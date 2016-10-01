​Sıradan bir balkonun basit ve çarpıcı dönüşümü

Yaşam alanımız olan evler, her ne kadar ailemiz ve sevdiklerimizle tatlı anılarımızın olduğu manevi değeri bulunan yerler olsa da kapalı olmasından ötürü bizi doğadan koparır. Kırsal yerlerde ve taşrada yaşayanlar bu açıdan avantajlıdır. Hem evleri geniş olur hem de genellikle kocaman bir bahçeye sahip olurlar. Oysa büyük şehirlerde yaşayan insanlar o kadar şanslı değil. Öncelikle artan nüfus yüzünden daireler git gide küçülür. Çocukların oyun oynayabileceği alanlar dahi çocuk parklarıyla sınırlıdır denebilir. Bu durumda yazlık sahibi olmak bir alternatif olabilir. Ancak çoğu insanın özellikle de gençlerin ikinci bir ev satın alacak kadar birikimi yoktur. Hatta diyebiliriz ki tatile çıkabilenler şanlı kesim sayılabilir. Eğer mevcut evinizde bahçe de bulunmuyorsa o zaman balkona yönelmekte fayda var.

Balkonlar büyük bir potansiyele sahip alanlardır. Dışarıyla bağlantı sağlamasından ötürü büyük veya küçük, balkonu iyi değerlendirmeliyiz. Her ne kadar günümüzde balkonlar da evler gibi git gide küçülse de karamsar olmayın. Küçük balkonlar da biraz çabayla dinlenmek için iyi bir köşe haline gelebilir. Hatta biraz süslerseniz misafir dahi davet edebilirsiniz. Bugünkü proje konumuz bakımsız bir balkonun elden geçirilip nefis bir yer haline dönüştürülmesi üzerine. Hazırsanız başlayalım.