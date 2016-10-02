Küçük olsun benim olsun diyenler için 10 şahane ev

Birçok insan büyük ve şaaşalı bir müstakil ev yerine kendisi ve ailesi için samimi ve şirin, küçük bir müstakil evi hayal eder. Bu tür evler genelde tatil evi ya da emeklilik hayali olduğu için ufak, temizliği ve bakımı kolay ve masrafsız, yani kolay başa çıkılır evler olarak ifade edilebilirler.

Küçük ev kavramı elbette kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir, kimisinin küçük evden kastı 50-60 metrekare iken bir başkası 150 metrekare altındaki evleri küçük bulubilir. Biz bugün sayfamızda 100 metrekarenin altında olan evleri toplamaya gayret ettik. Bir, iki ya da en fazla ufak da olsa üç yatak odalı, genelde açık planlı yaşam alanına sahip bu evler yalnızca evin içinde değil, daha çok verandalarında ve bahçelerinde vakit geçirmek için tasarlanmış gibi duruyorlar.

Kimi mütevazi kimi ise ufak ancak lüks bu evleri gelin birlikte gezelim.