir müstakil evi hayal eder. Bu tür evler genelde tatil evi ya da emeklilik hayali olduğu için ufak, temizliği ve bakımı kolay ve masrafsız, yani kolay başa çıkılır evler olarak ifade edilebilirler. 

Küçük ev kavramı elbette kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir, kimisinin küçük evden kastı 50-60 metrekare iken bir başkası 150 metrekare altındaki evleri küçük bulubilir. Biz bugün sayfamızda 100 metrekarenin altında olan evleri toplamaya gayret ettik. Bir, iki ya da en fazla ufak da olsa üç yatak odalı, genelde açık planlı yaşam alanına sahip bu evler yalnızca evin içinde değil, daha çok verandalarında ve bahçelerinde vakit geçirmek için tasarlanmış gibi duruyorlar. 

Kimi mütevazi kimi ise ufak ancak lüks bu evleri gelin birlikte gezelim.

1) Akdeniz mimarisine mütevazi bir örnek

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sezonluk kullanılan eski bir konutun tadilat edilmesiyle ortaya çıkan bu sevimli ev ise büyük çam ağaçlarının altında, çimlerle kaplı harika bir lokasyona sahip. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan bu villa Akdeniz mimarisine özgü ahşap işçiliği, kemerli pencere ve kapıları ve kırmızı kiremitli pergolası ile öne çıkıyor.

2) Asimetrik çatılı ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Asimetrik çatısı ile öne çıkan bu şirin evin dış cephesinde farklı yapı malzemeleri bir arada kullanılmış. Ahşap ve metal ögelerin beyaz renk buluşturulduğu bu evin diğer açılardan fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz. Woodsun adlı mimarlık ofisi tarafından tasarlanan ev gören herkesin içini ısıtacak güzellikte.

3) Modüler bir ahşap ev

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ömründe hiç şirin, ahşap bir kulübe hayal etmemiş olan var mıdır acaba…  Ankaralı bir marangozluk firması tarafından tasarlanıp üretilen bu modüler ahşap evler, sempatik ve mütevazi görünümleri, tek katlı oluşları ve ulaşılır fiyatları ile adeta ideal emeklilik evi değil de ne!

4) Samandan ve kerpiçten yapılma bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örneğimiz ise ekolojik bir ev! Tamamı ahşap iskelet üzerine saman ve kerçiten yapılmış olan bu konutla ilgili daha fazla bilgi ise ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda.

5) Düz çatılı minimalist bir ev

PROJEKT DOMU EX 7 (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Düz çatılı modern bir bungalov ile devam ediyoruz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisinde minimalist çizgilerin hakim olduğu bu modern konut dinginlik ve ferah bir atmosfere sahip doğa ile iç içe. Konutun dekorasyonunda da modern mobilyalar ve geniş pencere ve kapı açıklıkları kullanılmış. Çatısındaki güneş enerjisi sayesinde kendi elektriğini de üreten bu ev projesinin bir de özel yüzme havuzu bulunuyor.

6) Rengarenk, sevimli bir ev

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Tropikal Evler
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Bu rengarenk ev ise ilk bakışta adeta bir oyuncak gibi görünse de, kusursuz ahşap işçiliği kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi beceriyor. Hem dışı hem de için çok çok özel olan bu ev ile ilgili daha fazla bilgi içinse ’Gökkuşağı gibi bir sahil evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7) Minimalist ev

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Modern Evler
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Kırsal bölgeler için sıkça tercih edilen, çocuklu aileler ve orta yaşın üzerindeki çiftler için büyük avantajlar sağlayan tek katlı evler son dönemin en popüler yapılarının başında geliyor. Bu yeni nesil bungalovlar günümüz yapı malzemeleri teknolojisi ve modern mimari sayesinde son derece şık, zarif ve dayanıklı yapılar haline geldiler. 

8) Geleneksel çizgilere modern bir yapı

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Geleneksel çatı görüntüsüne sahip ancak diğer tüm özellikleri ile son derece modern olan bu yapı projesi ise sade ve net çizgileri ve birçok farklı malzemenin bir arada kullanılmasıyla öne çıkıyor. Modern mimariden hoşlanan, stil sahibi okuyucularımız için harika bir örnek.

9) Rustik detaylara sahip Asyatik bir konut

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Rustik Evler
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Asyatik mimarisi ile rustik özelliklerinin birleştiği bu sıradışı yapı antrasit renkli cephesi, tek eğim çatısı ve iki katlı yapısı ile basit ancak şıkve stil sahibi bir konut. Üstelik bu evin iç mekan tasarımı ise oldukça şaşırtıcı bir özelliğe sahip. 

10) ​Dünyanın ucundaymış gibi duran şaşırtıcı ahşap ev

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Evler Ahşap
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

En enteresan yapıyı ise en sona sakladık. Bir yamacın ucunda, destekleyici direkler sayesinde adeta havada duran bu küçük ancak kesinlikle muazzam yapı ile detaylar ise şu linkte yer alıyor.

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