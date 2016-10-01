​Sıradan bir balkonun basit ve çarpıcı dönüşümü

Yaşam alanımız olan evler, her ne kadar ailemiz ve sevdiklerimizle tatlı anılarımızın olduğu manevi değeri bulunan yerler olsa da kapalı olmasından ötürü bizi doğadan koparır. Kırsal yerlerde ve taşrada yaşayanlar bu açıdan avantajlıdır. Hem evleri geniş olur hem de genellikle kocaman bir bahçeye sahip olurlar. Oysa büyük şehirlerde yaşayan insanlar o kadar şanslı değil. Öncelikle artan nüfus yüzünden daireler git gide küçülür. Çocukların oyun oynayabileceği alanlar dahi çocuk parklarıyla sınırlıdır denebilir. Bu durumda yazlık sahibi olmak bir alternatif olabilir. Ancak çoğu insanın özellikle de gençlerin ikinci bir ev satın alacak kadar birikimi yoktur. Hatta diyebiliriz ki tatile çıkabilenler şanlı kesim sayılabilir. Eğer mevcut evinizde bahçe de bulunmuyorsa o zaman balkona yönelmekte fayda var.
Balkonlar büyük bir potansiyele sahip alanlardır. Dışarıyla bağlantı sağlamasından ötürü büyük veya küçük, balkonu iyi değerlendirmeliyiz. Her ne kadar günümüzde balkonlar da evler gibi git gide küçülse de karamsar olmayın. Küçük balkonlar da biraz çabayla dinlenmek için iyi bir köşe haline gelebilir. Hatta biraz süslerseniz misafir dahi davet edebilirsiniz. Bugünkü proje konumuz bakımsız bir balkonun elden geçirilip nefis bir yer haline dönüştürülmesi üzerine. Hazırsanız başlayalım.
Pembe petunyalardan tutun da sarı beyaz papatyalara dek türlü çeşit çiçeğin bulunduğu çiçek yatakları şüphesiz balkonu güzelleştiren unsurlardan en önemlisi.
Fotoğrafta görüldüğü gibi bu balkon güzel bir açık alan olmaktan bir hayli uzak. Özellikle yağmur sularının merkezde toplanmasından ötürü yer döşemesi üzerinde lekeler oluşmuş. Bu haliyle çirkin bir görüntüsü var. Bakımsız balkonda bulunan çiçekler çok yetersiz. Bakalım dönüşümden sonra nasıl oldu?
Balkon şimdi şahane görünüyor. Artık ayaklarınızı uzatıp bir kahve içebilir, dilerseniz kitabını okuyabilirsiniz burada. Elbette yeni görüntüsüne kavuşurken bazı değişiklikler yapıldı. Yani sadece mobilya ve aksesuar farkı değil. Örneğin ilk olarak zemin yenilendi. Bu işlemin pahalıya mal olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Günümüzde yükseltilmiş zemin sayesinde artık yerleri yenilemek çok kolay. Tek yapmanız gereken balkonunuza uygun bir plastik yer karosu satın almak. Sonuç resimde göreceğiniz gibi mükemmel.
Duvarla aynı renkte olduğu için belki fark etmeniz. Bu güzel beyaz fenerler nostaljik şekilleriyle çok estetik görünüyorlar. Hemen hemen tüm balkonların aydınlatması olsa dahi romantik mum ışığı, mekanik lambaların soğuk aydınlatmasına kıyasla çok daha etkili. Balkonda başka mumlar da bulunuyor. Onlara diğer resimlerde bakacağız.
Balkonun boş beyaz duvarlarına dokunulmadı ancak dekoratif aksesuar eklemeleriyle güzelleştirildi. Örneğin bir duvara eklenen iki adet duvar rafı küçük saksıları yerleştirmek için gayet pratik. Saksı seçiminden de bahsetmek gerekiyor. Konserve kutularını andıran gümüş renkli kutulara rengarenk çizgiler çizilerek sevimli bir görünüme kavuşturulmuş. Farklı boyutlardaki kutulara çiçek dışında biber gibi sebzeler de ekilmiş. Bitki dışında mumlar burada da bulunuyor. Son olarak raflardan birinde bulunan
Sun sözcüğü balkonun temasını vurguluyor.
Üst katlarda bulunan balkona sokaktan bakıldığında her ne kadar içindeki eşyalar görünmese de rengarenk çiçekleri sayesinde güzel bir balkon olduğunu hissettiriyor.
Saksılı duvar rafının altına plastik bir sandalye ile küçük bir masa yerleştirilmiş. Burası kitap okumak için ideal bir köşe. Sandalyeyi süslemek ve daha rahat olmasını sağlamak için üzerine yapay bir kürk konmuş. Masa ise parlak sarı rengiyle göz alıcı görünüyor.
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